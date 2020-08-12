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Bentley Bentayga нужен более длинный болт: объявлен отзыв в России

12.08.2020 53 0 0

Под отзыв попали дорестайлинговые лакшери-кроссоверы Bentley Bentayga, реализованные в нашей стране официальными дилерами в период с 2018 по 2020 год. На них необходимо исправить ненадёжное крепление ремней безопасности сидений третьего ряда.

 

Третий ряд кресел предлагается на Bentley Bentayga в виде опции. Он довольно тесный и годится только для детей, но тем не менее некоторые клиенты Bentley охотно выбирают эту опцию — в России под отзыв попали 19 трёхрядных кроссоверов, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

Причиной отзыва стал конструктивный дефект, допущенный поставщиком той части D-стойки кузова, к которой крепится верхняя проушина ремня безопасности кресла третьего ряда. Неожиданное изменение в конструкции D-стойки привело к неправильному положению болта 14х26 мм (каталожная деталь N.989.243.03) крепления проушины, из-за чего болт может не выдержать нагрузку при аварии, а ремень не удержать сидящего в кресле пассажира.

Дефект был выявлен в январе этого года в ходе внутренней проверки, и уже к февралю специалисты Bentley подготовили новое, усиленное крепление ремня, а именно более длинный болт 14х40 мм (каталожная деталь N.912.382.01), и в марте объявили глобальный отзыв, который до России докатился только сейчас.

После установки усиленного крепления ремней безопасности сидений третьего ряда механики Bentley обязаны пометить каждую отремонтированную машину красной точкой, которую нанесут на ножку лючка бензобака.

Россия отзывы отзывные кампании Bentley Bentley Bentayga

 

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