Спрос на внедорожники и кроссоверы за год вырос на 45,6%

По данным Авито Авто, в число лидеров по спросу среди марок в сегменте SUV в сентябре-ноябре вошли 4 китайских бренда и один российский. На первом месте оказался HAVAL: доля этого бренда в спросе составила 10,08%. Также в топ-5 по спросу вошли Chery (6,38%), Geely (5,68%), ВАЗ (LADA) (5,12%) и Changan (3,42%).
На первом месте по спросу среди моделей SUV – компактный кроссовер HAVAL Jolion, на долю которого пришлось 4,34% от спроса. На втором месте – ВАЗ (LADA) Niva Legend с 2,65%, а на третьем – Москвич 3 с 2,59%. Четвертую строку занял OMODA C5, получивший долю в 2,39%, а замыкает топ-5 Chery Tiggo 4 Pro с 2,37%. Наиболее заметную динамику в сравнении с осенью 2023 года продемонстрировал Chery Tiggo 4 Pro: спрос вырос в 2,9 раза.
По данным платформы, на долю SUV осенью 2024 года пришлось 77,08% от всего предложения на новые авто. По количеству объявлений осенью 2024 года лидировал Chery Tiggo 7 Pro Max: его доля в предложении составила 5,2%. На второй строке оказалась OMODA C5 с 4,59%, а на третьей – HAVAL Jolion (4,25%). На первом месте по динамике предложения за год оказался Geely Monjaro, показавший рост в 2,7 раза.
Кроссоверы и внедорожники уверенно лидируют на российском рынке новых авто: на их долю осенью пришлось более 63% от спроса на все новые машины. Такие авто, как правило, ценятся за универсальность, сочетание комфорта и практичности, возможность чувствовать себя уверенно как в городском пространстве, так и за его пределами. Тем более что в линейках китайских производителей категория SUV занимает значительную долю, а спектр моделей из Поднебесной, предлагаемых сейчас на отечественном рынке, широк. Чтобы выбрать и купить из этого многообразия понравившийся автомобиль, сохранив при этом желаемые условия, мы рекомендуем обращать внимание на бейдж «Условия фиксируются» на платформе. Он информирует о возможности оставить заявку, согласно которой дилер сохранит для вас предложение на 48 часов: обеспечит наличие автомобиля, зафиксирует цену и спецпредложения.
Топ-10 новых моделей SUV по доле в спросе Россия, сентябрь-ноябрь 2024 г., Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Средняя цена1, (руб.)
|HAVAL
|Jolion
|4,34%
|2 499 000
|ВАЗ (LADA)
|Niva Legend
|2,65%
|1 087 000
|Москвич
|3
|2,59%
|1 770 000
|OMODA
|C5
|2,39%
|2 784 000
|Chery
|Tiggo 4 Pro
|2,37%
|2 220 000
|Chery
|Tiggo 7 Pro Max
|2,26%
|2 990 000
|ВАЗ (LADA)
|Niva Travel
|1,83%
|1 398 000
|Jetour
|Dashing
|1,78%
|2 840 000
|Geely
|Monjaro
|1,71%
|4 790 000
|HAVAL
|M6
|1,54%
|2 299 000
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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