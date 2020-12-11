LADA Sport ROSNEFT eChampionship: итоги Гранд-Финала сезона 2020 года

9 декабря 2020 года в Москве на киберспортивной арене Eclipse Gaming прошел Гранд-Финал второго сезона виртуального чемпионата по кольцевым автогонкам LADA Sport ROSNEFT eChampionship. Он прошел при поддержке нефтегазовой компании «Роснефть». Двадцати восьми лучшим симрейсерам из 12 городов России предстояло сразиться за победу в чемпионате и призовой фонд 100 000 рублей. Гостями события стали нападающий хоккейного клуба ЦСКА Максим Шалунов и известные блогеры Григорий Завозин и Александр Ткаченков.

Соревнования проходили в двух зачетах – по итогам онлайн- и офлайн-турниров. Главным героем вечера стал Егор Санин. Чемпион России и обладатель Кубка Европы по ралли-кроссу в напряженной борьбе с соперниками выиграл обе гонки Гранд-Финала. В заезде офлайн-зачета главным конкурентом пилота из Самары стал симрейсер из Ижевска Эльмар Курбанов. Сражения проходили в борьбе до последнего поворота. В дуэль Санина и Курбанова вмешивались лишь круговые, которые дважды устраивали инциденты с претендентами на победу. К счастью, эти происшествия не отразились на позициях двух лидеров. Санин все же взял верх, Курбанов финишировал вторым. «Бронза» в заезде досталась еще одному участнику из реального автоспорта – Михаилу Лободе, который вырвал призовое место после захватывающей борьбы с Алексеем Назаровым и Всеволодом Гагеном.

Кульминацией Гранд-Финала стала получасовая гонка с участием сильнейших пилотов онлайн-зачета. Главным фаворитом перед стартом считался чемпион прошедшего шестиэтапного первенства и один из сильнейших симрейсеров страны Кирилл Антонов. Однако после квалификации ему не удалось попасть даже на первую линию стартового поля – ее оккупировали триумфатор гонки офлайн-зачета Егор Санин и Александр Галахов.

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На старте Санин реализовал преимущество поул-позиции, а вот Галахов откатился на четвертое место, пропустив вперед двух своих напарников по заводской команде LADA Sport ROSNEFT eRacing Team – Кирилла Антонова и Егора Огородникова. Большую часть дистанции лидирующий квартет держался очень плотно, борьба за попадание ТОП-3 велась на протяжении всей гонки. В самом конце заезда Антонов начал приближаться к Санину и на последнем круге практически вышел на дистанцию атаки. Но Санин, несмотря на проблемы из-за износа резины, сумел сдержать натиск соперника и второй раз за вечер финишировал первым! Вместе с Саниным и Антоновым тройку призеров гонки онлайн-зачета дополнил Александр Галахов, выигравший дуэль за «бронзу» против Егора Огородникова.

Егор Санин, чемпион LADA Sport ROSNEFT eChampionship 2020:

«Хотелось бы выразить благодарность организаторам за отличное мероприятие и весь сезон. Гранд-финал для меня он сложился просто отлично! Я рассчитывал побороться за победу в зачете оффлайн, но получилось стать быстрейшим и в онлайн-зачете. Мне удалось найти хороший темп в тренировке и реализовать его в поул-позицию в обеих дисциплинах! В онлайн-зачете парни заводской команды не давали расслабиться весь заезд, за что им большое спасибо! И все же удалось довести оба заезда до победы, так что я полностью доволен проделанной работой».

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Кирилл Антонов, победитель онлайн-чемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship 2020:

«Вчера прошел один из самых ожидаемых мною ивентов в этом году. Гонки получились насыщенными, было много борьбы, как со временем, так и с соперниками. Причем борьба была очень чистой, за это я ребятам очень благодарен. Удалось пообщаться почти со всеми, чему я тоже очень рад. Жду с нетерпением новый сезон, чтобы вновь побороться за чемпионство, потому что сдавать позиции я точно не собираюсь».