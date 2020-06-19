Избежать уплаты налогов и штрафов больше не выйдет: ГИБДД сняла с учёта более 460 тысяч машин

В РФ нередки случаи, когда машины умерших автовладельцев получают наследники, которые не торопятся оформлять ТС на себя. В итоге недобросовестные водители получают возможность ездить, не боясь штрафов с дорожных камер и не оплачивая транспортный налог – ведь все «письма счастья» и уведомления из налоговой приходят человеку, которого уже нет. Однако в ГИБДД решили положить конец такой практике и аннулировали регистрацию тех автомобилей, которые числятся за умершими собственниками.



К массовой проверке привело ДТП со смертельным исходом, которое произошло в российской столице. Оказалось, что собственнику машины виновника выписали свыше 650 штрафов; при этом в ГИБДД выяснили, что все «письма счастья» отправлялись на имя умершего человека, а тот, кто сидел за рулём, ездил, игнорируя ПДД, и не оплачивал взыскания.

В ведомстве начали массовую проверку и отмену регистрации автомобилей скончавшихся собственников в марте текущего года. Для этого было налажено взаимодействие между ГИБДД, региональными органами записи актов гражданского состояния (ЗАГС) и Федеральной налоговой службой (ФНС), которая предоставила сведения об умерших автовладельцах.



По итогам мониторинга ведомство в общей сложности прекратило регистрацию более 460 тыс. автомобилей, которые числились за умершими собственниками. Причём ведомство имеет право снимать транспорт с учёта без предупреждения наследников. В дальнейшем ГИБДД продолжит следить за ситуацией: наследников, которые ездят на автомобилях и не регистрируют их на себя, продолжат штрафовать (согласно текущей версии КоАП, штраф за первое нарушение составляет от 500 до 800 рублей), номера с таких машин – снимать, а сами ТС – отправлять на штрафстоянку.

Стоит напомнить, что после смерти автовладельца, наследник не имеет пользоваться машиной до момента вступления в наследство, даже в случае, если у него есть действующая доверенность и ОСАГО. Полис «автогражданки» прекращает действовать сразу после смерти собственника. Новому владельцу придётся оформлять новый полис и регистрировать ТС на себя, чтобы садиться за руль по закону.



В случае, если водитель со страховкой, оформленной на скончавшегося человека (даже если он вписан в полис!), станет виновником аварии, страховщик выплатит компенсацию пострадавшей стороне. Однако также компания предъявит этому водителю регрессный иск, то есть ему придётся возвращать страховой выплату в полном объёме из своего кармана.

Напомним, с начала 2020-го от взысканий за нарушения ПДД больше не могут уходить и те водители, которые раньше регистрировали автомобили на детей (по закону на тех, кому меньше 16 лет, нельзя выписывать штрафы). Кроме того, согласно нынешним правилам, ставить машину на учёт можно будет только на одного человека (ранее допускалось несколько, в случаях если ТС находится в совместной собственности. В итоге было неясно, кому отправлять «письма счастья»).

