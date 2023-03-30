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КЛЮЧАВТО открыл первые дилерские центры автомобилей «Voyah»

30.03.2023 139 0 0

Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» стал официальным дилером автомобильного бренда «Voyah». В декабре 2022 года компания открыла сразу три дилерских центра марки – два автоцентра в Краснодаре и один в Ростове-на-Дону. На данный момент в КЛЮЧАВТО представлены две модели Voyah – это кроссовер Voyah Free и минивэн Voyah Dream.

Здания дилерских центров Voyah КЛЮЧАВТО отвечают высоким стандартам бренда. Шоу-румы каждого ДЦ вмещают не меньше 3-4 демонстрационных автомобилей. Сервисные зоны обладают современными сервисными мощностями, полным комплектом оборудования и специнструментом, а также оснащены заправочными станциями высокой мощности для быстрой зарядки электромобилей.

Адреса дилерских центров:

  • Voyah КЛЮЧАВТО Ростов-на-Дону: г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 43А
  •  Voyah КЛЮЧАВТО Краснодар Аэропорт: г. Краснодар, тер. Пашковский жилой массив, ул. Крылатая,12/3
  • Voyah КЛЮЧАВТО Краснодар Север: г. Краснодар, л. Конгрессная, 6

На данный момент модельный ряд дилерских центров представлен кроссовером Voyah Free и минивэном Voyah Dream. В наличии у автодилера имеется более 40 автомобилей, также ожидается поставка более 50 автомобилей в ближайшее время.

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«В этом году мы планируем продать более 100 автомобилей бренда VOYAH. Это возможно благодаря нашему тесному сотрудничеству с компанией-импортером, которая планирует обеспечить нас достаточным объемом автомобилей. Модельный ряд в скором времени пополнят новинки – седан S-класса Voyah Zhuiguang, а также новая модификация модели Voyah Dream. Помимо расширения модельного ряда, в планах КЛЮЧАВТО географическая экспансия бренда в России. ДЦ появятся и в других городах», – отметила директор по развитию автохолдинга КЛЮЧАВТО Юлия Овчинникова.

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КЛЮЧАВТО VOYAH предлагает различные условия приобретения автомобилей: специальные кредитные программы, обмен старого автомобиля на новый по программе «Трейд-ин» и подарки первым покупателям. На все автомобили действует гарантия производителя: 5 лет или 100 000 км.

Справочная информация о компании КЛЮЧАВТО:

КЛЮЧАВТО – крупнейший мультибрендовый автомобильный холдинг России, существующий с 2001 года.

КЛЮЧАВТО является официальным дилером 33 брендов, среди которых марки Audi, Bentley, BMW, Changan, Chery, Evolute, Exeed, Ford, Fuso, Geely, HAVAL, HINO, Hyundai, Jaguar, KAMAZ, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz VAN, Mitsubishi, Nissan, Renault, ŠKODA, Toyota, Volkswagen. Обширная дилерская сеть насчитывает более 110 центров продаж и послепродажного обслуживания в 26 крупных городах страны.

КЛЮЧАВТО входит в топ-200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes и топ-100 лучших работодателей по версии HeadHunter, а также является многократным победителем премии «Автодилер года» агентства АВТОСТАТ.

КЛЮЧАВТО – зарегистрированный товарный знак. ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «СБСВ-КЛЮЧАВТО» является управляющей компанией дилерской сети автоцентров КЛЮЧАВТО.

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