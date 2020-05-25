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Новый Fiat 500XL: микровэн и кроссовер в одном лице

25.05.2020 2702 0 0

В продуктовой линейке Fiat появится ещё один электромобиль, который заменит нынешние морально устаревшие модели 500L и 500Х.

 

Fiat не торопится обновлять свои европейские модели: микровэн 500L выпускается с 2012 года, субкомпактный кроссовер 500Х — с 2014-го, и прямых наследников у них, как выяснилось, не будет. Вместо них итальянская марка предложит универсальный вместительный субкомпактный электромобиль на платформе нового 500e, но с увеличенной колёсной базой и, вероятно, с более внушительным запасом хода на одной зарядке (у 500e он составляет 320 км по циклу WLTP).

Как сообщает журнал Auto Express со ссылкой на главу Fiat Оливье Франсуа, объединение двух формфакторов (микровэна и кроссовера) в один естественным образом вытекает из нынешней рыночной конъюнктуры. Вэны, независимо от размеров, сдают позиции и уступают место кроссоверам. Вместе с тем электромобильная платформа с плоским полом позволит сделать салон будущего 500XL таким же просторным, как у нынешнего 500L, и таким образом все клиенты будут удовлетворены. Естественно, при условии, что готовы ездить на электромобиле. Увы, такая готовность пока безнадёжно далека до 100-процентной, а потому нынешние 500L и 500Х ещё довольно долго продержатся на конвейере и в ближайшее время будут гибридизированы. Собственно, и новый электрический 500е не отправил в отставку древний бензиновый «пятисотый», обе модели будут выпускаться параллельно.

Fiat 500L Cross
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Fiat 500L Cross
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Fiat 500L Cross
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Любопытно, что у 500L и сейчас есть кросс-версия с условно оффроудным пластиковым обвесом, но спросу это не помогает: в прошлом году итальянский микровэн, по данным ресурса CarSalesBase, нашёл в Европе лишь 36 495 покупателей, что на 27% меньше, чем в 2018-м, а лучшим годом для этой модели стал 2014-й, когда было реализовано 94 114 экземпляров.

У Fiat 500Х дела идут получше: в 2019 году европейские дилеры продали 89 361 шт. (-6%), но и это очень далеко от лидеров сегмента — Renault Captur и Volkswagen T-Roc с их тиражами более 200 тысяч экземпляров в год.

Fiat 500X Cross
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Fiat 500X Cross
2 / 3
Fiat 500X Cross
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Между тем вряд ли грядущий Fiat 500XL сможет находить в год хотя бы 100 тысяч покупателей, так как очень уж большая конкуренция намечается, а ценник, судя по 500e, будет кусачим, так как всё «пятисотое» семейство теперь позиционируется как околопримеальное, нацеленное на борьбу с маркой Mini. Чуть ближе к ширнармассам окажется новая электрическая Panda, которая также получит платформу от 500e.

Дату дебюта Fiat 500XL фиатовский начальник не назвал, но, судя по намёкам, ждать новый электрический паркетник следует не раньше чем через год.

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