Вьетнамский «бандит»: электрический спорткар Monaco подарит мотоциклетные эмоции

Компания Bandit9 Motors из вьетнамского города Хошимин представила одноместный электрический спорткар Monaco с открытыми колёсами, он способен разогнаться свыше 400 км/ч и достигать перегрузок 4g в поворотах.

Компанию Bandit9 Motors основал в 2011 году дизайнер и предприниматель Дэрил Виллануэва, её основой продукцией являются кастомные мотоциклы на стыке жанров необарокко и стимпанк, а в начале этого года Виллануэва анонсировал свой первый автомобиль — одноместный электрический спорткар Monaco, названный так в честь легендарной гоночной трассы в княжестве Монако. Теперь же можно взглянуть на прототип.

Согласно задумке, Bandit9 Monaco должен давать пилоту примерно те же ощущения от езды, что даёт мотоцикл, — полное единение с машиной, лёгкость, предельная точность в управлении и большие перегрузки (до 2g при разгонах и до 4g в поворотах и при торможениях). В итоге получилась машина, напоминающая формульный болид. Кузов у представленного прототипа полностью выполнен из углепластика, но базовая версия предполагает алюминиевую раму в сочетании со стальными и композитными панелями. Предусмотрен полный набор светотехники, так как машину планируется сертифицировать для езды по дорогам общего пользования.



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Габаритная длина Bandit9 Monaco — 3815 мм, ширина — 1955 мм, высота — 980 мм, колёсная база — 2850 мм. Заявленная масса — 795 кг (вероятно, для углепластиковой версии). Подвески — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с толкающими штангами (пуш-род). Тормоза — карбон-керамические. Колеса изготовлены из лёгкого магниевого сплава. Размерность шин — 315/35 R 20.



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Единственный электромотор установлен на задней оси и выдаёт максимальные 400 кВт (544 л.с.) и 600 Нм. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 2,7 с, максимальная скорость — 250 миль/ч (402 км/ч). Ёмкость батареи, установленной вертикально за спиной пилота, — 50 кВт·ч, полного заряда должно хватить на 400 км пробега.



В кокпите установлен мультифункциональный штурвал с фиксированной ступицей-экраном (картинка не вращается вместе с рулём), над ним расположена узкая полоса цифрового зеркала заднего вида, при этом по бокам от кокпита есть и обычные зеркала. К машине полагается оригинальный дизайнерский шлем со строенной камерой на уровне подбородка для записи заездов.



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Bandit9 Motors уже принимает заказы на Monaco, цена — от 150 000 долларов США, поставки должны начаться в третьем квартале 2023 года. Также на 2023 год намечена попытка установить мировой рекорд скорости для серийных электромобилей на одном из высохших солёных озёр.

