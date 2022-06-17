Длинный хвост: Pagani представила вытянутый Huayra Codalunga за 7 млн евро

Итальянская компания Pagani продолжает баловать состоятельных коллекционеров деривативами суперкара Huayra: на этой неделе представлена версия Codalunga с элегантной удлинённой на 360 мм кормой в стиле лемановских спортпрототипов 60-х и переработанным аэродинамическим оперением. Будет выпущено всего 5 экземпляров по цене от 7 млн евро.

Pagani Huayra дебютировал в 2011 году и стал квинтэссенцией понятия «автодизайн как искусство»: каждая деталь внутри и снаружи автомобиля выполнена как скульптура, любоваться которой можно бесконечно. Технические характеристики Huayra десять лет назад впечатляли, а сегодня в высшем эшелоне авторынка немало куда более производительных и быстрых моделей. Тем не менее у Pagani по-прежнему много состоятельных поклонников, в 2018 году двое из них обратились Горацио Пагани с просьбой сделать удлинённую версию Huayra с более гладким и элегантным кузовом. В итоге свет увидела модель Huayra Codalunga.

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У версии Codalunga по сравнению с обычным рестайлинговым купе Huayra BC образца 2016 года не просто увеличена корма, а перекроено практически всё внешнее оперение кузова. Передок получил менее агрессивный дизайн с вытянутым овальным центральным воздухозаборником, передние крылья стали более выпуклыми, фары стали проще и изящнее, боковины — более гладкими.



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Корма с моторной крышкой площадью 3,7 м2 не имеет антикрыла, два активных закрылка в задней кромке сохранены, но их форма изменена (также два закрылка сохранились в передней части кузова). Амбразура между новыми фонарями не прикрыта сеткой, что позволяет беспрепятственно любоваться новой лёгкой (4,4 кг) титановой системой выхлопа с керамическим покрытием и венчающей её «четырёхстволкой».



Заявленная сухая масса Huayra Codalunga — 1280 кг против 1218 кг у Huayra BC. Мощность 6,0-литрового бензинового битурбомотора V12 (его поставляет Mercedes-AMG) увеличена с 764 до 840 л.с., максимальный крутящий момент вырос с 1000 до 1100 Нм. Динамические характеристики Huayra Codalunga производитель не обнародовал.



Шедевральный интерьер — такой же, как стандартной Huayra, но с новыми материалами отделки под классику, сиденья получили плетёные кожаные вставки с шахматным рисунком.



Codalunga, вероятно, станет последней вариацией на тему Huayra, ведь уже осенью, а именно 12 сентября Pagani представит в Милане полностью новую модель с индексом С10. По слухам, у неё сохранится V12 от Mercedes-AMG, но его мощность подрастёт до 900 л.с. Кузов С10 будет невероятно лёгким, что значительно улучшит динамические характеристики новой модели по сравнению с семейством Huayra. При этом никакой гибридизации силовой установки на С10 не ожидается. Как Pagani собирается выживать в следующем десятилетии, когда в Европе, скорее всего, запретят машины с ДВС, пока неизвестно.

