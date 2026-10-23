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Cadillac Escalade-V обрёл очень дорогую юбилейную версию 125th Anniversary

23.10.2026 1571 0 0
Cadillac Escalade-V обрёл очень дорогую юбилейную версию 125th Anniversary

В 2027 году корпорация General Motors будет отмечать 125 лет с момента основания марки Cadillac. По такому случаю в рамках коллекционной серии Collector Series представлен лимитированный Cadillac Escalade-V 125th Anniversary с эксклюзивной отделкой и кусачим ценником.

Юбилей — хороший повод стрясти с покупателей побольше денежек, поэтому отдел маркетинга Cadillac заранее подсуетился и подготовил к 125-летию марки топовый внедорожник Escalade-V 2027 модельного года в специальном исполнении 125th Anniversary. Такой внедорожник будет выпущен тиражом 252 экземпляра, при этом покупатели смогут сами выбрать VIN-номер. В серийном номере автомобиля, выбитом на специальной табличке, будет указан один из годов юбилейного периода в диапазоне от 1902 до 2027.

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Cadillac Escalade-V 125th Anniversary доступен для заказа в двух эксклюзивных цветах — чёрном Midnight Stone Frost и белом Vibrant White Tricoat, при этом можно выбрать как версию со стандартной колёсной базой (белая машина на фотографиях), так и удлинённую ESV (чёрная машина на фотографиях).

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Внешние особенности исполнения 125th Anniversary, помимо эксклюзивного цвета, — это 24-дюймовые кованые колёса уникального дизайна, тормозные суппорты синего цвета, монохромные эмблемы Cadillac с тёмной отделкой, комплект углепластиковых деталей (окантовка радиаторной решётки, крышка двигателя, корпуса зеркал, нижняя часть заднего бампера) и световая проекция V8 сбоку от автомобиля с надписью est. 1914, указывающую на год появления первого двигателя V8 под капотом автомобиля Cadillac.

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Особенности салона — это двухцветная кожаная отделка (чёрный и светло-серый) с прострочкой синего цвета Santorini Blue (этот цвет — фирменный маркер спортивных моделей Cadillac), ремни безопасности цвета Santorini Blue, уникальная подсветка в дверях, номер юбилейной серии на руле, юбилейные накладки на порогах и эксклюзивные коврики. Также в комплект поставки входит эксклюзивный синий корпус ключа.

Техническая начинка стандартная: Cadillac Escalade-V 125th Anniversary оснащён нижневальным 6,2-литровым компрессорным V8 (заводской индекс LT4), выдающим максимальные 691 л.с. и 885 Нм. Коробка передач — 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». Привод только полный. Цена в США — от 239 000 долларов с учётом доставки. Для сравнения скажем, что стандартный Cadillac Escalade-V 2027 модельного года стоит от 172 195 долларов.

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Добавим, что продажи марки Cadillac в США снижаются: за первые три квартала этого года она реализовала здесь 99 483 автомобиля, что на 25% меньше, чем в январе-сентябре 2025 года. Escalade является самой продаваемой моделью Cadillac, но и на него спрос снизился на 17% до 29 653 шт.

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