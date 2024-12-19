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Спрос на внедорожники и кроссоверы за год вырос на 45,6%

19.12.2024 51 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые внедорожники и кроссоверы (SUV) осенью 2024 года. Оказалось, что в сравнении с осенью 2023 года спрос на такие машины вырос на 45,6%, а количество объявлений о продаже – на 48,9%. Средняя цена1 SUV составила 3 174 000 рублей. 

По данным Авито Авто, в число лидеров по спросу среди марок в сегменте SUV в сентябре-ноябре вошли 4 китайских бренда и один российский. На первом месте оказался HAVAL: доля этого бренда в спросе составила 10,08%. Также в топ-5 по спросу вошли Chery (6,38%), Geely (5,68%), ВАЗ (LADA) (5,12%) и Changan (3,42%).

На первом месте по спросу среди моделей SUV – компактный кроссовер HAVAL Jolion, на долю которого пришлось 4,34% от спроса. На втором месте – ВАЗ (LADA) Niva Legend с 2,65%, а на третьем – Москвич 3 с 2,59%. Четвертую строку занял OMODA C5, получивший долю в 2,39%, а замыкает топ-5 Chery Tiggo 4 Pro с 2,37%. Наиболее заметную динамику в сравнении с осенью 2023 года продемонстрировал Chery Tiggo 4 Pro: спрос вырос в 2,9 раза.

По данным платформы, на долю SUV осенью 2024 года пришлось 77,08% от всего предложения на новые авто. По количеству объявлений осенью 2024 года лидировал Chery Tiggo 7 Pro Max: его доля в предложении составила 5,2%. На второй строке оказалась OMODA C5 с 4,59%, а на третьей – HAVAL Jolion (4,25%). На первом месте по динамике предложения за год оказался Geely Monjaro, показавший рост в 2,7 раза.

Кроссоверы и внедорожники уверенно лидируют на российском рынке новых авто: на их долю осенью пришлось более 63% от спроса на все новые машины. Такие авто, как правило, ценятся за универсальность, сочетание комфорта и практичности, возможность чувствовать себя уверенно как в городском пространстве, так и за его пределами. Тем более что в линейках китайских производителей категория SUV занимает значительную долю, а спектр моделей из Поднебесной, предлагаемых сейчас на отечественном рынке, широк. Чтобы выбрать и купить из этого многообразия понравившийся автомобиль, сохранив при этом желаемые условия, мы рекомендуем обращать внимание на бейдж «Условия фиксируются» на платформе. Он информирует о возможности оставить заявку, согласно которой дилер сохранит для вас предложение на 48 часов: обеспечит наличие автомобиля, зафиксирует цену и спецпредложения.
Никита Ивахненко
руководитель направления «Новые авто» в Авито

Топ-10 новых моделей SUV по доле в спросе Россия, сентябрь-ноябрь 2024 г., Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросеСредняя цена1, (руб.)
HAVALJolion4,34%2 499 000
ВАЗ (LADA)Niva Legend2,65%1 087 000
Москвич32,59%1 770 000
OMODAC52,39%2 784 000
CheryTiggo 4 Pro2,37%2 220 000
CheryTiggo 7 Pro Max2,26%2 990 000
ВАЗ (LADA)Niva Travel1,83%1 398 000
JetourDashing1,78%2 840 000
GeelyMonjaro1,71%4 790 000
HAVALM61,54%2 299 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

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