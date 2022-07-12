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Приглашаем на Tuning Open Fest 23 июля 2022 года!

12.07.2022 151 0 2

TUNING OPEN FEST – это ежегодный музыкально-автомобильный фестиваль на живописном побережье озера в формате пляжной вечеринки для автовладельцев и их друзей, для тех, кто ждал стайлинговые и GT-версии любимых автоконцернов и off-road агрегаты, место встречи машин и людей. Одно из самых ожидаемых событий сезона в автомобильном мире ежегодно с 2015 года. 

 

Партнерский материал

В этом году на TOF-2022 в программе будет свыше 170 эксклюзивных авто (агрегатный тюнинг, автозвук, стэнс, ретро, стайлинг) от известных автомобильных клубов и тюнинг-ателье, более 1000 зрителей, более сотни тысяч фотоотчетов от автовладельцев, автоблогеров, автомобильных журналов и ТВ.​

В ходе фестиваля участники номинаций будут бороться за звание ТОП-10 среди проектов различного вида тюнинга (внешний, внутренний, силовой тюнинг, автозвук, стенс, дизайн, интерьер и ретро). В конкурсную программу включены более 13 номинаций: оригинальные обвесы, идеальный звук – как выхлопа, так и профессионально настроенной акустики, и специальная номинация «Респект от звезды».

В состав компетентного жюри TOF-2022 войдут владельцы тюнинг-ателье, автомобильные дизайнеры, автогонщики и медийные персоны.

А также в программе:

  • Водные развлечения: вейкбординг, виндсёрфинг, гидроциклы, SUP-поло на воде, пляжный волейбол, лодки и катамараны.
  • Мыльный драгрейсинг, радиоуправляемые RC машинки, роботы Бамблби и Оптимус Прайм, блогеры, фотозона.

  • Мультифункциональные детские и спортивные площадки

  • Стрит-фуд, бары, кафе, тату-салоны, зона BBQ и летних беседок, а также программа от ведущих Алексея Летнего и Алексея Шталенкова.

Для гостей работает большая и бесплатная парковка.

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