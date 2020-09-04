В последние годы японская компания не радует легковыми новинками, однако ещё не так давно в гамме Mitsubishi было немало интересных моделей, одна из них – Galant. Как он мог бы выглядеть сегодня?

Mitsubishi Galant ведёт свою историю с 1969 года, когда появилось первое поколение модели. Среднеразмерный седан продержался на конвейере до 2012 года, не получив после этого никакой замены. Сейчас Mitsubishi сосредоточилась на кроссоверах, однако многим наверняка было бы интересно увидеть новинки в легковой гамме. Галант был весьма популярен в нашей стране, наиболее интересными поколениями можно назвать седьмое, появившееся в 1992 году, и восьмое образца 1996 года. Последний в своё время даже называли «японским БМВ» за агрессивный дизайн и ходовые качества. Что объединяет эти модели спереди? Прежде всего, это узкие горизонтальные фары, которые имеет и седан на нашем рендере. Помимо этого, автомобиль получил крупную решётку радиатора, обрамлённую изогнутыми хромированными молдингами, что соответствует нынешнему стилю компании. Аналогично предшественникам, передняя часть сделана практически вертикальной.

Сбоку автомобиль перекликается с Галантом восьмого поколения за счёт подштамповки вдоль дверных ручек и формы задних боковых окон со своего рода «изгибом Хофмайстера». Седан получил фонари, объединённые светодиодной полоской, этот элемент схож уже с седаном седьмого поколения (его фотографии в галерее в конце статьи), который также имеет визуально единую заднюю оптику, хотя это был лишь дизайнерский элемент, фонари при этом оставались раздельными.

Новый Галант можно было бы сделать на платформе среднеразмерного седана Renault Talisman (нынешнее поколение производится с 2015 г.), ведь японская и французская фирмы входят в один альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, образованный в 2016 году. Talisman построен на платформе CMF-CD и оснащается широкой гаммой моторов, наименее мощным из которых является 120-сильный дизель Blue dCi объёмом 1,7 литра с крутящим моментом 340 Нм. Также есть 150-сильна версия мотора и двухлитровые дизели мощностью 160 и 200 л.с, а крутящий момент — 360 и 400 Нм соответственно. Бензиновая гамма представлена 4-цилиндровыми турбомоторами 1.3 (160 л.с.) и 1.8 (225 л.с.), агрегатироваться двигатели могут как 6-ступенчатой «механикой», так и 6- и 7-ступенчатыми «роботами» EDC с двойным сцеплением.

Седьмое и восьмое поколения Mitsubishi Galant 1 / 4 Седьмое и восьмое поколения Mitsubishi Galant 2 / 4 Седьмое и восьмое поколения Mitsubishi Galant 3 / 4 Седьмое и восьмое поколения Mitsubishi Galant 4 / 4

В России сегодня гамма Mitsubishi представлена только кроссоверами, внедорожниками и пикапом L200. Самым доступным кроссовером является ASX, начальная стоимость которого после недавнего обновления составляет 1 542 000 рублей (1.6 МТ, 117 л.с., передний привод). Флагманская же модель японского бренда – хорошо известный внедорожник Mitsubishi Pajero, цены на который начинаются с отметки в 2 989 000 рублей (3.0 АТ, 174 л.с., полный привод).

Кстати, ранее мы выпустили статьи, посвящённые Галанту восьмого поколения с пробегом (часть первая и вторая).