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  • GAC Aion S Max: очередной рестайлинг немолодого, но очень популярного электроседана

GAC Aion S Max: очередной рестайлинг немолодого, но очень популярного электроседана

27.10.2023 109 0 0

Единственный седан электромобильного суббредна Aion компании GAC преобразился снаружи и внутри, получил более богатое оснащение и подорожал.

В 2018 году китайский государственный автоконцерн GAC запустил электромобильный суббренд Aion, а седан Aion S, находящийся на стыке классов С и D, стал его дебютной моделью, позже гамму Aion пополнили несколько кроссоверов. Суббренд Aion оказался очень успешным: за первые три квартала этого года его продажи в Китае, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), составили 359 487 электромобилей (+97,2% по сравнению с АППГ). Конкретно седан Aion S за тот же период разошёлся тиражом 182 230 шт. (+153,1%).

Aion S Max
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Aion S Max
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В прошлом году у Aion появилось премиальное крыло с приставкой Hyper, которое в этом году превратилось в отдельный бренд, к нему отошла новая эмблема в виде галочки поверх ромбика. Aion же продолжает существовать в статусе суббренда и использует материнскую эмблему компании GAC — её мы видим на передке представленного вчера седана Aion S Max.

Aion S Max должен со временем заменить Aion S Plus, который дебютировал в 2021 году и является первой рестайлинговой версией исходного седана Aion S. Пока что все три версии — Aion S, Aion S Plus и Aion S Max — продаются параллельно, это обычная практика для китайских автопроизводителей.

Aion S Max

Aion S Max чуть больше своих предшественников по длине и колёсной базе: габаритная длина свежей версии седана — 4863 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1515 мм, колёсная база — 2760 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая, с поперечной торсионной балкой. Единственный электромотор расположен спереди и вращает передние колёса, у Aion S Max его пиковая мощность составляет 150 кВт (204 л.с.) либо 180 кВт (245 л.с.). Ёмкость батареи — 59,5 либо 67,9 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 510 и 610 км по циклу CLTC соответственно. С 150-киловаттным мотором Aion S Max разгоняется до 100 км/ч за 7,5 с, с 180-киловаттным — за 6,7 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 160 км/ч.

Aion S Max
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Aion S Max
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Aion S Max
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Внешние особенности Aion S Max — это новые двухэтажные фары, уменьшенная вентиляционная прорезь в переднем бампере, более скульптурные боковины с индивидуальными выштамповками над колёсными арками, более округлый, чем у Aion S Plus, задний бампер и новые более тонкие и изящные задние фонари. Штатные колёса — 17- либо 18-дюймовые.

Aion S Max
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Aion S Max
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Aion S Max
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Aion S Max
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Интерьер у Aion S Max почти полностью новый, от Aion S Plus остался только руль. Приборный экран (10,25 дюйма) и мультимедийный экран (14,6 дюйма) теперь полностью разделены, центральная консоль полностью зачищена от кнопок и вмещает два слота с беспроводной зарядкой для смартфонов, селектор режимов трансмиссии переехал с центральной консоли на рулевую колонку, заметно улучшены материалы отделки. В стандартное оснащение входят четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, мощная аудиосистема с девятью громкоговорителями, камеры кругового обзора и панорамная прозрачная крыша.

Aion S Plus
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Aion S Plus
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Минимальная цена Aion S Max в Китае без учёта субсидий и скидок составляет 149 900 юаней (1,92 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как Aion S Plus всё ещё можно купить по цене от 139 800 юаней (1,79 млн рублей).

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