Toyota – лидер продаж среди среди SUV с пробегом

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж кроссоверов и внедорожников (SUV) с пробегом в 2024 году в России. Оказалось, что лидером по продажам среди марок стала Toyota.

По данным платформы, доля сегмента SUV в общих продажах автомобилей с пробегом в России по итогам 2024 года составила 27,93%. Первое место по доле в этом сегменте получила Toyota, которой досталось 7,26% от продаж. За ней следуют ВАЗ (LADA) с 6,99% и Hyundai с 6,91%. Четвертую строку рейтинга марок занимает Nissan, чья доля составила 6,43%, а замыкает пятерку Kia с долей 6,32%. Лидером по динамике продаж стала марка ВАЗ (LADA): прирост составил 8% год к году.

Среди моделей в продажах лидирует ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), которой досталось 5,45% от всех сделок. На втором месте – Chevrolet Niva с 3,44%, а на третьем – Kia Sportage с 3,07%. Четвертую строку заняла Toyota RAV4, чья доля составила 2,44%, а пятую – Volkswagen Tiguan с 2,17%. Также в десятку вошли Nissan Qashqai, Renault Duster, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail. Наиболее же динамично в 2024 году росли продажи Renault Duster – на 14,3% по сравнению с 2023 годом.

Российский рынок кроссоверов и внедорожников с пробегом демонстрирует положительную динамику – продажи в 2024 году увеличились на 9% относительно 2023 года. Примечательно, что в структуре продаж SUV с пробегом преобладают автомобили среднего ценового сегмента: их примерная стоимость составляет 1 700 000 рублей. Для тех, кто только планирует покупку автомобиля, выбрать надежный кроссовер или внедорожник и приобрести его поможет сервис Селект. Он дает возможность рассматривать объявления только от проверенных дилеров по фиксированной цене, обеспечивая прозрачность сделки через доступ к отчетам Автотеки и профессиональному осмотру. Андрей Ковалев директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито

Топ-10 SUV с пробегом по доле в продажах, Россия, 16 декабря 2023 — 15 декабря 2024, Авито Авто