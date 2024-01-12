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  • Jetour представляет новые цвета экстерьера и интерьера кроссовера X70 Plus

Jetour представляет новые цвета экстерьера и интерьера кроссовера X70 Plus

12.01.2024 150 0 0

Бренд Jetour объявляет о расширении цветовой палитры нового семейного кроссовера X70 Plus. С января российским клиентам доступны 7 цветов кузова, включая новый цвет Arctic Green – изумрудно-зеленый. Кроме этого, модель предлагает и новый вариант исполнения интерьера – теперь салон автомобиля в комплектации Luxury, помимо бело-бежевого, предлагается также в черном цвете, который ранее был доступен только в комплектации Comfort.

Jetour X70 Plus – автомобиль для семейных путешествий, отличающийся идеальными пропорциями, качественным интерьером, вместительным салоном и широким набором современных опций и технологий. Новый цвет экстерьера сможет дополнительно подчеркнуть динамичный силуэт кроссовера и поможет выделиться в потоке.

На российском рынке Jetour X70 Plus представлен в двух комплектациях Comfort и Luxury, каждая из них доступна с производительным 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем TGDI с турбонаддувом мощностью 190 л.с.

Модель имеет богатое оснащение уже в базовой комплектации – в нее входит полный пакет теплых опций с подогревом всех сидений, руля, лобового стекла, боковых зеркал заднего вида и форсунок стеклоомывателя. Уже в стандартном оснащении X70 Plus также доступны бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, электропривод двери багажника, вентиляция передних сидений, память положения водительского сидения, беспроводная зарядка телефона, система кругового обзора 360° и функция обзора пространства под днищем автомобиля 180°.

Комплектация Luxury предлагает также трехзонный климат-контроль с отдельным экраном управления, умную очистку воздуха, ионизатор воздуха, аудиосистему с 8 динамиками, видеорегистратор, систему кругового обзора 360° с HD-изображением, адаптивный круиз-контроль, систему адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA), а также широкий набор систем безопасности и помощи водителю.

С января 2024 кроссовер X70 Plus представлен на российском рынке в 7 цветах кузова: серебристый (Nano Silver), белый (Khaki White), серо-бежевый (Phantom Grey), черный (Starry Black), синий (Navy Blue), красный (Soul Red) и новый изумрудно-зеленый (Arctic Green). Салон модели в комплектации Comfort выполнен в черном цвете, в комплектации Luxury – в бело-бежевом и черном цветах.

Вся актуальная информация об автомобилях Jetour доступна на официальном сайте https://jetour-ru.com, а также в социальных сетях бренда: Telegram, Вконтакте, Одноклассники, Youtube.

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