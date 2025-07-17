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  • Представлен кроссовер Mitsubishi Destinator для небогатых рынков: семь мест и турбомотор

Представлен кроссовер Mitsubishi Destinator для небогатых рынков: семь мест и турбомотор

17.07.2025 439 1 1

Внешне новый трехрядный паркетник Mitsubishi в целом повторил своего предвестника. Салон же упростили – он почти такой же, как у младшего кроссовера Xforce/Outlander Sport.

В Индонезии состоялась мировая премьера семиместного кроссовера Mitsubishi Destinator, то есть серийного воплощения концепта Mitsubishi DST, показанного в прошлом году. Новый SUV адресован небогатым рынкам – его будут продавать не только в Юго-Восточной Азии, но также в странах Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. В модельной гамме марки новинка окажется на ступеньку выше паркетника Mitsubishi Xforce (в некоторых регионах это Outlander Sport), выполненном в том же стиле.

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В плане дизайна экстерьера товарный трехрядный SUV во многом повторил своего предвестника. Mitsubishi Destinator оставили внушительную радиаторную решетку с рисунком в виде сот, массивные бамперы, Т-образные фары и фонари. Сохранились и горизонтальные полоски в задних стойках крыши. Впрочем, разумеется, есть и упрощения – появились привычные корпуса зеркал и ручки дверей, тогда как у шоу-кара были камеры, а ручки и вовсе отсутствовали.

Длина Mitsubishi Destinator равна 4680 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2815 мм. Для сравнения, размеры Mitsubishi Xforce, предназначенного для азиатских рынков: 4390/1810/1660 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Паспортный дорожный просвет Destinator – 214 мм. Угол въезда – 21 градус, съезда – 25,5 градуса. Новинке положены 18-дюймовые колеса.

Интерьер упростили гораздо сильнее внешности – у товарного Destinator он в целом такой же, как у младшего Xforce. Внутри установлены аналогичные передняя панель, руль и блок управления «климатом». Как и Mitsubishi Xforce, семиместный кроссовер еще имеет пристыкованные друг к другу экран мультимедиа (12,3 дюйма) и цифровую приборку (8 дюймов), при этом второй дисплей утоплен (у концепта было единое табло).

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Под передним пассажирским сиденьем есть выдвижной ящик, а пассажирам третьего ряда доступны кармашки c USB-разъемами для гаджетов. Спинки второго ряда разделены в пропорции 40:20:40. Если сложить спинки кресел второго и третьего рядов, то получится ровный пол. Но объем багажника пока не озвучен.

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В списке оборудования Mitsubishi Destinator еще заявлены: панорамный люк в крыше, атмосферная подсветка салона, откидные столики (крепятся к спинкам передних сидений), аудиосистема Dynamic Sound Yamaha Premium, камеры кругового обзора, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон, предупреждения о перекрестном движении сзади и автоматического переключения света фар.

Если младший кроссовер Mitsubishi Xforce на большинстве рынков предложен с атмосферником 1.5 (103 или 105 л.с. в зависимости от страны), то семиместному Mitsubishi Destinator досталась бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 163 л.с. (250 Нм). В Индонезии новый паркетник будет доступен исключительно с вариатором, хотя в других регионах, возможно, будет и механика. Привод же в любом случае только передний. При этом у Destinator есть система выбора режима движения (всего их пять).

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Публичную презентацию Mitsubishi Destinator проведут в Индонезии на местном автосалоне GIIAS-2025, который откроется на следующей неделе. Тогда же должны объявить цены. Индонезийцам предложат кроссоверы локального производства.

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1 комментарий
17.07.2025 14:16
Шавкат

Смотрится просто здорова, интерьер тоже хорош. Такую я бы купил

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