Газпромбанк Лизинг рассказал о новом лимите субсидий на электрокары в рамках КЭФ-2023

Заместитель генерального директора Газпромбанк Лизинг Сергей Вологодский, который представлял компанию на КЭФ-2023, сообщил о новом лимите субсидии на электрокары. «В 2023 году на лизинговую поддержку отечественного автопрома Правительство РФ утвердило 2 млрд рублей. Клиенты, обновляющие свои корпоративные парки, могут получить скидку в размере 625 тыс. рублей на одну единицу электрического транспортного средства. Мы уже начали работу и предоставляем своим клиентам скидки на аванс», - отметил в своем выступлении Сергей Вологодский.

В прошлом году Группа Газпромбанк Лизинг реализовала порядка 70% всего объема электрокаров в лизинг, большой спрос наблюдался на модели Evolute. «Экономика и рентабельность проектов в данном случае очень важны для клиентов, а также производителей и компаний, которые развивают зарядную инфраструктуру. Тренд на использование экологически чистого транспорта задан государством, и многие города, мы видим, становятся локомотивами зеленой повестки. Имея успешный опыт работы с техникой на газомоторном топливе, Газпромбанк Лизинг планирует и дальше принимать активное участие в развитии экологичного транспорта», - сообщил Вологодский.

Партнёрский материал