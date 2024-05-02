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  • Владислав Попов одержал первую в карьере победу в квалификации RDS GP

Владислав Попов одержал первую в карьере победу в квалификации RDS GP

02.05.2024 23 0 0

В топ-3 квалификации на Moscow Raceway оказался дебютант сезона-2024.

  • Владислав Попов выиграл квалификацию первого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии
  • Сергей Кузнецов на дебютном этапе RDS GP уверенно пробился в ТОП-16
  • Пройти стадию ТОП-32 не смогли Дамир Идиятулин и Антон Козлов

Новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии 2024 стартовал на трассе Moscow Raceway – в воскресенье, 28 апреля, на автодроме близ Волоколамска состоялись квалификационные заезды и дуэли стадии ТОП-32. Без сенсаций не обошлось в обеих сессиях дня.

Первые сюрпризы принесла первая же квалификационная группа, в которой собрались дебютанты главного чемпионата страны по дрифту – сразу же начали появляться результаты на 90 баллов и более, причём ряд достижений не смогли перебить даже более опытные соперники. Главной сенсацией стал результат Сергея Кузнецова – новобранец команды АВТОБАН AIMOL за рулём российского гиперкара Flanker F первой же попыткой проехал на 96 баллов из 100, а вторым проездом на 93 балла закрепился в статусе лидера квалификации.

И превзойти его смог отнюдь не опытнейший Роман Тиводар (Takayama Forward Auto) с результатом 95 баллов или Григорий Гусев (Lukoil Racing Drift Team) с проездом на 96 баллов, а дебютант прошлого сезона Владислав Попов. Юный пилот команды «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» выдал два феноменальных проезда на 96 и 96,5 баллов, что и принесло молодому спортсмену первую в его карьере победу в квалификации RDS GP. Напомним, что счёт победам в серии Владислав открыл в 2023 году, выиграв этап на этой же трассе Moscow Raceway, но в «обратной» конфигурации.

В «клуб 90+» по итогам квалификации помимо перечисленных выше пилотов также вошли еще восемь спортсменов, включая Евгения Лосева (Fresh Racing) с проездом на 94 балла, Георгия Чивчяна (Takayama Forward Auto) на новом Forward Racing RZ34-001 с 93,5 баллами и дебютанта серии Артёма Шабанова, защищающиго в RDS GP цвета команды TimeUp, с 92,5 баллами.

Неожиданно слабо выступили Аркадий Цареградцев («Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт»), Дамир Идиятулин (Fresh Racing) и Антон Козлов (Carville Racing), которые хоть и были близки к отметке в 90 баллов, но покорить её не смогли и по итогам квалификации заняли места ниже десятой строчки протоколов. В итоге сетка парных заездов уже в ТОП-32 свела силовиков Цареградцева и Идиятулина – в этой дуэли сильнейшим стал Царь. Но и здесь не обошлось без сенсаций, поскольку в ТОП-16 лидеру «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» предстоит встреча со своим напарником и воспитанником Владиславом Поповым, который прошёл в следующую стадию парных заездов через bye run.

Аналогичное внутрикомандное сражение в воскресенье выпало на долю команды TimeUp, где Артём Шабанов после блестящей квалификации попал на основателя коллектива Леонида Шнайдера – последний не смог ничего противопоставить яркому дебютанту и на этом прекратил своё участие в первом этапе сезона-2024. Не смог пройти дальше ТОП-32 и Антон Козлов – вице-чемпион прошлого года уступил в дуэли с Андреем Астаповым (Lukoil Racing Drift Team), вероятно, не успев до конца освоиться за рулём своего нового BMW 2 Series.

RDS GP 2024. 1-й этап. Moscow Raceway. Топ-16:

  • Владислав Попов – Аркадий Цареградцев
  • Сергей Сак – Денис Мигаль
  • Роман Тиводар – Максим Гроссман
  • Евгений Лосев – Никита Шиков
  • Сергей Кузнецов – Андрей Астапов
  • Георгий Чивчян – Артём Шабанов
  • Григорий Гусев – Николай Горковенко
  • Тимофей Добровольский – Анатолий Щербак

В итоге единственной командой, которая смогла в полном составе выйти в ТОП-16, стала Takayama Forward Auto. Красноярский коллектив, выступающий в статусе действующего чемпиона RDS GP, сделал серьёзную заявку на победу в командном зачёте на Moscow Raceway. По два пилота будут представлять «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт», АВТОБАН AIMOL, Fresh Racing, TimeUp и Lukoil Racing Drift Team.

Борьба за призовые места первого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии 2024 продолжится на трассе Moscow Raceway в понедельник, 29 апреля. В 13:00 по московскому времени стартуют парные заезды ТОП-16, по итогам которых будут сформированы пары участников дальнейших стадий.

автоспорт дрифт

 

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