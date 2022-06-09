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  • Российская ассоциация автозвуковых соревнований представляет: Чемпионат по автозвуку RASCA-Россия!

Российская ассоциация автозвуковых соревнований представляет: Чемпионат по автозвуку RASCA-Россия!

09.06.2022 103 0 0

С мая по август 2022 года по всей стране проходит серия масштабных open-air мероприятий – этапов Чемпионата по автозвуку RASCA-Россия. Мероприятия проводятся при поддержке колёса.ru!

 

Партнерский материал

Состязание по автозвуковому спорту – это событие, которое придется по душе не только автолюбителям, но и всем, кто любит по-настоящему зрелищные и азартные мероприятия. Каждый посетитель предстоящего мероприятия сможет увидеть автомобили, которые мощностью своих аудиосистем способны вызвать небольшое землетрясение. Стать свидетелем того, как от звуковых волн трескаются и вылетают стёкла, деформируются кузова и многое другое.

8 городов принимают у себя этапы Чемпионата в сезоне 2022 г. 

27 АВГУСТА состоится грандиозный финал Чемпионата в Москве на площадке ТРК «Вегас Крокус Сити»!

Спешите стать свидетелем этого события в своём городе! А если в вашем городе его нет, то ищите событие по близости и следите за новостями Чемпионата в официальных аккаунтах RASCA и колёса.ru!

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