Rolf и Sportcar Racing Team снова первые!

В минувшие выходные на автодроме «Игора Драйв» состоялся второй этап чемпионата «Сбер Первый GT Cup». При поддержке титульного партнера, бренда высокотехнологичных масел Rolf, пилоты команды Sportcar Racing Team боролись за победу в двух очных гонках Porsche Sport Challenge.

Северная столица устроила настоящие испытания для всех участников чемпионата: яркое солнце чередовалось с ливнем и сильным ветром. Механики и гоночные инженеры команды оперативно подстраивались под меняющиеся погодные условия и корректировали тактику и настройки автомобилей.

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Первая гонка прошла в сложнейших дождевых условиях, однако это не помешало пилоту команды на Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport не только набрать необходимые очки, но и установить лучшее время круга.

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Второй заезд состоялся уже по сухому треку, и тут развернулась серьезная борьба между лидерами класса GT4. Их позиции в турнирной таблице постоянно менялись, что заставило сильно понервничать и зрителей на трибунах, и команды в боксах. Но на финальном круге Ивану Щербакову на Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport всё же удалось обойти Владимира Драгунова, который является победителем чемпионата GT Cup сезона 2023 года.

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По результатам двух гонок пилоты команды Sportcar Racing Team завоевали 1-е место в классе GT3 и 2-е место в классе GT4.

Уже 22 июня Rolf и Sportcar Racing Team примут участие во втором этапе Российской серии гонок на выносливость, где за победу в различных классах будут бороться одни из сильнейших пилотов России.

Партнёрский материал