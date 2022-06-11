ЛУКОЙЛ представил импортозамещающие продукты на выставке «Уголь России и майнинг»

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») представило решения, направленные на реализацию программы импортозамещения, посетителям и участникам ежегодной выставки «Уголь России и Майнинг».

Партнёрский материал

Компания на своем стенде продемонстрировала самые актуальные продукты ЛУКОЙЛ, которые наилучшим образом отвечают потребностям индустрии и производителей техники.

Масла, смазки и технические жидкости ЛУКОЙЛ для обслуживания спецтехники горнодобывающих предприятий и технологического оборудования металлургических компаний стали основой экспозиции.

Например, в качестве продуктов моторной группы на стенде представили всесезонное полусинтетическое масло LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 для карьерной и строительной автотехники, работающей в тяжелых условиях. Помимо моторных масел, экспозиция включила в себя пожаростойкие гидравлические жидкости линейки ГЕЙЗЕР HFAE и другие продукты, востребованные в этом индустриальном сегменте.

Кроме того, специалисты ЛУКОЙЛ выступили с рядом докладов в рамках партнерской конференции, которая состоялась в стенах выставочного комплекса. Во время выступления докладчики познакомили гостей мероприятия с широким спектром продукции ЛУКОЙЛ, замещающим импортную продукцию, а также с современными техническими и цифровыми сервисными решениями собственной разработки компании, повышающими эффективность бизнес-процессов предприятий.