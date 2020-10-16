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  • Osram Night Breaker LED: первая в мире светодиодная лампа, одобренная для дорог общего пользования.

Osram Night Breaker LED: первая в мире светодиодная лампа, одобренная для дорог общего пользования.

16.10.2020 428 0 0

Федеральное управление автотранспорта Германии одобрило использование светодиодной лампы Osram Night Breaker LED H7 на замену галогенным в фарах головного света. Компания Osram – мировой лидер в области автомобильного освещения – стала первым производителем, получившим такое законодательное разрешение. 

 

Партнерский материал

Лампа Night Breaker LED H7 стала первым светодиодным источником ближнего света, которое с успехом выдержало обширную программу тестирования TÜV Süd – независимой немецкой организации по инспектированию и сертификации – и получила официальное одобрение для использования на дорогах общего пользования Германии. Теперь в Германии светодиодные лампы Night Breaker LED можно легально устанавливать в фарах ближнего света на многих транспортных средствах, включая BMW 2 серии, Audi A3 и A4 и Ford Mondeo. Список моделей машин постепенно расширяется благодаря продолжающемуся процессу сертификации.

Благодаря решениям Osram любой автовладелец сможет получить яркие и современные диодные источники света вместо галогенных в фарах, не прибегая к каким-либо доработкам. Night Breaker LED H7 генерирует световой поток, интенсивность которого втрое превышает минимальные требования законодательства. Спектральный состав излучения лампы близок к дневному свету, что позволяет водителю видеть намного дальше и четче в темное время суток. Передовая светодиодная технология обеспечивает лампам устойчивость к вибрациям и до 5 раз более длительный срок службы по сравнению со стандартной галогенной лампой. 

Установка Night Breaker LED осуществляется по принципу Plug & Play – без вмешательства в конструкцию автомобиля и необходимости проводить какие-либо дополнительные манипуляции, специфические навыки от водителя тоже не потребуются – лампу можно заменить самостоятельно. 

авто и технологии

 

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