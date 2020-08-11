Итоги четвертого этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship

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Победа в квалификации и первые три места на стартовой решетке – результат безоговорочного доминирования пилотов команды LADA Sport ROSNEFT eRacing Team. В борьбе между собой в первой гонке первого дивизиона они подарили потрясающее зрелище без каких-либо намеков на командную установку. На протяжении всей дистанции гонки первую позицию между собой оспаривали Кирилл Антонов и Александр Галахов, а Егор Огородников наблюдал за этим со стороны, но всегда был очень близок к своим партнерам по команде. Вплоть до заключительного круга, где Егору удалось воспользоваться ошибками дуэли Антонова и Галахова, выйти вперед и в итоге выиграть самую напряжённую гонку в нынешнем сезоне. Следом за ним на втором месте финишировал Кирилл Антонов, а на третьем расположился Александр Галахов.

ТОП-15 лучших пилотов по итогам первой гонки поменялись местами на стартовой решетке второго заезда. Уступив победу в первой гонке, Александр Галахов явно был не прочь реабилитироваться во второй. Стартовав тринадцатым, москвич сразу устремился в прорыв и к концу четвертого круга уже был вторым, отставая от лидера на 2,5 сек. Действующему победителю отборочного этапа потребовалось всего пару кругов, чтобы не только нагнать Егора Санина, но и опередить его, возглавив заезд до самого финиша. Егор Санин финишировал вторым, а замкнул тройку лидеров Кирилл Антонов.

Победителем единственной гонки второго дивизиона, в котором встретились пилоты, показавшие в отборе результаты с 26-го по 50-й, стал пилот из Санкт-Петербурга Михаил Лапаник. Эта победа стала для него второй подряд после этапа на голландской трассе Zandvoort.

Егор Огородников, победитель первой гонки первого дивизиона LADA Sport ROSNEFT eChampionship: «Я очень доволен результатом. Победа в первой гонке особенно ценна! В очередной раз убеждаюсь, что просто высокий темп в гонках – не самое главное. И что нужно работать не только над скоростью, но и над стратегией ведения борьбы, что мне удается, на мой взгляд, вполне хорошо. С нетерпением жду следующего этапа на Moscow Raceway, борьба там будет не менее острой, как и в этот раз!».

Александр Галахов, победитель второй гонки первого дивизиона LADA Sport ROSNEFT eChampionship: «Неплохое завершение этого уикенда для меня. Приятно, что получилось найти темп на этом этапе. Начало второй гонки было очень жарким, я понимал, что нужно перетерпеть несколько кругов, не допуская ошибок, и дальше стараться продвигаться к лидерам пелотона. Собственно, с этой задачей я справился, и ближе к середине гонки удалось выйти на второе место. Дальше был очень красивый обгон в борьбе за первую позицию, как мне показалось, удалось эффектно «раскачать» Егора Санина!».

Михаил Лапаник, победитель гонки второго дивизиона LADA Sport ROSNEFT eChampionship: «Стартовать удалось фантастически, ведь, стартуя 3-м, к первому повороту я смог выйти в лидеры. Очень напряженными были первые круги, когда соперники были в непосредственной близости. Затем они начали бороться, а я прибавил в темпе, и в итоге все получилось как нельзя лучше. В большом ожидании от этапа на Moscow Raceway. В прошлом году я выиграл квалификацию, однако в гонке у меня случилась неприятная авария. Поэтому в этом году хочется реабилитироваться и как минимум приехать на подиум!».



Финальные гонки 5 этапа пройдут 03 сентября на подмосковной трассе «Moscow Raceway». Отборы к этой стадии стартуют 22 августа и продлятся вплоть до 30 августа. Подробности на официальном портале чемпионата.

