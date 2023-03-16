  • Газпромбанк Лизинг рассказал о новом лимите субсидий на электрокары в рамках КЭФ-2023

Газпромбанк Лизинг рассказал о новом лимите субсидий на электрокары в рамках КЭФ-2023

16.03.2023 37 0 0

Газпромбанк Лизинг принял участие в экспертной дискуссии «Развитие электротранспорта в новой экономической реальности» на Красноярском экономическом форуме 2023 (КЭФ-2023). Эксперты сессии обсудили развитие рынка электротранспорта, строительство зарядной инфраструктуры, стимулирование спроса и прочие вопросы. 

Заместитель генерального директора Газпромбанк Лизинг Сергей Вологодский, который представлял компанию на КЭФ-2023, сообщил о новом лимите субсидии на электрокары. «В 2023 году на лизинговую поддержку отечественного автопрома Правительство РФ утвердило 2 млрд рублей. Клиенты, обновляющие свои корпоративные парки, могут получить скидку в размере 625 тыс. рублей на одну единицу электрического транспортного средства. Мы уже начали работу и предоставляем своим клиентам скидки на аванс», -  отметил в своем выступлении Сергей Вологодский.

В прошлом году Группа Газпромбанк Лизинг реализовала порядка 70% всего объема электрокаров в лизинг, большой спрос наблюдался на модели Evolute. «Экономика и рентабельность проектов в данном случае очень важны для клиентов, а также производителей и компаний, которые развивают зарядную инфраструктуру. Тренд на использование экологически чистого транспорта задан государством, и многие города, мы видим, становятся локомотивами зеленой повестки. Имея успешный опыт работы с техникой на газомоторном топливе, Газпромбанк Лизинг планирует и дальше принимать активное участие в развитии экологичного транспорта», - сообщил Вологодский.

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