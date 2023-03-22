Второй этап состоится в более предсказуемую погоду, но на не менее сложной трассе. С 31 марта по 2 апреля на автодроме «Крепость Грозная» пройдет очередной этап Чемпионата России по автокроссу.
Автокросс – один из самых зрелищных видов соревнований: много участников, жесткая борьба даже среди детей и стремление к победе держат в напряжении не только пилотов, но и любителей автоспорта.
Три гоночных дня: пятница – тренировки, суббота – квалификации, воскресенье – финальные заезды Второго этапа Чемпионата России, Первенства России, Кубка России и Кубка РАФ.
На стартовой решетке встретятся пилоты классов Супербагги, Д3-Спринт, Д2Н, Супер 1600, Д3-мини, Д3-250, Д3-Юниор (Д3-250+), Багги 600 (Д3-450).
Этап обещает быть зрелищным. Для тех, кто не сможет лично приехать на автодром «Крепость Грозная», чтобы поддержать любимых пилотов и почувствовать всю энергию гонки, Комитет Кросса и Ралли-кросса организует прямую трансляцию финальных заездов.
Партнёрский материал
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