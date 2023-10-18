Двойной дебют в России: Livan представил седан S6 Pro и кроссовер X6 Pro, объявлены цены

Livan – очередной китайский новичок российского рынка. Созвучие с Lifan, некогда самой популярной маркой из Поднебесной в России, неслучайно. Компания несколько лет назад обанкротилась, вошла в состав концерна Geely, а тот решил запустить вместо нее новый бренд.

Livan ориентирован на простые, сравнительно недорогие (у себя на родине) модели. В России марка стартовала в начале лета с В-кроссовера X3 Pro. В единственной комплектации он стоит 1,88 млн рублей – из официальных иномарок дешевле только седан Changan Alsvin. Теперь гамму расширили сразу до трех моделей: на наш рынок вышли седан S6 Pro и кроссовер Х6 Pro.

Четырехдверку в девичестве звали Geely Emgrand GL, и дебютировала она в 2016 году. После рестайлинга название сменили на Emgrand L, а позже выпустили машину под маркой Livan. «Оригинал» в Россию официально никогда не поставляли, так что для нас это новинка без всяких оговорок. Автомобиль 4730 мм в длину, 1818 мм в ширину, 1480 мм в высоту, а между осями 2702 мм. При таких габаритах S6 Pro располагается на стыке гольф-класса, где из конкурентов уже есть BAIC U5 Plus, Kaiyi E5 и Omoda S5, и сегмента D, в котором недавно дебютировал сильный игрок – Chery Arrizo 8.

Заявлен приличный клиренс в 150 мм, а вот багажник маленький, всего на 418 л. Впрочем, паспортные данные всегда стоит перепроверять замерами. Livan S6 Pro оснащен дисковыми тормозами «по кругу», подвеской МакФерсон спереди и многорычажкой сзади. Зная, как инженеры Geely умеют настраивать машины материнского бренда, это внушает надежду, что едет и рулится «шестерка» достойно.

Базовый силовой агрегат – 147-сильный мотор 1,5 турбо с 7-ступенчатым преселективом. Заливать в бак можно дешевый АИ-92. Похоже на параметры двигателя Chery, но, разумеется, это не он. Такой S6 Pro набирает сотню за 8,8 с и максимальные 190 км/ч. В качестве альтернативы выступает 180-сильная «турбочетверка» того же объема, тоже в связке с роботом. Предельная скорость от прибавки «лошадей» не меняется, только разгонная динамика улучшается на 0,4 с.

Версий всего три. В базовой за 2,55 млн рублей будут ESP, 17-дюймовые колеса, люк, обогрев передних сидений, LED-фары, регулировка руля по углу и вылету, четыре подушки безопасности, кондиционер, два дисплея диагональю 12,3 дюйма, задний парктроник и камера заднего вида. За доплату в 90 тысяч появятся шторки безопасности, электроприводы складывания зеркал и настроек водительского сиденья, камеры кругового обзора, климат-контроль, функция открытия багажника без помощи рук, пара дополнительных динамиков (всего шесть). Еще 110 тысяч – и у вас S6 Pro с мощным мотором (2,75 млн рублей).

Livan X6 Pro тоже происходит от модели Geely. Изначально его поставляли в Россию под именем Emgrand X7. После ряда модернизаций нам предложен кроссовер габаритами 4535х1845х1725 мм с расстоянием между осями 2683 мм и клиренсом 190 мм. Из известных нам моделей к нему близок, например, Chery Tiggo 7 Pro Max.

Автомобиль по агрегатам, схемам подвески и тормозов не отличается от седана S6 Pro. У него та же максимальная скорость, однако динамика из-за большей массы предсказуемо хуже: 9,9 и 9,2 с. По части оснащения отличия тоже в мелочах. Начальная версия за 2,63 млн рублей стоит на 18-дюймовых колесах, имеет только две подушки безопасности, зато оснащена климат-контролем. За 110 тысяч получите боковые надувные подушки и шторки, панорамную крышу вместо обычного люка и всё то же самое, что и в седане, за исключением системы кругового обзора. В случае с кроссовером апгрейд до 180-сильного двигателя обойдется в 90 тысяч (2,83 млн рублей).

Интересно, что обновленного у Livan X6 Pro в ближайшее время появится брат-близнец в Китае – исходный Geely обновят в том же ключе и выпустят в Поднебесной под тем же именем, что и у нас.