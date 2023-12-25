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  • Ещё один китайский бренд в России: кроссоверы VGV от легкового подразделения Sinotruk

Ещё один китайский бренд в России: кроссоверы VGV от легкового подразделения Sinotruk

25.12.2023 142 2 0

Дебютными моделями VGV на нашем рынке станут два среднеразмерных кроссовера, у которых должны быть очень привлекательные по сравнению с конкурентами ценники.

VGV — это бывшая компания Weichai (Chongqing) Automotive, входившая в состав китайского государственного промышленного холдинга Weichai Group. В 2013 году Weichai (Chongqing) Automotive запустила легковой бренд Enranger, но успеха на рынке он не снискал, в 2019 году ему на смену пришёл бренд VGV, а в 2020 году в результате перераспределения госактивов марка VGV стала частью Sinotruk Group — крупного китайского производителя тяжёлых грузовиков и других коммерческих автомобилей. VGV по-прежнему отвечает за легковушки, но пока это аутсайдер китайского рынка: по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), с января по ноябрь этого года продажи VGV в КНР составили всего 4907 автомобилей (-22,4% по сравнению с АППГ) — немудрено, что VGV ищет новые рынки сбыта, а Россия как раз сегодня гостеприимно принимает все китайские бренды без исключения.

VGV U70 Pro
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VGV U70 Pro
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Дистрибьютором VGV в России стало ООО «Мотор-Плейс», сейчас формируется дилерская сеть, продажи начнутся в 2024 году. Аббревиатуру VGV российский дистрибьютор расшифровывает как Very Good Vehicle, что в переводе на русский означает «очень хорошая машина». Между тем есть и альтернативные трактовки — например, Victory Go Victory, что можно перевести как «победа за победой» или «побеждай, давай, побеждай», то есть ещё более пафосно.

VGV U70 Pro
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VGV U70 Pro
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VGV U70 Pro
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VGV U70 Pro
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В России официально анонсированы два среднеразмерных кроссовера VGV, но не названы их имена, на российском сайте китайской марки они пока накрыты тряпочкой — мол, официальная премьера ещё впереди. Между тем вычислить таинственный новинки несложно, так как текущий модельный ряд VGV очень скудный, в нём всего три соплатформенные модели — два кроссовера и пикап. К нам соответственно в первую очередь приедут кроссоверы, известные в Китае как VGV U70 Pro и VGV U75 Plus (в России названия могут быть иными).

VGV U70 Pro
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VGV U70 Pro
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VGV U70 Pro
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VGV U70 Pro и VGV U75 Plus имеют одинаковые габариты (длина — 4825 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1691 мм, колёсная база — 2800 мм), но различаются дизайном и оснащением: U75 Plus более свежий и дорогой, вдобавок у него семиместный салон, а у U70 Pro — пятиместный. Привод у обоих кроссоверов только передний, но задняя подвеска — независимая многорычажная.

VGV U75 Plus
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VGV U75 Plus
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VGV U70 Pro в Китае оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором (156 л.с., 215 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Кроссоверу VGV U75 Plus положен более мощный 2,0-литровый турбомотор (224 л.с., 385 Нм) в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Оформление интерьеров кроссоверов максимально унифицировано, но VGV U75 Plus имеет более крупный мультимедийный экран и шайбу-селектор АКП вместо традиционного рычага.

VGV U75 Plus
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VGV U75 Plus
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VGV U75 Plus
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Российский дистрибьютор утверждает, что оба кроссовера прошли комплексную адаптацию для климата нашей страны — ждём премьеры и подробностей. Цены обещают очень агрессивные по отношению к конкурентам и очень дружественные по отношению к потребителю — тоже посмотрим и сравним. Вслед за двумя дебютными моделями последуют другие, в том числе новые кроссоверы, большие внедорожники, пикапы и коммерческие фургоны. Видимо, у Sinotruk на марку VGV большие планы, и Россия теперь является частью этих планов.

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2 комментария
25.12.2023 20:09
4qwerty

У нас есть Аутлендер дома?

25.12.2023 23:25
Papirus

Через сколько месяцев эти жулики исчезнут?

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