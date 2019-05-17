Новые камеры последят за непропуском пешеходов

Функционал комплексов фото- и видеофиксации постепенно продолжает расширяться. Отчасти из-за этого растёт число штрафов за нарушения ПДД.

Дополнительные дорожные камеры установят в столице России, об этом рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев. В скором времени будет установлено 200 новых комплексов, а до конца года московские улицы оборудуют ещё 600 устройствами. Они будут в том числе фиксировать тех водителей, которые не пропустили пешеходов на «зебрах».

По данным Autonews.ru, на сегодняшний день в Москве насчитывается примерно 2 тыс. камер фиксации нарушений ПДД. Из них 1 473 приходится на стационарные камеры, 224 – на парконы, 59 – на передвижные комплексы, а 107 располагаются в автобусах.

Вадим Юрьев пояснил, что новые камеры будут устанавливать в аварийно-опасных местах и над полосами, предназначенными для движения общественного транспорта. Напомним, в столице штраф для автомобилистов, движущихся по выделенной полосе, составляет 3 тыс. рублей.

По словам главы ЦОДД, камеры положительно влияют на безопасность на дорогах и на снижение числа ДТП. Он добавил, что после установки всего одного комплекса фиксации нарушений ПДД, уровень аварийности снижается примерно на 25%. Место установки каждого устройства будет согласовано с УГИБДД по Москве.

Помимо того, что камеры ловят нарушителей ПДД, они также помогают правоохранителям искать злоумышленников, крадущих машины. В итоге число автоугонов с 2011 по 2018 год сократилось с 13 тыс. до 3,1 тыс.

Ранее мы сообщали о том, что Москва решила потратить 830 000 рублей на так называемые «активные муляжи», которые умеют снимать, сохранять и обрабатывать видео. Они распознают автомобильные номера (причём не только российские, но и выдаваемые в странах СНГ и Евросоюза). Известно, что эту информацию МВД использует для розыска угнанных машин.

Напомним, первые комплексы фото- и видеофиксации, которые ловят машины, не пропускающие пешеходов, появились в Москве в конце 2016 года. Тогда ЦОДД провёл эксперимент. Нельзя сказать, что он прошёл гладко (на камеры поступали жалобы), однако, в итоге его признали успешным.

За прошлый год в России было зафиксировано 50,2 тыс. ДТП с пешеходами, что почти на 6% меньше по сравнению с 2017-ым. Из них в столице РФ произошло около 3,3 тыс. таких аварий (меньше на 3% по сравнению с предыдущим годом).