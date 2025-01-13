Toyota – лидер продаж среди среди SUV с пробегом

По данным платформы, доля сегмента SUV в общих продажах автомобилей с пробегом в России по итогам 2024 года составила 27,93%. Первое место по доле в этом сегменте получила Toyota, которой досталось 7,26% от продаж. За ней следуют ВАЗ (LADA) с 6,99% и Hyundai с 6,91%. Четвертую строку рейтинга марок занимает Nissan, чья доля составила 6,43%, а замыкает пятерку Kia с долей 6,32%. Лидером по динамике продаж стала марка ВАЗ (LADA): прирост составил 8% год к году.
Среди моделей в продажах лидирует ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), которой досталось 5,45% от всех сделок. На втором месте – Chevrolet Niva с 3,44%, а на третьем – Kia Sportage с 3,07%. Четвертую строку заняла Toyota RAV4, чья доля составила 2,44%, а пятую – Volkswagen Tiguan с 2,17%. Также в десятку вошли Nissan Qashqai, Renault Duster, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail. Наиболее же динамично в 2024 году росли продажи Renault Duster – на 14,3% по сравнению с 2023 годом.
Российский рынок кроссоверов и внедорожников с пробегом демонстрирует положительную динамику – продажи в 2024 году увеличились на 9% относительно 2023 года. Примечательно, что в структуре продаж SUV с пробегом преобладают автомобили среднего ценового сегмента: их примерная стоимость составляет 1 700 000 рублей. Для тех, кто только планирует покупку автомобиля, выбрать надежный кроссовер или внедорожник и приобрести его поможет сервис Селект. Он дает возможность рассматривать объявления только от проверенных дилеров по фиксированной цене, обеспечивая прозрачность сделки через доступ к отчетам Автотеки и профессиональному осмотру.
Топ-10 SUV с пробегом по доле в продажах, Россия, 16 декабря 2023 — 15 декабря 2024, Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в продажах
|Средняя цена, руб.
|ВАЗ (LADA)
|4x4 (Нива)
|5,45%
|350 000
|Chevrolet
|Niva
|3,44%
|495 000
|Kia
|Sportage
|3,07%
|1 700 000
|Toyota
|RAV4
|2,44%
|2 200 000
|Volkswagen
|Tiguan
|2,17%
|1 850 000
|Nissan
|Qashqai
|2,01%
|1 300 000
|Renault
|Duster
|1,98%
|1 200 000
|BMW
|X5
|1,87%
|3 650 000
|Hyundai
|Santa Fe
|1,83%
|2 250 000
|Nissan
|X-Trail
|1,83%
|1 550 000
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