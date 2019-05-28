BMW воссоздала по картинкам уникальное классическое купе Garmisch

Германская фирма восстановила итальянскую страничку своей истории – концептуальное купе, созданное к Женевскому автосалону 1970 года дизайнером Марчелло Гандини в ателье Bertone.

Начало 70-х – великая пора в автомобильной истории, подарившая миру сотни прекрасных машин, но некоторые из них, к сожалению, были сделаны в единственном экземпляре и не дожили до наших дней. К их числу относится купе BMW Garmisch, построенное всего за несколько месяцев до Женевского автосалона 1970 года. Автомобиль стал сюрпризом для BMW от студии Bertone – итальянцы надеялись, что он поможет укрепить деловые связи с немецкий партнёром. Дизайн купе Garmisch разработал знаменитый Марчелло Гандини, трудившийся в то время в Bertone. Технической основой для машины, судя по шильдикам, стала серийная модель 2002ti, но кузов у концепта полностью оригинальный. Назван концепт в честь популярного горнолыжного курорта Гармиш-Партенкирхен, находящегося на территории Баварии.

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Маэстро очень вольно обошёлся с фирменным передком BMW, ставшим на тот момент уже каноническим: установил прямоугольные блок-фары вместо отдельных круглых и превратил овальные ноздри в ромбики. Клиновидный профиль и тонкие стойки визуально облегчали кузов. Дополнительную «воздушность» придавала ажурная пластиковая накладка в виде сот на заднем стекле.

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Если в экстерьере концепта марка BMW угадывается безошибочно (спасибо характерным пропорциям кузова и изгибу Хофмайстера в оформлении задних боковых окон), то в интерьере Гандини оторвался по полной и снабдил купе угловатой, но очень изящной передней панелью с узкой центральной консолью, на которой блок управления микроклиматом и радиоприёмник располагались вертикально. Руль – абсолютно симметричный, четырёхспицевый, о его правильном положении водителю должна была напоминать надпись Bertone на ступице. Роль переднего пассажира была явно уготована красивой женщине: в выдвижном бардачке-косметичке установлено большое раскладное зеркало. Рычаг переключения передач заботливо ограждён от пассажирки заборчиком.

Машина баварцам понравилась и свою задачу выполнила: разработку «пятёрки» BMW первого поколения тогдашний шеф-дизайнер марки, француз Поль Брак, поручил именно команде Гандини из студии Bertone, но купе Garmisch так и осталось в единственном экземпляре и после выставки загадочным образом исчезло.

Нынешний вице-президент BMW по дизайну Адриан ван Хойдонк, копаясь в архивах фирмы, заинтересовался пропавшим концептом Bertone и решил воссоздать его. Задача была непростой, так как от машины остались лишь несколько фотографий и воспоминания 80-летнего Гандини, который охотно согласился помочь BMW в этом ретроспективность проекте. Размеры быстро вычислили, нарисовали 3D-модель, и приступили к постройке. Кузовные панели по старинке выстукивали на деревянных болванках мастера из Турина, а вот для изготовления пластиковой отделки экстерьера и деталей салона использовалась современная 3D-печать.

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По словам Гандини, новодел визуально ничем не отличается от оригинального концепта. Воссозданную машину показали в прошлые выходные в Италии на Конкурсе элегантности Вилла д’Эсте – там подобным машинам самое место.