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  • Сезон автокросса набирает силу: второй этап Чемпионата России по автокроссу состоится на автодроме «Крепость Грозная»

Сезон автокросса набирает силу: второй этап Чемпионата России по автокроссу состоится на автодроме «Крепость Грозная»

22.03.2023 49 0 0

Первый этап Чемпионата России по автокроссу, который прошел в Воронеже, показал, что все участники настроены на серьезную борьбу: даже резко изменившиеся во время гонки погодные условия не стали препятствием для пилотов.

Второй этап состоится в более предсказуемую погоду, но на не менее сложной трассе. С 31 марта по 2 апреля на автодроме «Крепость Грозная» пройдет очередной этап Чемпионата России по автокроссу.

Автокросс – один из самых зрелищных видов соревнований: много участников, жесткая борьба даже среди детей и стремление к победе держат в напряжении не только пилотов, но и любителей автоспорта.

Три гоночных дня: пятница – тренировки, суббота – квалификации, воскресенье – финальные заезды Второго этапа Чемпионата России, Первенства России, Кубка России и Кубка РАФ.

На стартовой решетке встретятся пилоты классов Супербагги, Д3-Спринт, Д2Н, Супер 1600, Д3-мини, Д3-250, Д3-Юниор (Д3-250+), Багги 600 (Д3-450).

Этап обещает быть зрелищным. Для тех, кто не сможет лично приехать на автодром «Крепость Грозная», чтобы поддержать любимых пилотов и почувствовать всю энергию гонки, Комитет Кросса и Ралли-кросса организует прямую трансляцию финальных заездов.

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Россия автоспорт

 

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