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ЛУКОЙЛ поставляет масла дистрибьютору автомобилей марки Kaiyi в России

22.05.2024 65 0 0

Моторные масла и технические жидкости ЛУКОЙЛ выбраны компанией «КАИ Рус», официальным дистрибьютором марки Kaiyi в России, для сервисного обслуживания автомобилей.

В автомобилях этого бренда используются моторные масла ЛУКОЙЛ с классами вязкости 0W-20, 0W-30 и 5W-30 – высокоэффективные полностью синтетические смазочные материалы для современных автомобилей. Кроме того, для обслуживания Kaiyi будут применяться фирменные трансмиссионные масла и технические жидкости.

Смазочные материалы ЛУКОЙЛ зарекомендовали себя на конвейерах ведущих производителей автомобилей. Они отвечают современным мировым отраслевым стандартам и потребностям большей части российского автопарка.

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технологии авто и технологии Kaiyi

 

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