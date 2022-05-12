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  • ЛУКОЙЛ покупает принадлежащие Shell сеть автозаправок и завод смазочных материалов

ЛУКОЙЛ покупает принадлежащие Shell сеть автозаправок и завод смазочных материалов

12.05.2022 55 0 0

На российский бизнес Shell нашёлся покупатель: компания начала поэтапную остановку деятельности в РФ ещё в начале марта текущего года.

 

Согласно местному сайту британско-нидерландской нефтегазовой компании, в 2017 году Shell отметил 125-летие работы в России. Отмечать 130-летний юбилей компания не будет: на фоне геополитических потрясений руководство концерна ещё в начале весны этого года приняло решение постепенно остановить деятельность в РФ, выйти из совместных проектов и вывести бизнес из страны. Теперь стало известно, кто купит российскую «дочку» – ООО «Шелл Нефть».

Покупателем стала нефтегазовая компания «ЛУКОЙЛ»: информация о сделке появилась в официальном пресс-релизе. Отметим, ООО «Шелл Нефть» принадлежит сеть автозаправочных станций на территории РФ, а также завод смазочных материалов, находящийся в городе Торжке (Тверская область). Сделка по их продаже (речь идёт о 100-процентной доле) будет завершена после того, как её согласуют в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Сумма сделки пока не называется.

По словам вице-президента по реализации нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Максима Дондэ, «приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии ЛУКОЙЛа по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов».

Мощности завода смазочных материалов в Тверской области составляют 200 млн литров в год. На этой производственной площадке налажен выпуск моторных масел, промышленных смазочных материалов, масла для судовых двигателей, а также гидравлических и трансмиссионных масел.

В ЛУКОЙЛе отметили, что активы Shell включают 411 автозаправочных станций, большая их часть находится в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, также АЗС компании есть и в других регионах страны. Часть заправок принадлежит компании, другие работают под брендом Shell по франшизе.

Как пояснил директор сегмента даунстрим Shell Хайберт Вигевено, за счёт сделки, которая сейчас находится на этапе согласования в ФАС, свыше 350 нынешних сотрудников ООО «Шелл Нефть» смогут сохранить свои рабочие места, продолжив трудовые отношения с новым собственником.

В марте 2022 года представители концерна Shell рассказали о планах по выходу из нескольких энергетических проектов в РФ (в их число вошёл и «Северный поток-2»). В начале текущего месяца сообщалось об отчёте, согласно которому британско-нидерландская нефтегазовая компания списала активы на 4,24 млрд долларов из-за сокращения деятельности в России.

Россия бизнес ремонт и обслуживание

 

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