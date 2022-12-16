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Суд запретил работодателям переписывать штрафы за нарушения ПДД на сотрудников

16.12.2022 65 0 0

Конституционному суду РФ пришлось проверить статью Кодекса об административных правонарушениях из-за её «неопределённости».

Согласно очередному решению Конституционного суда (КС), компании, которые доверили своим работникам управлять служебными автомобилями, не имеют права «переписывать» на них штрафы за нарушения правил дорожного движения. Постановление стало результатом проверки статьи 2.6.1 КоАП, в которой юристы заподозрили «неопределённость».

Как сообщает «Коммерсант», обращение в КС по поводу статьи Кодекса поступило от екатеринбургского суда: он столкнулся с проблемой в ходе рассмотрения дела, одной из сторон в котором выступает структурное подразделение банка «Уралсиб». В конце мая текущего года эта компания получила штраф от подразделения ГИБДД Свердловской области в размере 5 тыс. рублей за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора (часть 3 статьи 12.12 КоАП). Нарушение было совершено на автомобиле Lada Granta, который принадлежит финансовой организации.

В результате собственник этого автомобиля обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием отменить постановление ГИБДД и прекратить производство по этому делу. Согласно жалобе компании, в момент нарушения за рулём находился штатный сотрудник банка, работающий по трудовому договору. Организация предоставила внутренний приказ о передаче управления ТС в связи «со служебной необходимостью». При этом в «Уралсибе» сослались на часть 2 статьи 2.6.1 КоАП: согласно ей, собственник транспортного средства освобождается от ответственности, если доказано, что в момент нарушения машина находилась во владении «другого лица».

В издании отметили, что такая практика весьма распространена среди компаний с большим парком легковых или грузовых автомобилей. Официальные собственники ТС добиваются отмены штрафов, наложенных на юридическое лицо, и «переписывают» их на конкретных водителей. В правомерности таких действий засомневался Октябрьский районный суд, который и обратил внимание на «неопределенность» статьи 2.6.1 КоАП.

В суде отметили, что механизм освобождения от ответственности не должен распространяться на те ситуации, в которых автомобилем управляет водитель, работающий в рамках трудового договора с юрлицом, являющийся собственником этого ТС, и если этот водитель в момент нарушения выполняет служебные обязанности. Судья посчитал, что в таких случаях работодатель должен нести ответственность за возможные риски и «ненадлежащий контроль» за действиями сотрудника.

В итоге производство по тому делу было приостановлено, а в КС поступило обращение, касающееся проверки нормы КоАП. В Конституционном суде пояснили, что ранее изучались отдельные части статьи 12.21.1 КоАП (связана с тяжеловесным и крупногабаритным транспортом). Тогда было вынесено решение: если нанятый водитель находится за рулём служебного коммерческого автомобиля на основании трудового договора с его собственником, к нему не переходят «правомочия владения в отношении транспортного средства».

В результате нынешней проверки КС постановил, что часть 2 статьи 2.6.1 КоАП не содержит «неопределённости», исключает иное толкование и не противоречит Конституции РФ. Теперь работодатели больше не смогут избегать штрафов, переписывая их на сотрудников-водителей, которые выполняли свои трудовые обязанности.

Россия авто и общество ГИБДД ПДД законы

 

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