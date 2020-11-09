  • В Mitsubishi не будут останавливать российские продажи Eclipse Cross из-за ситуации в 2020 году

В Mitsubishi не будут останавливать российские продажи Eclipse Cross из-за ситуации в 2020 году

09.11.2020 103 0 0

Как сообщили редакции Kolesa.ru в российском представительстве японской марки, в первой половине 2021 года на наш рынок выйдет обновлённая версия импортированного кроссовера, на которую пока не получен ОТТС

 

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса в России, в первые девять месяцев 2020 года дилеры Mitsubishi реализовали в России 1057 автомобилей Eclipse Cross против 1339 экземпляров, проданных за аналогичный период прошлого года. При этом реальный спрос на Eclipse Cross в этом году был несколько выше отчётного: с января по сентябрь 2020 года на учёт встало 1243 Eclipse Cross, из которых 42 – экземпляры, выпущенные ещё в 2018 году, 1200 машин выпуска 2019 года и всего один автомобиль 2020 года выпуска. Выявленные данные стали поводом для нашего обращения в пресс-службу российского представительства Mitsubishi: не означает ли отсутствие новых машин, то есть, выпущенных в 2020 году, что модель вообще покидает российский рынок? Напомним, что ровно это и произошло с Mazda 3, о чём мы писали.

В пресс-службе Mitsubishi нам подтвердили, что на 2020 год заказов в Японии не размещали – напомним Eclipse Cross приходит к нам с предприятия в Оказаки (пригород Нагойи). Вероятно, причиной тому стал резко возросший с 1 января 2020 года утилизационный сбор, который для импортных автомобилей включен в цену. За ввезённый из-за границы новый автомобиль с двигателем от литра до двух рабочего объёма импортёр выплачивает нашему государству 178 400 рублей, а затем включает эту сумму в конечную цену машины. Зная о грядущем повышении, японцы максимально загрузили российские склады в конце прошлого года с тем, чтобы отложить повышение цен, но продавать образцы 2019 года выпуска.

Итак, сегодня за Eclipse Cross с турбированным двигателем 1,5 литра, вариатором и передним приводом просят 2 070 000 рублей, притом, что это, повторимся, автомобиль прошлого года выпуска. Поскольку заказ в Японии на 2021 год уже будет осуществляться с учётом ослабевшего в этом году рубля, то в следующем году цена машины в России возрастёт не только за счёт утильсбора. По нашим прикидкам, она составит около 2,3 млн рублей за базовую версию.

Ещё один нюанс, касающийся продаж Mitsubishi Eclipse Cross. Оказывается, по состоянию на сегодняшний день на руках у российского представительства только одно Одобрение типа транспортного средства, которое истекает 30 ноября 2020 года. Это не означает, что с декабря машину нельзя будет приобрести. В представительстве нам пояснили, что ключевым фактором считается дата получения ПТС – если она укладывается в сроки действия ОТТС, значит затем машину можно будет продавать сколь угодно долго. В любом случае пресс-служба сообщила нам, что обновлённый ОТТС планируется получить до конца месяца. Вместе с тем завезённых в 2019 году машин должно хватить до конца текущего года.

Mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross

 

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