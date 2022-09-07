BMW M3 Evolution 3.7 от Johns Garage: шведский рестомод на базе немецкого классика

Компания Johns Garage из шведского города Бурос вообще-то специализируется на автомобилях Porsche – покупает их, продаёт, реставрирует и модифицирует, но есть в её портфолио один потрясающий 420-сильный рестомод на базе BMW M3 поколения Е30 и сейчас он выставлен на продажу.

Джон Ларссон — продавец автомобилей в третьем поколении, бизнес он получил в наследство от деда и отца и решил дополнить его отделом реставрации и тюнинга. BMW M3 Evolution 3.7 — один из первый рестомодов от Johns Garage, который компания делала не под конкретного клиента, а для себя, исходя из представления мастеров об идеальной «эмке» из 80-х. За основу взято подержанное стоковое купе BMW M3 1987 года выпуска, кузов был полностью отреставрирован, ну а техническая начинка у рестомода практически полностью новая, поэтому пробег был обнулён и сейчас составляет менее 600 км.

В стоке BMW M3 поколения Е30, как известно, оснащался 4-цилиндровым атмосферным мотором S14 с рабочим объёмом 2,3-2,5 л в зависимости от модификации, на дорожных версиях машины он выдавал до 238 л.с. Шведам потенциала S14 показалась мало и они решились на свап: под капотом в итоге прописалась доработанная с помощью специалистов гоночной команды Köhlers Racing атмосферная рядная «шестёрка» S54 от BMW M3 поколения Е46 начала 2000-х.



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Рабочий объём двигателя S54 увеличен с 3,2 до 3,7 л, установлены новые поршни, шатуны, коленвал и облегчённый маховик, модифицирована система охлаждения, система впуска из углепластика — от М3 CSL, система выпуска — полностью уникальная. Итоговая мощность — 420 л.с. против максимум 360 л.с., что были у М3 Е30. 6-ступенчатая механическая коробка передач тоже позаимствована у M3 Е30, между ней и двигателем установлено усиленное сцепление Sachs. Дифференциал, разумеется, самоблокирующийся.



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В обновлённое подвеске появились регулируемые стойки KW V1. За ажурными спицами 18-дюймовых колёс Cinel Forged DTM цвета Race Gold Gloss видны мощные тормоза Brembo.



Кузов, окрашенный в зелёный цвет Oak Green Metallic, получил высокую крышку багажника от М3 Evo и дверные ручки с выштампованными надписями BMW Motorsport.

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В салоне — новая фоновая обивка чёрной алькантарой, яркие рыжие кожаные ковши на месте стоковых передних кресел, новый регулируемый напольный педальный узел, уникальный полукаркас безопасности Clubsport, заново обитое кожей рулевое колесо с рыжей нулевой меткой, новая аудиосистема с головным устройством Blaupunkt Bremen и Bluetooth-подключением, новые коврики с вышитыми на них цифрами 3.7 и прочая декоративная мелочь.



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Цена — 1 599 000 шведских крон или 150 тысяч евро. На фоне иных углепластиковых рестомодов, что стоят миллионы, эта цена кажется более чем вменяемой с учётом качества и объёма проделанных работ.

