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Итоги пятого этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship

04.09.2020 22 0 0

3 сентября на трассе Moscow Raceway завершился пятый предпоследний этап виртуального чемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship, который проходит при поддержке нефтегазовой компании «Роснефть». Основное внимание зрителей было приковано к двум гонкам первого дивизиона, пилоты которых в отборочной части расположились с 1 по 25 место общего зачета. Специальным гостем этапа стал автожурналист и ведущий программы «Вечерний заезд» на радиостанции ШАНСОН Дмитрий Малыгин.

 

Партнерский материал

Наиболее удачно гонки в Подмосковье сложились для Кирилла Антонова – лидера команды LADA Sport ROSNEFT eRacing Team, в настоящий момент, возглавляющего общий зачет чемпионата. Пилот из Твери выиграл квалификацию, а потом в отсутствие серьезной конкуренции со стороны соперников стал лучшим в первой из двух гонок. Эта победа для него стала пятой в текущем сезоне. Во втором заезде Кириллу пришлось прорываться из середины пелетона, в итоге ему удалось финишировать на пятом месте, однако главные соперники по борьбе за титул также не добились особых успехов. Поэтому по итогам этапа Антонов в общем зачете еще дальше оторвался от преследователей. 

Николай Ануфриев, финишировавший пятнадцатым в первой гонке, стартовал с поул-позиции во втором заезде. На стартовой прямой, на своей LADA Vesta Sport TCR, правильно активировав систему Launch control, он сумел оторваться от соперников и избежал атак в первых поворотах. Никто так и не смог оспорить уверенное первое место Ануфриева. Компанию на подиуме ему составили Кирилл Соковиков и Егор Огородников, для которого третье место стало повторением результата в первой гонке.

Победителем единственной гонки второго дивизиона, в котором встретились пилоты, показавшие в отборе результаты с 26 по 50-е, стал пилот из Москвы – Алексей Сироткин.

Кирилл Антонов, победитель первой гонки первого дивизиона LADA Sport ROSNEFT eChampionship: «В квалификации мне удалось поставить свой личный рекорд, чему я очень рад. В гонке старался не подпускать соперников ближе, чем на 1 секунду. Во второй гонке некоторые пилоты выходили за грань, по-моему, мнению. Было очень много контактной борьбы, по итогам которой я несколько раз оказывался за пределами трассы. Помимо грязной борьбы было много красивой, за это большое спасибо соперникам, было очень приятно с ними находиться на одной трассе. На финальном шестом этапе я постараюсь оставить за собой победу в первом заезде и получить качественную борьбу во втором».

Николай Ануфриев, победитель второй гонки первого дивизиона LADA Sport ROSNEFT eChampionship: «Старт второй гонки прошел абсолютно уверенно, удалось успешно сохранить первое место в первых поворотах и создать небольшой задел от преследователей. Потом главным было просто держать темп и не совершать ошибок, плюс сохранять дистанцию, не позволяющую провести атаку. На последнем этапе чемпионата будет сложно побороться за победу, но я постараюсь это сделать хотя бы во втором заезде. А главная цель – провести чистую гонку с корректной борьбой».

Финальные гонки заключительного 6 этапа пройдут 01 октября на трассе Sepang International Circuit. Отборы к этой стадии пройдут с 19 по 27 сентября. Подробности на официальном портале чемпионата  

Россия авто и общество автоспорт

 

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