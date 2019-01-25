Угнаться за Mitsubishi Xpander: Suzuki готовит «кроссовер» на базе новой Ertiga

«Внедорожная» модификация компактвэна Suzuki выйдет на рынок к концу текущего года. Марка планирует продавать по 30 000 таких машин в год.

Слухи о том, что у Ertiga второго поколения будет кросс-версия, появились еще до того, как представили стандартный компактвэн: модель дебютировала весной 2018-го, а про «кроссовер» заговорили в 2017-м. Первым рынком для обычного нового компактвэна стала Индонезия, там продают машины локальной сборки. Жители этой страны первыми же получат и «внедорожную» модификацию: в Сеть выложили фрагмент из отчета местного офиса Suzuki, отправленный в штаб-квартиру компании. В документе говорится о том, что к концу 2019 года будет представлен некий SUV на базе Ertiga, а планируемый объем продаж такого автомобиля — 30 000 единиц в год.

1 / 2 Стандартная Suzuki Ertiga нового поколения 2 / 2 Стандартная Suzuki Ertiga нового поколения

Вряд ли Suzuki решится на совершенно новую модель – это было бы слишком дорого. Скорее всего, марка готовит к премьере машину со стандартным для подобных модификаций набором: у Ertiga появится неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова, на крыше могут установить рейлинги. Также не исключено, что у новой версии увеличат дорожный просвет (у базового компактвэна он равен 180 мм). Интерьер же будет отличаться лишь декором.

1 / 2 Стандартная Suzuki Ertiga нового поколения 2 / 2 Стандартная Suzuki Ertiga нового поколения

Двигатель «кроссоверу» также достанется от обычной Ertiga – в Индонезии компактвэн доступен с новым бензиновым мотором K15B объемом 1,5 литра мощностью 104 л.с. (138 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Полного привода нет и, видимо, не будет.

Напомним, новая Suzuki Ertiga построена на платформа Heartect, эта «тележка» также лежит в основе Baleno, Ignis и последнего Swift (прежняя Эртига базируется на шасси старого Свифта). Со сменой поколений длина однообъемника выросла на 99 мм и достигла 4395 мм, расстояние между осями не изменилось – 2740 мм. Модель предлагается с семиместным салоном.

Кросс-версия должна помочь Ertiga сократить дистанцию до своего главного соперника на индонезийском рынке – компактвэна Mitsubishi Xpander (длина – 4475 мм, колесная база – 2775 мм), который внешне и так похож на кроссовер, да и дорожный просвет у Xpander больше, чем у многих современных паркетников (205 мм). Продажи обычного вэна Suzuki нового поколения в Индонезии стартовали в мае, за восемь месяцев 2018-го выбор на модели остановили 20 879 клиентов. Брутальный Xpander за тот же период там обрел 46 006 владельцев. Цена стандартной новой Ertiga начинается с отметки в 196 000 000 индонезийских рупий, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 902 000 рублей по актуальному курсу. Mitsubishi Xpander обойдется минимум в 204 100 000 рупий – это около 939 000 рублей.

Между тем ранее стало известно о том, что у Suzuki Ertiga может появиться еще и «роскошный» шестиместный вариант с дизайном «под спорт». Такая версия будет предназначена в основном для Индии.