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Внедорожник Cadillac Escalade IQ обзавёлся ценником

11.12.2024 52 0 0

Электрический SUV американской марки выходит на домашний рынок в четырёх версиях. Стартовая цена оказалась чуть-чуть (буквально на 10 долларов) ниже обещанной.

Бренд Cadillac входит в состав американского концерна General Motors. Информация о том, что компания разрабатывает полностью электрический большой SUV – Escalade IQ – появилась осенью 2021 года, официально компания анонсировала соответствующую новинку весной 2023-го, первые тизеры же появились в июне. Полноценный дебют «зелёного» внедорожника прошёл в августе прошлого года, а сейчас у модели, которая выходит на американский рынок, появился прайс-лист.

На фото: Cadillac Escalade IQ

Cadillac Escalade IQ, которому присвоили 2025 модельный год, будет представлен у дилеров в четырёх комплектациях – Luxury 1, Sport 1, Luxury 2 и Sport 2. Ранее в компании пообещали, что стартовая цена «электрички» будет равна 130 тыс. долларов и не обманули, несмотря на то, что с момента презентации прошло больше года. Так, за базовое исполнение Escalade IQ просят от 129 990 долларов (на 10 долларов меньше). Для сравнения, стоимость внедорожника с ДВС сейчас стартует с отметки 89 950 долларов.

«Зелёному» внедорожнику в стандартной комплектации положены 24-дюймовые колёсные диски, выполненные в серо-чёрной гамме, подсвечиваемая заглушка на месте традиционной решётки радиатора и светодиодная оптика. У версии Sport 1 «катки» имеют тот же размер, но иной дизайн, если иной декор, дверные ручки окрашены в цвет кузова, а также предусмотрена подсветка по периметру. За этот вариант дилеры в США попросят не менее 130 490 долларов.

Покупка варианта Luxury 2 обойдётся клиентам Cadillac в 149 990 долларов, за топовое исполнение Sport 2 просят не менее 150 490 долларов. В их оснащение входят: иные вертикальные фары HED, улучшенные сидения, функция массажа во втором ряду, аудиосистема с 36 динамиками. Опционально доступны пара капитанских пассажирских кресел с подогревом и вентиляцией, а также 10-точечным массажем. Ещё сюда входят два беспроводных зарядных устройства, дополнительный 8-дюймовый дисплей, выдвижные столики и акустика с 40 динамиками.

На фото: салон Cadillac Escalade IQ

Длина актуального Cadillac Escalade IQ равна 5697 мм, ширина – 2167 мм, высота – 1934 мм, а расстояние между осями составляет 3460 мм. Допустимая масса буксируемого прицепа – 3628 кг. Электромобиль получил адаптивную регулируемую пневмоподвеску, которая в обеспечивает дорожный просвет на уровне 175 мм, однако в зависимости от выбранного режима показатель может как увеличиться на 25 мм, так и уменьшиться на 50 мм.

Техника едина для версий: речь идёт о двухмоторной силовой установке (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная максимальная отдача составляет 761 л.с. (крутящий момент – 1064 Нм), а постоянная мощность равна 687 л.с. (834 Нм). Тяговая батарея вмонтирована в пол, её ёмкость равна 200 кВт*ч, а недавно подтверждённый запас хода на одной зарядке – 740 км (по циклу EPA). На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) такому внедорожнику требуется менее 5 секунд.

Напомним, в прошлом месяце марка рассекретила большой электрический кроссовер Cadillac Vistiq. Эта новинка заняла место между пятиместным кроссовером Lyriq и флагманским Escalade IQ.

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