Угнаться за Mitsubishi Xpander: Suzuki готовит «кроссовер» на базе новой Ertiga

Угнаться за Mitsubishi Xpander: Suzuki готовит «кроссовер» на базе новой Ertiga

67 0 0
«Внедорожная» модификация компактвэна Suzuki выйдет на рынок к концу текущего года. Марка планирует продавать по 30 000 таких машин в год.
 

Слухи о том, что у Ertiga второго поколения будет кросс-версия, появились еще до того, как представили стандартный компактвэн: модель дебютировала весной 2018-го, а про «кроссовер» заговорили в 2017-м. Первым рынком для обычного нового компактвэна стала Индонезия, там продают машины локальной сборки. Жители этой страны первыми же получат и «внедорожную» модификацию: в Сеть выложили фрагмент из отчета местного офиса Suzuki, отправленный в штаб-квартиру компании. В документе говорится о том, что к концу 2019 года будет представлен некий SUV на базе Ertiga, а планируемый объем продаж такого автомобиля — 30 000 единиц в год.

1 / 2
Стандартная Suzuki Ertiga нового поколения
2 / 2
Стандартная Suzuki Ertiga нового поколения

Вряд ли Suzuki решится на совершенно новую модель – это было бы слишком дорого. Скорее всего, марка готовит к премьере машину со стандартным для подобных модификаций набором: у Ertiga появится неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова, на крыше могут установить рейлинги. Также не исключено, что у новой версии увеличат дорожный просвет (у базового компактвэна он равен 180 мм). Интерьер же будет отличаться лишь декором.

1 / 2
Стандартная Suzuki Ertiga нового поколения
2 / 2
Стандартная Suzuki Ertiga нового поколения

Двигатель «кроссоверу» также достанется от обычной Ertiga – в Индонезии компактвэн доступен с новым бензиновым мотором K15B объемом 1,5 литра мощностью 104 л.с. (138 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Полного привода нет и, видимо, не будет.

Напомним, новая Suzuki Ertiga построена на платформа Heartect, эта «тележка» также лежит в основе Baleno, Ignis и последнего Swift (прежняя Эртига базируется на шасси старого Свифта). Со сменой поколений длина однообъемника выросла на 99 мм и достигла 4395 мм, расстояние между осями не изменилось – 2740 мм. Модель предлагается с семиместным салоном.

Стандартная Suzuki Ertiga нового поколения

Стандартная Suzuki Ertiga нового поколения

Кросс-версия должна помочь Ertiga сократить дистанцию до своего главного соперника на индонезийском рынке – компактвэна Mitsubishi Xpander (длина – 4475 мм, колесная база – 2775 мм), который внешне и так похож на кроссовер, да и дорожный просвет у Xpander больше, чем у многих современных паркетников (205 мм). Продажи обычного вэна Suzuki нового поколения в Индонезии стартовали в мае, за восемь месяцев 2018-го выбор на модели остановили 20 879 клиентов. Брутальный Xpander за тот же период там обрел 46 006 владельцев. Цена стандартной новой Ertiga начинается с отметки в 196 000 000 индонезийских рупий, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 902 000 рублей по актуальному курсу. Mitsubishi Xpander обойдется минимум в 204 100 000 рупий – это около 939 000 рублей.

Между тем ранее стало известно о том, что у Suzuki Ertiga может появиться еще и «роскошный» шестиместный вариант с дизайном «под спорт». Такая версия будет предназначена в основном для Индии.

 

Авторынок Новинки компактвэны японская иномарка японские автомобили Suzuki
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
С запуском обновлённого Geely Emgrand X7 гарантия в России уменьшилась на год!

Кроссовер Emgrand X7 приехал в Россию спустя полгода после начала сборки в Белоруссии по полному циклу

2036 4 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Практика
Саморазряд, мороз и опасность прикуривания: 10 глупых вопросов об аккумуляторах

Так уж повелось, что главные проблемы зимой автолюбителям доставляет аккумулятор. И традиционно, из года в год, звучат одни и те же насущные вопросы… Мы решили свести все самые популярные аккумуляторные проблемы в один…

3419 7 0
Статьи / Эксперт выбирает авто
Почти сломанные стереотипы: покупаем Chery Tiggo (T11) FL за 400 тысяч

Лично я не отличаюсь особой любовью к продукции из Поднебесной. И в этом отношении не одинок. Устойчивые стереотипы о китайских автомобилях можно найти в публикациях автомобильных изданий, на форумах и в серьезных…

4643 5 0
Статьи / Авто Недели
Как Impreza, только больше: стоит ли покупать Subaru Forester II за 500 тысяч рублей

Subaru – это постоянный полный привод, легендарные оппозитные моторы и удовольствие от вождения: таков идеальный образ этих японских машин. Но на практике оказывается, что полный привод не всегда такой уж и постоянный, а…

11153 6 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Volkswagen Jetta V с пробегом: есть и хороший мотор, и почти хорошая коробка

Jetta пятого поколения на нашем рынке не слишком популярна, хотя многие другие автомобили на платформе PQ35 — например, Skoda Octavia А5 — можно смело назвать бестселлерами. Почему так получилось? Может, помешала не…

1459 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Volkswagen Jetta V с пробегом: не так страшна коррозия, как электрик-самоучка 

Сейчас Jetta этого поколения составляет конкуренцию соплатформенной Skoda Octavia А5 и заметно выигрывает у нее по цене. Причина, скорее всего, в сравнительно небольшом количестве Jetta на рынке, а как известно, малое…

2741 3 0
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando J309 с пробегом: один хороший мотор и две плохие коробки

Желание купить недорогой семиместный автомобиль часто быстро затухает только из-за отсутствия нормального выбора: на рынке имеется либо что-то слишком дорогое, либо слишком старое. Но ведь есть Orlando! Мы уже…

3795 5 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

38544 36 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

30445 16 0
Тест-драйвы / Одиночные
Два по 0,75: тест-драйв полноприводной Оки с моторами спереди и сзади

Я ехал по М11 в Тверь из Питера в снегопад и практически ночью. Поводов для всяких мыслей было много, но в голове крутился только один вопрос: зачем? Зачем надо было строить такую Оку? В Твери этот вопрос, можно сказать,…

41228 13 5
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31803 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18818 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

15330 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42951 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35961 0 4
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

32166 2 8
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

59965 22 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

48712 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

46628 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?