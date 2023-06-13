Один из крупнейших российских автохолдингов КЛЮЧАВТО представил в своём ассортименте бренд автомобилей из Китая – BAIC . Казалось бы, сейчас в доступе у отечественных автолюбителей как никогда много китайских марок, и они пользуются высоким спросом (по статистике Автостата, в феврале этого года 36,4% от общего объема проданных новых легковых авто в России пришлось на китайские бренды). Что в такой заполненной нише сможет предложить BAIC? Разбираемся вместе с КЛЮЧАВТО.

BAIC – это удачное пополнение не только в сегменте SUV, где сейчас китайские бренды представлены наиболее широко, но и в нише доступных седанов. В КЛЮЧАВТО стоимость модели с этим типом кузова BAIC U5 PLUS начинается от 1 699 900 руб. Переднеприводный автомобиль с габаритами 4660х1820х1480 оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью до 113 л.с. в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Модель представлена в двух комплектациях: Luxury и Honor. В начальной комплектации Luxury автомобиль оборудован галогенными фарами, фронтальными подушками безопасности, круиз-контролем, камерой заднего вида и задними датчиками парковки, кондиционером, 12,3-дюймовой мультимедийной системой и обивкой сидений из экокожи. В версии Honor добавляются бесключевая система доступа, люк с электроприводом, передние боковые подушки безопасности, климат-контроль, система кругового обзора и контроль слепых зон, а также светодиодные фары и комбинированная обивка сидений. Компактный и функциональный седан от китайского бренда по доступной цене – долгожданное пополнение на нашем рынке.

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Однако для автолюбителей, чьим потребностям отвечает тип кузова кроссовер, BAIC также будет интересен. В КЛЮЧАВТО доступна модель BAIC X35 с габаритами 4325х1640х1830 в двух модификациях: 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 116 л.с. с пятиступенчатой «механикой» и более мощный – 150 л.с. и вариатором. Кроме того, модель предложена в четырех различных комплектациях: Fashion A, Fashion, Fashion Plus и Luxury. Цены на кроссоверы BAIC X35 стартуют от 1699 900 рублей.

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На все автомобили КЛЮЧАВТО действует гарантия 3 года или 100 000 км пробега. Узнать подробности и приобрести данные модели автомобилей вы можете в КЛЮЧАВТО. Подробности по ссылке.

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