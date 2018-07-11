Opel рассказал о новом дизайне будущих моделей

Компания Vauxhall/Opel частично презентовала новую концепцию дизайна, которая ляжет в основу облика новых моделей марки. Предполагается, что первым серийным автомобилем, примерившим найденные стилистические решения, станет компактная Corsa на новой платформе.

В Опеле пообещали представить новую концепцию в окончательном виде уже до конца этого года, а пока опубликовали несколько тизерных изображений и рассказали об основных дизайнерских находках, которые сделают автомобили Opel и Vauxhall не такими, как раньше.

По словам Марка Адамса, вице-президента Vauxhall по дизайну, ключевым элементом новой концепции является компас, который образован воображаемой линией, делящей «передок» автомобиля на две равные части поперёк, и линией дневных ходовых огней. Последняя, по словам представителей компании, станет ещё более выраженной, чем когда-либо. «Клиенты — это наш компас, — добавил управляющий директор Vauxhall Motors Стивен Норман. — Им важно воспринимать машину не только с практической точки зрения, но и оценивать её на эмоциональном уровне, поэтому то, что мы готовим к презентации в ближайшем будущем, очень важно — от этого зависит успех компании в будущем».

1 / 2 На фото: Opel GT Concept '2016 2 / 2 На фото: Opel GT Concept '2016

В качестве ориентира для визуализации нового концепта предлагают вспомнить Opel GT Concept с его «чистыми» линиями, сбитыми пропорциями, вызывающей оптикой и «бесшовными» соединениями элементов остекления и кузова автомобиля. «Всё это останется, но будет интерпретировано чуть иначе», — резюмировали представители компании.

В каком направлении произойдёт иная интерпретация, можно судить по тизеру новой решётки радиатора — этот элемент в компании условно называют Vizor. Отличительная особенность — монолит головной оптики и решётки радиатора.

Также Opel продемонстрировал новое видение приборной панели под названием Pure Panel. В самом названии отражается суть — только «чистые» линии. При этом было заявлено, что «приборка» не окажется компромиссом между дизайнерскими находками и функциональностью.

Первой моделью, которая будет создана по мотивам новой концепции, станет Corsa следующего поколения, дебют которой намечен следующий год. Интересно, что Корса создаётся на платформе PSA Group — нового хозяина Opel и Vauxhall. Таким образом, можно заключить, что новый язык дизайна — не баловство, а суровая необходимость, вызванная стремлением поскорее покончить с прошлым, связанным с General Motors.

Напомним, что концерн GM продал акции Vauxhall и Opel французскому альянсу PSA Group, под крылом которого находятся марки Peugeot и Citroen. Автомобили Opel не продаются в России с середины 2015 года, но в скором времени компания может вернуться на отечественный рынок.