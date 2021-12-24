Омикрон — не помеха! Турецкий Togg едет в США

Молодая турецкая автомобильная компания Togg заявила, что в начале января будет участвовать в выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Заодно мы узнали, как идут дела у стартапа с мощным государственным покровительством.

В то время как корпорация General Motors объявила на этой неделе о том, что не поедет на CES, так как опасается стремительно расползающегося по миру Омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2, турецкая компания Togg решила прикатить в Лас-Вегас и показать свои инновационные разработки. CES, изначально считавшаяся вотчиной IT-компаний, в последние годы стала площадкой для дебюта многих автомобильных новинок, и этот год не будет исключением, даже несмотря на отсутствие GM. Появление на выставке Togg, вероятно, следует понимать как проявление интереса турецкой компании к американскому рынку, хотя говорить о конкретных планах экспансии пока рано.

Компания Togg была презентована ровно два года назад, на мероприятии лично присутствовал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Togg — это аббревиатура, которая расшифровывается на русский как Турецкая автомобильная инициативная группа. Компания формально частная, ей владеют Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell и Zorlu, но создана она именно по инициативе Эрдогана, которому вдруг захотелось иметь национальный турецкий электромобиль, разработанный по больше части внутри страны. Правительство поддерживает проект налоговыми льготами, бесплатной арендой земли под завод и обязательством приобретать часть продукции для собственных нужд.



В декабре 2019-го компания Togg явила миру два прототипа, построенных ателье Pininfarina, — компактный кроссовер и седан, причём у кроссовера уже тогда были два варианта оформления передка — с радиаторной решёткой и заглушкой вместо неё. В основе анонсированных новинок лежит модульная электромобильная платформа собственной разработки (передняя подвеска — типа McPherson, задняя — многорычажная), на ней же в будущем появятся ещё три модели — хэтчбек, компактвэн и ещё один кроссовер.



Первым в серию в конце 2022 года пойдёт компактный кроссовер, он будет предлагаться с одним 200-сильным электромотором на задней оси либо с двумя электромоторами (по одному на каждую ось) общей мощностью 400 л.с. Моноприводная версия сможет разогнаться до 100 км/ч за 7,6 с, полноприводная — за 4,8 с. Предусмотрены два варианта батарей — с запасом хода на одной зарядке на 300 и 500 км.



Для выпуска турецких «электричек» уже почти достроен завод мощностью 175 тысяч машин в год в Гемлике (приморский район города Бурса). Рядом с ним разместится батарейное производство мощностью 20 ГВт·ч, созданное совместно с китайской компанией Farasis Energy, но никель-марганец-кобальтовые ячейки сюда будут приходить из Китая либо со строящегося европейского филиала Farasis Energy Europe в немецком Биттерфельд-Вольфене. Сеть зарядный станций в Турции придётся фактически создавать с нуля, но опять-таки при помощи правительства.



Европа называется главным экспортным рынком Togg, но первые полтора-два года завод в Гемлике будет производить машины только для Турции, то есть на экспорт турецкие «электрички» пойдут не раньше 2024 года, а выход на рынок США если и состоится, то ещё позднее.



На выставке CES турецкий стартап, вероятно, будет демонстрировать интернет-ориентированность своих машин: в салоне прототипа кроссовера были целых шесть мониторов на передней панели (из них два — это электронные зеркала заднего вида), заявлены современные электронные ассистенты водителя и в перспективе — полноценный автопилот.

