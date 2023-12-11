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  • Семь этапов и Суперкубок – RDS GP представила календарь сезона-2024

Семь этапов и Суперкубок – RDS GP представила календарь сезона-2024

11.12.2023 23 0 0

Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) публикует календарь сезона-2024. Спортсменов и поклонников управляемого заноса ждут семь этапов чемпионата в пяти городах России и Суперкубок, в котором сразятся пилоты RDS GP и межрегиональной серии RDS Europe.

27-28 апреля 2024 года новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии по традиции откроет трасса Moscow Raceway, которая на старте турнира часто преподносит сюрпризы: завсегдатаи RDS GP примеряются к новой технике, а дебютанты стараются громко заявить о себе.

25-26 мая второй этап примет трасса «Нижегородское кольцо». Участники RDS GP и фанаты дрифта со стажем ценят NRing за ее гоночный дух и камерную атмосферу. Следом 22-23 июня чемпионат отправится в Санкт-Петербург на самую скоростную трассу в календаре серии – автодром «Игора Драйв».

Экватор сезона пройдет 13-14 июля в Москве, но место проведения четвертого этапа организаторы объявят позже. 10-11 августа пилоты RDS GP снова выступят в Москве, но на этот раз будут соревноваться в мастерстве управляемого заноса на «обратной» конфигурации Moscow Raceway.

7-8 сентября RDS GP отправится в сибирское турне на родину многих звезд российского дрифта – на легендарное «Красное кольцо». Заезды на этом треке эффектно техничны. Здесь на первый план выходит именно мастерство пилота, поэтому победа в Красноярске считается престижной.

Финал серии традиционно пройдет на «Сочи Автодроме» 5-6 октября, однако в 2024 году участников главного чемпионата страны по дрифту ждет совершенно новая конфигурация после реконструкции трассы, а значит, можно смело ожидать сенсации.

Грандиозным завершением 15-го сезона Российской Дрифт Серии станет Суперкубок «RDS GP против RDS Europe», который впервые пройдет в статусе Кубка России 12-13 октября. Топ-16 пилотов турнирной таблицы серии Гран-При и топ-16 пилотов межрегионального чемпионата RDS Europe определят сильнейшего на «Сочи Автодроме». В этом соревновании ширина шины автомобилей будет ограничена 235 мм, чтобы уравнять возможности спортсменов.

В 2023 году мы выкрутили интригу на максимум, определив чемпиона в финальном заезде сезона, а также поставили рекорд по количеству зрителей на этапах. В 2024 году мы поднимем планку еще выше. Готовьтесь к новым конфигурациям, новым именам и мощнейшим заездам. Семь этапов RDS GP пройдут на лучших автодромах России, а Суперкубок на обновленном треке «Сочи Автодрома» обещает стать сражением десятилетия.
Дмитрий Добровольский
руководитель Российской Дрифт Серии

Календарь сезона RDS GP 2024:

  • 27–28 апреля, Moscow Raceway (Москва)
  • 25–26 мая, NRing (Нижний Новгород)
  • 22–23 июня, Igora Drive (Санкт-Петербург)
  • 13–14 июля, место будет объявлено позднее (Москва)
  • 10–11 августа, Moscow Raceway (Москва)
  • 7–8 сентября, Red Ring (Красноярск)
  • 5–6 октября, Sochi Autodrom (ФТ «Сириус)

О продаже билетов на этапы RDS GP сезона-2024 будет объявлено дополнительно. 

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