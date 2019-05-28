BMW воссоздала по картинкам уникальное классическое купе Garmisch

BMW воссоздала по картинкам уникальное классическое купе Garmisch

289 0 0
Германская фирма восстановила итальянскую страничку своей истории – концептуальное купе, созданное к Женевскому автосалону 1970 года дизайнером Марчелло Гандини в ателье Bertone.
 

Начало 70-х – великая пора в автомобильной истории, подарившая миру сотни прекрасных машин, но некоторые из них, к сожалению, были сделаны в единственном экземпляре и не дожили до наших дней. К их числу относится купе BMW Garmisch, построенное всего за несколько месяцев до Женевского автосалона 1970 года. Автомобиль стал сюрпризом для BMW от студии Bertone – итальянцы надеялись, что он поможет укрепить деловые связи с немецкий партнёром. Дизайн купе Garmisch разработал знаменитый Марчелло Гандини, трудившийся в то время в Bertone. Технической основой для машины, судя по шильдикам, стала серийная модель 2002ti, но кузов у концепта полностью оригинальный. Назван концепт в честь популярного горнолыжного курорта Гармиш-Партенкирхен, находящегося на территории Баварии.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Маэстро очень вольно обошёлся с фирменным передком BMW, ставшим на тот момент уже каноническим: установил прямоугольные блок-фары вместо отдельных круглых и превратил овальные ноздри в ромбики. Клиновидный профиль и тонкие стойки визуально облегчали кузов. Дополнительную «воздушность» придавала ажурная пластиковая накладка в виде сот на заднем стекле.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Если в экстерьере концепта марка BMW угадывается безошибочно (спасибо характерным пропорциям кузова и изгибу Хофмайстера в оформлении задних боковых окон), то в интерьере Гандини оторвался по полной и снабдил купе угловатой, но очень изящной передней панелью с узкой центральной консолью, на которой блок управления микроклиматом и радиоприёмник располагались вертикально. Руль – абсолютно симметричный, четырёхспицевый, о его правильном положении водителю должна была напоминать надпись Bertone на ступице. Роль переднего пассажира была явно уготована красивой женщине: в выдвижном бардачке-косметичке установлено большое раскладное зеркало. Рычаг переключения передач заботливо ограждён от пассажирки заборчиком.

Машина баварцам понравилась и свою задачу выполнила: разработку «пятёрки» BMW первого поколения тогдашний шеф-дизайнер марки, француз Поль Брак, поручил именно команде Гандини из студии Bertone, но купе Garmisch так и осталось в единственном экземпляре и после выставки загадочным образом исчезло.

Адриан ван Хойдонк и Марчелло Гандини рассматривают воссозданное купе BMW Garmisch.

Адриан ван Хойдонк и Марчелло Гандини рассматривают воссозданное купе BMW Garmisch.

Нынешний вице-президент BMW по дизайну Адриан ван Хойдонк, копаясь в архивах фирмы, заинтересовался пропавшим концептом Bertone и решил воссоздать его. Задача была непростой, так как от машины остались лишь несколько фотографий и воспоминания 80-летнего Гандини, который охотно согласился помочь BMW в этом ретроспективность проекте. Размеры быстро вычислили, нарисовали 3D-модель, и приступили к постройке. Кузовные панели по старинке выстукивали на деревянных болванках мастера из Турина, а вот для изготовления пластиковой отделки экстерьера и деталей салона использовалась современная 3D-печать.

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

По словам Гандини, новодел визуально ничем не отличается от оригинального концепта. Воссозданную машину показали в прошлые выходные в Италии на Конкурсе элегантности Вилла д’Эсте – там подобным машинам самое место.

Выставки За рубежом Bertone автодизайн дизайн классические автомобили концепт BMW
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Kia не удалось «сыграть в интригу»: ставший кроссовером Ceed поймали без камуфляжа

Засекреченным пока остается лишь интерьер нового паркетника корейской марки. Впрочем, премьера модели уже не за горами.

11350 1 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Авто Недели
Сложность широкого выбора: стоит ли покупать BMW 3 Series E46 за 500 тысяч рублей

Не так давно мы выбирали «пятерку» BMW в кузове E39 и выяснили, что это крайне непростая задача, а за приличную машину придется заплатить около полумиллиона. Сегодня же мы обратим внимание на аналогичную ей по возрасту,…

1078 0 0
Статьи / Популярные вопросы
Если водитель не вписан в полис ОСАГО: что будет при остановке инспектором или при ДТП?

Если езда без полиса ОСАГО – нарушение, в наказуемости которого не сомневается никто, то по поводу ответственности за то, что машиной управляет водитель, не вписанный в страховку, есть некоторые необоснованные домыслы.…

32986 0 7
Статьи / История
Советский Opel. Кто разработал первый Москвич, немецкие КБ или московские конструкторы?

Тот факт, что Москвич-400-420 по приказу Сталина был скопирован с Opel Kadett, никем не оспаривается - это общеизвестно. Также не подлежит сомнению, что советская машина имела ряд отличий от немецкого оригинала - да,…

8505 1 7
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от…

2674 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: спасительная оцинковка и грязь, угрожающая электрике

Nissan Tiida, придуманный для японского и американского рынков, весьма ограниченно продавался в Европе, да и в России так и не стал бестселлером в своём классе. Наследник модели и вовсе продавался совсем недолго,…

2710 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Volvo XC70 III с пробегом: коварный ГРМ у дизеля и коробка, которая боится перегрева

Нельзя сказать, что Volvo XC70 третьего поколения — беспроблемный автомобиль. Однако конструкции кузова можно только аплодировать, салон в целом также производит приятное впечатление, электрика едва ли потребует…

8528 4 0
Популярные тест-драйвы
Статьи / Премьеры
Даёшь 40 градусов! Экспресс-тест и видео нового Haval H9

На конвейер российского завода Great Wall рестайлинговый Haval H9 встанет только в следующем году, в этом – наладят сборку внедорожника со старой внешностью.

47685 30 0
Тест-драйвы / Одиночные
Теперь ты видел всё: тест-драйв редчайшего пикапа ЗАЗ-968МП

Нет, это не «колхоз» и не «кастом»! Да, это пикап с задним расположением двигателя. Да, это та самая модификация, которая в русскоязычной Википедии описана как «для внутризаводского транспорта» (что, кстати, не совсем…

36268 25 0
Тест-драйвы / Одиночные
Тест-драйв Exeed TXL, самого дорогого кроссовера от Chery

Напомним вкратце: Exeed — это новый "премиальный" бренд Chery, нацеленный в первую очередь на местный китайский рынок, однако со временем машины планируют привезти и в Россию. TX — дебютная модель бренда, а TXL —…

18480 13 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

31057 12 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

23385 43 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

6106 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

59416 8 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

43616 0 10
Статьи / История
Вдогонку за прогрессом: опытные образцы военных вездеходов ГАЗ

Еще до Первой мировой войны за рубежом начались работы по армейским грузовикам и бронемашинам с приводом всех колес, которые в единичных образцах поступали в Царскую армию. В то время у русских инженеров появилась…

16077 1 2
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

75137 32 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

56700 0 7
Статьи / История
Американские корни, дизель и семиместный салон: мифы и факты про ГАЗ-24-02

Волга второго поколения выпускалась достаточно долго – с 1968 по 1992 год. Параллельно с седаном ГАЗ-24 и его модернизированным вариантом под индексом 24-10, выпускался и универсал ГАЗ-24-02, который в несколько…

53563 5 4
Сообщаем, что мы собираем метаданные: cookies и IP-адрес.
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?