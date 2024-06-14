Автоспорт ×
  • Волга-Ойл – партнер экстремальной внедорожной гонки RFC Russia

Волга-Ойл – партнер экстремальной внедорожной гонки RFC Russia

14.06.2024 20 0 0

На днях на Северном Кавказе завершился этап одной из самых сложных гонок в мире – RFC Russia Caucasus 2024. В нем в трех категориях принимали участие двенадцать лучших трофи-гонщиков из Черкесска, Махачкалы, Нальчика, Владивостока, Санкт-Петербурга, Нартана, Краснохолмского.

С 2013 года Rainforest Challenge официально проводится и в России. В прошлом году партнером российской серии гонок стал бренд VOLGA-Oil. 

Первые четыре дня гонки проходили в живописном месте на берегу реки Бешенка в окрестностях столицы Кабардино-Балкарской республики – города Нальчика. 

В первый день гонок, 25 мая, шёл проливной дождь, что, по словам одного из организаторов, руководителя клуба «4х4» Олега Хужокова, порадовало участников заезда: «Такие погодные условия идеально подходят формату и названию гонки (Rainforest Challenge – испытание тропическим лесом). На этапах – косогорье, болотистые и каменистые местности. Есть особые участки – короткие, но повышенной сложности: на них экипажу даётся всего 15 минут. Это, конечно, требует подготовки и самой машины, и экипажа. Среди участников – опытные гонщики», – отметил Олег Хужоков.

На второй день трассы стали более сложными, оттого и более интересными. Часть секций располагались на лесистых склонах гор, другие пролегали по руслу горной реки. Крутые подъемы и спуски, огромные камни, вода, поваленные деревья и извилистые маршруты – всё это классика RFC. 

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

На третий день трасса пролегала по рекам в предгорных районах, большую часть времени шёл дождь. На самом сложном этапе машины получали гидроудары, повреждали колеса и кузовы, рвали тросы при попытках преодолеть препятствия. В итоге часть машин вытащил эвакуатор. Временами казалось, что гонка для некоторых экипажей окончена. Но нет! На RFC приезжают только экипажи, готовые преодолевать любые препятствия. Между этапами команды ремонтировали машины и продолжали гонку, борясь за победу. 

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

После трех дней гонок по территории Кабардино-Балкарии участники RFC Caucasus 2024 переместились в Ставропольский край, разбив лагерь возле станицы Ессентукской. Перед новыми этапами кто-то отправился в туристический тур по самым красочным местам Кавказа, а большинство экипажей потратили свободное время для ремонта автомобилей.

Три последних дня гонки погода удивляла резкими перепадами от обжигающего тепла до ливней. Секции располагались в лесных чащах, на болотах и на обрывистых склонах у реки. В один из дней резко похолодало, и начался град размером с перепелиное яйцо, сопровождающийся ливнем и сильным ветром. Но, несмотря на капризы погоды, экипажи продолжили прохождение трассы. 

На RFC Кавказ был поставлен мировой рекорд по количеству секций в рамках одного соревнования – их было 47 штук всего за 8 дней! К сожалению, не все участники смогли пройти до конца этот путь, три экипажа выбыли перед самым финишем по причине сильных повреждений автомобилей. 

По итогам семи соревновательных дней были определены сильнейшие экипажи в своих категориях. До конца года пройдут еще несколько этапов RFC Russia, по итогам которых будет определена команда, которая представит Россию на финале RFC, который традиционно проходит в Малайзии.  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Rainforest Challenge – одна из самых сложных в мире гонок, состоит из коротких секций, которые можно преодолеть на пределе возможностей современных спортивных внедорожников. Обычно ее проходят менее половины стартовавших экипажей. В финальной гонке участвуют самые опытные экипажи из десятков стран. 

Партнёрский материал

кольцевые гонки ралли автоспорт

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Правила проезда тупика: надо ли уступать кому-то дорогу Знаки 6.8.1-6.8.3 на дороге видел каждый водитель. Вот только не каждый помнит правила проезда пересечения с тупиковой дорогой, а некоторые и вовсе считают тупик прилегающей территорией. Как... 409 0 0 10.06.2024
Статьи / История Ракетное топливо, разные цилиндры и подвижный пол: самые хитрые способы обойти регламент гонок Недавно мы рассказывали о самых хитрых, а порой и откровенно наглых способах выиграть гонку за счет нелегального трюка. Сегодня мы продолжим рассказ о случаях, когда инженеры пытались снабд... 1015 0 0 09.06.2024
Статьи / История Две двери, но не по бокам: как и почему появился двуликий Zundapp Janus Что бы вы сказали про автомобиль с двумя дверями, но расположенными не на боковинах кузова, а в его торцах? Смело даже для концепт-кара, правда? А ведь машина с такой конструктивной особенно... 950 0 2 08.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 93880 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 15788 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 12958 20 172 14.03.2024
Change privacy settings