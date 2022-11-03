Ford Transit Trail: мощный полноприводный фургон-внедорожник для отдыха и приключений

Компания Ford представила оффроудную версию Trail коммерческого фургона Transit для североамериканского рынка. Помимо увеличенного дорожного просвета и полного привода у версии Trail есть масса других визуальных и функциональный особенностей, но главное — это заготовка под кемпер, причём всё нужное оборудование можно получить уже с завода.

Transit Trail был разработан с прицелом на любителей отдыха на дикой природе и в сотрудничестве с «кочевым» сообществом Van Life, члены которого знают толк в оффроудных конверсиях дорожных фургонов. Одно из требований — достаточно мощный двигатель: Transit Trail оснащается 3,5-литровым бензиновым битурбомотором V6 EcoBoost (314 л.с., 542 Нм), 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и адаптивной системой полного привода с пятью режимами работы — Normal (стандартный), Eco (экономичный), Mud/Ruts (грязь/колея), Tow/Haul (буксировка), Slippery (скользкая дорога).

По сравнению с обычным Транзитом у версии Trail кузов приподнят на 57 мм (в основном за счёт установки вседорожных 30,5-дюймовых шин Goodyear Wrangler Workhorse с «зубастыми» боковинами), но из-за металлической защиты днища и подножек дорожный просвет не самый большой — 170 мм. Угол въезда — 19,5 градуса, угол рампы — 19,3 градуса, угол съезда зависит от габаритной длины кузова — 25,3 градуса при стандартной длине 5982 мм и 15,6 градуса при увеличенной длине 6703 мм. Версия Trail предлагается со средней либо максимально высокой крышей, максимальная габаритная высота — 2896 мм. Полезный объём грузового отсека — до 13,8 м3. Максимальная масса буксируемого прицепа — 2948 кг.



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К другим особенностям Transit Trail относятся уникальная чёрная радиаторная решётка с жёлтыми габаритными огнями, затемнённые фары, уникальный чёрный передний бампер, 16-дюймовые чёрные литые колёса особого дизайна, пухлые ребристые пластиковые накладки на колёсных арках и широкие брызговики.



Внутренняя отделка кузова имеет специальные просверливаемые области для крепления шкафов, кроватей и бытовой техники. В оснащение входят мультимедийная система Sync 4 c 12-дюймовым сенсорным экраном, «антресоли» в передней части салона, несколько бытовых 110-вольтовых розеток и USB-портов. Для крыши можно заказать выдвижной модуль с вентилятором. Ещё одна опция — пакет Upfitter, позволяющий подключать внешние устройства (дополнительное освещение, лебёдки, специнструмент и проч.), под это дело модифицирована проводка, установлен дополнительный аккумулятор и кнопочный модуль управления навесным оборудованием. Любители дальних поездок могут заказать увеличенный топливный бак на 117,3 л вместо стандартного на 94,6 л.



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Минимальная цена Ford Transit Trail составляет 65 975 долларов плюс 1795 долларов за доставку, жилой или рабочий модуль в кузове покупатель волен оформить самостоятельно либо воспользоваться специальным сервисом от Ford и с его помощью подобрать мебель и технику от одобренных производителем поставщиков. Показанный на фотографиях кемпер — всего лишь один из множества возможных.



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Добавим, что Ford Transit на данный момент является самым популярным в своём классе коммерческим фургоном в США: за первые три квартала этого года продано 68 333 шт., на втором месте — Ram ProMaster (42 031 шт.), на третьем — Mercedes-Benz Sprinter (38.390 шт.).

