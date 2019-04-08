Не готова к обязательствам: Москва не согласна с планами ГИБДД по снижению аварийности

Показатель смертности в дорожных авариях должен снизиться во всей стране и в столице России к 2024 году.

На снижение аварийности и ремонт региональных дорог планируют потратить 4,7 трлн рублей. Средства будут освоены до 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Его реализация началась в конце 2018-го, в текущем году субъекты РФ получат 111 млрд рублей из федерального бюджета на развитие дорожной сети. Поставлены и условия по сокращению смертности в ДТП: так, показатель социального риска (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) по итогам прошлого года составлял 12,8, то в 2024-ом он должен не превышать 4.

Сейчас из крупных российских мегаполисов достичь указанного показателя (4) успел Санкт-Петербург, а перешагнуть его (3,7) сумела Москва. Подобный уровень смертности в ДТП зафиксирован в ряде стран Европы. Однако, власти на этом останавливаться не хотят: по их мнению, столице РФ нужно продолжать ударно работать над уменьшением числа погибших в авариях: к 2024 году нынешний результат должен быть снижен в 3 раза, до 1,2. То есть, если по итогам 2018 года в ДТП погибло 465 человек, то через 5 лет их количество не должно превышать 143.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова, правительство Москвы эти требования не поддерживает. По мнению местных властей, столица за указанный период сможет снизить показатель соцриска до 3,2. Как объяснили в ведомстве, дело в том, что город не финансируется за счёт нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», так что ГИБДД предлагает включить в него Москву.

Однако, по словам представителя вице-премьера Максима Акимова, этот вариант не рассматривается, потому что по сравнению с большинством регионов РФ, в Москве сеть дорог и безопасность движения сейчас находятся на «несоизмеримо более высоком уровне».

Источник издания в правительстве отмечает, что на самом деле проблема не в доступе к бюджетным средствам, а в том, что нынешний и будущие показатели социального риска рассчитаны с помощью упрощённого метода (учитывают только население, которое зарегистрировано на территории Москвы, а, например, жителей Подмосковья, которые ежедневно приезжают в столицу, в расчёт не берут). По его словам, соцриск на уровне 3-4 – это «нормальное значение для городов уровня Москвы». Он также добавил, что показатели ниже могут быть зафиксированы лишь в небольших городах, где проживает порядка 150–200 тыс. человек.

Отметим, показателя смертности в ДТП, равного 1, достигла Вена (столица Австрии). В Норвегии соцриск составляет 2, в Швеции – 2,5. Наибольшие результаты зафиксированы в Малайзии (21) и Южной Африке (25). Так что Россия с показателем 12,8 находится примерно в середине списка.

Кстати власти считают, что на сокращение смертности в ДТП может повлиять возвращение старой нормы – штрафов за превышение скоростного лимита на более чем 10 км/ч. О такой возможности заговорили ещё в конце прошлого года. Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что изменить «нештрафуемый порог» могут в 2020-2021 годах.