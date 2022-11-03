Новинки ×
  • Ford Transit Trail: мощный полноприводный фургон-внедорожник для отдыха и приключений

Ford Transit Trail: мощный полноприводный фургон-внедорожник для отдыха и приключений

03.11.2022 321 0 0

Компания Ford представила оффроудную версию Trail коммерческого фургона Transit для североамериканского рынка. Помимо увеличенного дорожного просвета и полного привода у версии Trail есть масса других визуальных и функциональный особенностей, но главное — это заготовка под кемпер, причём всё нужное оборудование можно получить уже с завода.

 

Transit Trail был разработан с прицелом на любителей отдыха на дикой природе и в сотрудничестве с «кочевым» сообществом Van Life, члены которого знают толк в оффроудных конверсиях дорожных фургонов. Одно из требований — достаточно мощный двигатель: Transit Trail оснащается 3,5-литровым бензиновым битурбомотором V6 EcoBoost (314 л.с., 542 Нм), 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и адаптивной системой полного привода с пятью режимами работы — Normal (стандартный), Eco (экономичный), Mud/Ruts (грязь/колея), Tow/Haul (буксировка), Slippery (скользкая дорога).

По сравнению с обычным Транзитом у версии Trail кузов приподнят на 57 мм (в основном за счёт установки вседорожных 30,5-дюймовых шин Goodyear Wrangler Workhorse с «зубастыми» боковинами), но из-за металлической защиты днища и подножек дорожный просвет не самый большой — 170 мм. Угол въезда — 19,5 градуса, угол рампы — 19,3 градуса, угол съезда зависит от габаритной длины кузова — 25,3 градуса при стандартной длине 5982 мм и 15,6 градуса при увеличенной длине 6703 мм. Версия Trail предлагается со средней либо максимально высокой крышей, максимальная габаритная высота — 2896 мм. Полезный объём грузового отсека — до 13,8 м3. Максимальная масса буксируемого прицепа — 2948 кг.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

К другим особенностям Transit Trail относятся уникальная чёрная радиаторная решётка с жёлтыми габаритными огнями, затемнённые фары, уникальный чёрный передний бампер, 16-дюймовые чёрные литые колёса особого дизайна, пухлые ребристые пластиковые накладки на колёсных арках и широкие брызговики.

Внутренняя отделка кузова имеет специальные просверливаемые области для крепления шкафов, кроватей и бытовой техники. В оснащение входят мультимедийная система Sync 4 c 12-дюймовым сенсорным экраном, «антресоли» в передней части салона, несколько бытовых 110-вольтовых розеток и USB-портов. Для крыши можно заказать выдвижной модуль с вентилятором. Ещё одна опция — пакет Upfitter, позволяющий подключать внешние устройства (дополнительное освещение, лебёдки, специнструмент и проч.), под это дело модифицирована проводка, установлен дополнительный аккумулятор и кнопочный модуль управления навесным оборудованием. Любители дальних поездок могут заказать увеличенный топливный бак на 117,3 л вместо стандартного на 94,6 л.

1 / 2
2 / 2

Минимальная цена Ford Transit Trail составляет 65 975 долларов плюс 1795 долларов за доставку, жилой или рабочий модуль в кузове покупатель волен оформить самостоятельно либо воспользоваться специальным сервисом от Ford и с его помощью подобрать мебель и технику от одобренных производителем поставщиков. Показанный на фотографиях кемпер — всего лишь один из множества возможных.

1 / 2
2 / 2

Добавим, что Ford Transit на данный момент является самым популярным в своём классе коммерческим фургоном в США: за первые три квартала этого года продано 68 333 шт., на втором месте — Ram ProMaster (42 031 шт.), на третьем — Mercedes-Benz Sprinter (38.390 шт.).

фургон внедорожник США коммерческий транспорт новинки Ford Ford Transit

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Jaguar XJ III X350/358 с пробегом: прогрессивный алюминиевый кузов и архаичная электрика Если вы не заядлый фанат марки, то вряд ли отличите эту машину от предыдущих XJ. Стилистически она следует идее, заложенной еще в 60-х годах: низкий узнаваемый силуэт, консервативный салон…... 175 0 0 03.11.2022
Статьи / Премьеры Skywell выходит на российский рынок с электрическим кроссовером ET5: знакомимся лично Россия стала одной из более 40 стран, где присутствует марка Skywell: в Москве прошла официальная презентация нового для нас бренда. Skywell прошел путь от телевизоров до электромобилей и те... 921 2 3 01.11.2022
Статьи / Популярные вопросы Как рассчитать стоимость запчастей и работ при ремонте машины по ОСАГО Если вы попали в ДТП не по своей вине, компенсировать полученный ущерб призвано ОСАГО. Максимальная сумма, которую можно получить на ремонт автомобиля в 2022 году - 400 тысяч рублей. Но как... 304 0 18 31.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 15129 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 12858 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 9912 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings