Новый японский кроссовер предназначен только для Китая. На "поднебесный" рынок модель выйдет до конца текущего года.

Компания Honda представила на Пекинском автосалоне концептуальный электрокроссовер. В статусе прототипа новинка долго не задержится – в серию ее отправят уже в этом году. Товарный кросс будут выпускать в Поднебесной под суббрендом Everus, созданным СП Хонды и местной компании GAC специально для китайского рынка еще в 2008-м. Под этой маркой производили только одну модель – седан S1, который был перелицованной «четырехдверкой» Honda City. Выпуск «клона» свернули в 2014-м.

Концептуальный «паркетник» Everus EV построен на базе кроссовера Honda HR-V (на некоторых рынках – Vezel): у электрокара поменяли лишь бамперы да оптику. Интерьер новинки компания не показала, не исключено, что на мотор-шоу выставили лишь макет. В пользу этого говорит и то, что в Honda не раскрыли данных и о «начинке» прототипа.

Серийная версия Everus EV будет предназначена только для Китая, причем она появится как в свободной продаже, так и в местной каршеринговой сети Reachstar – Honda намерена инвестировать средства в ее развитие.

В Honda также отметили, что до конца 2025 года в глобальной линейке марки будет более 20-ти электрифицированных моделей. Вполне возможно, что в Китае все «зеленые» машины будут продавать под реанимированным брендом Everus.

Ранее стало известно о том, что первый электрокар Honda появится в Европе в следующем году: на «старосветский» рынок должен выйти субкомпактный хэтч, созданный по мотивам концепта Urban EV.