Законы ×
  • Избежать уплаты налогов и штрафов больше не выйдет: ГИБДД сняла с учёта более 460 тысяч машин

Избежать уплаты налогов и штрафов больше не выйдет: ГИБДД сняла с учёта более 460 тысяч машин

19.06.2020 567 0 0

Ведомство прекратило регистрацию тех автомобилей, собственники которых умерли. Мониторинг и «зачистку» провели по всей России.

 

В РФ нередки случаи, когда машины умерших автовладельцев получают наследники, которые не торопятся оформлять ТС на себя. В итоге недобросовестные водители получают возможность ездить, не боясь штрафов с дорожных камер и не оплачивая транспортный налог – ведь все «письма счастья» и уведомления из налоговой приходят человеку, которого уже нет. Однако в ГИБДД решили положить конец такой практике и аннулировали регистрацию тех автомобилей, которые числятся за умершими собственниками.

К массовой проверке привело ДТП со смертельным исходом, которое произошло в российской столице. Оказалось, что собственнику машины виновника выписали свыше 650 штрафов; при этом в ГИБДД выяснили, что все «письма счастья» отправлялись на имя умершего человека, а тот, кто сидел за рулём, ездил, игнорируя ПДД, и не оплачивал взыскания.

В ведомстве начали массовую проверку и отмену регистрации автомобилей скончавшихся собственников в марте текущего года. Для этого было налажено взаимодействие между ГИБДД, региональными органами записи актов гражданского состояния (ЗАГС) и Федеральной налоговой службой (ФНС), которая предоставила сведения об умерших автовладельцах.

По итогам мониторинга ведомство в общей сложности прекратило регистрацию более 460 тыс. автомобилей, которые числились за умершими собственниками. Причём ведомство имеет право снимать транспорт с учёта без предупреждения наследников. В дальнейшем ГИБДД продолжит следить за ситуацией: наследников, которые ездят на автомобилях и не регистрируют их на себя, продолжат штрафовать (согласно текущей версии КоАП, штраф за первое нарушение составляет от 500 до 800 рублей), номера с таких машин – снимать, а сами ТС – отправлять на штрафстоянку.

Стоит напомнить, что после смерти автовладельца, наследник не имеет пользоваться машиной до момента вступления в наследство, даже в случае, если у него есть действующая доверенность и ОСАГО. Полис «автогражданки» прекращает действовать сразу после смерти собственника. Новому владельцу придётся оформлять новый полис и регистрировать ТС на себя, чтобы садиться за руль по закону.

В случае, если водитель со страховкой, оформленной на скончавшегося человека (даже если он вписан в полис!), станет виновником аварии, страховщик выплатит компенсацию пострадавшей стороне. Однако также компания предъявит этому водителю регрессный иск, то есть ему придётся возвращать страховой выплату в полном объёме из своего кармана.

Напомним, с начала 2020-го от взысканий за нарушения ПДД больше не могут уходить и те водители, которые раньше регистрировали автомобили на детей (по закону на тех, кому меньше 16 лет, нельзя выписывать штрафы). Кроме того, согласно нынешним правилам, ставить машину на учёт можно будет только на одного человека (ранее допускалось несколько, в случаях если ТС находится в совместной собственности. В итоге было неясно, кому отправлять «письма счастья»).

Россия авто и общество ГИБДД законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Щетки – слабое место генератора. Есть бесщеточные варианты, но их мало используют. Почему? Если автомобильный генератор выходит из строя, то самой распространенной причиной является износ щеточного узла. Однако давным-давно изобретены бесщеточные генераторы – почему же они до сих... 465 0 6 19.06.2020
Статьи / Путешествия В Авито Авто узнали, как россияне проведут отпуск: автопутешествия по стране набирают популярность Как свидетельствуют результаты опроса Авито Авто, в этом году 20% россиян планируют отправиться в путешествия по стране и только 6% – в заграничные поездки. Самым популярным транспортом для... 208 0 1 18.06.2020
Статьи / Авто с пробегом Land Rover Discovery 2 с пробегом: страдания с гидравликой, просевшие гильзы и стойкий дизель Из первой части обзора Disco 2 мы уже выяснили, что в плане электрики эта машина все же значительно менее проблемна, чем ее лакшери-родственник Range Rover P38. Зато кузов отдувается за дв... 2022 2 2 17.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 30722 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 28629 5 10 21.02.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 28443 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings