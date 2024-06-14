Волга-Ойл – партнер экстремальной внедорожной гонки RFC Russia

На днях на Северном Кавказе завершился этап одной из самых сложных гонок в мире – RFC Russia Caucasus 2024. В нем в трех категориях принимали участие двенадцать лучших трофи-гонщиков из Черкесска, Махачкалы, Нальчика, Владивостока, Санкт-Петербурга, Нартана, Краснохолмского.

С 2013 года Rainforest Challenge официально проводится и в России. В прошлом году партнером российской серии гонок стал бренд VOLGA-Oil.

Первые четыре дня гонки проходили в живописном месте на берегу реки Бешенка в окрестностях столицы Кабардино-Балкарской республики – города Нальчика.

В первый день гонок, 25 мая, шёл проливной дождь, что, по словам одного из организаторов, руководителя клуба «4х4» Олега Хужокова, порадовало участников заезда: «Такие погодные условия идеально подходят формату и названию гонки (Rainforest Challenge – испытание тропическим лесом). На этапах – косогорье, болотистые и каменистые местности. Есть особые участки – короткие, но повышенной сложности: на них экипажу даётся всего 15 минут. Это, конечно, требует подготовки и самой машины, и экипажа. Среди участников – опытные гонщики», – отметил Олег Хужоков.

На второй день трассы стали более сложными, оттого и более интересными. Часть секций располагались на лесистых склонах гор, другие пролегали по руслу горной реки. Крутые подъемы и спуски, огромные камни, вода, поваленные деревья и извилистые маршруты – всё это классика RFC.

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На третий день трасса пролегала по рекам в предгорных районах, большую часть времени шёл дождь. На самом сложном этапе машины получали гидроудары, повреждали колеса и кузовы, рвали тросы при попытках преодолеть препятствия. В итоге часть машин вытащил эвакуатор. Временами казалось, что гонка для некоторых экипажей окончена. Но нет! На RFC приезжают только экипажи, готовые преодолевать любые препятствия. Между этапами команды ремонтировали машины и продолжали гонку, борясь за победу.

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После трех дней гонок по территории Кабардино-Балкарии участники RFC Caucasus 2024 переместились в Ставропольский край, разбив лагерь возле станицы Ессентукской. Перед новыми этапами кто-то отправился в туристический тур по самым красочным местам Кавказа, а большинство экипажей потратили свободное время для ремонта автомобилей.

Три последних дня гонки погода удивляла резкими перепадами от обжигающего тепла до ливней. Секции располагались в лесных чащах, на болотах и на обрывистых склонах у реки. В один из дней резко похолодало, и начался град размером с перепелиное яйцо, сопровождающийся ливнем и сильным ветром. Но, несмотря на капризы погоды, экипажи продолжили прохождение трассы.

На RFC Кавказ был поставлен мировой рекорд по количеству секций в рамках одного соревнования – их было 47 штук всего за 8 дней! К сожалению, не все участники смогли пройти до конца этот путь, три экипажа выбыли перед самым финишем по причине сильных повреждений автомобилей.

По итогам семи соревновательных дней были определены сильнейшие экипажи в своих категориях. До конца года пройдут еще несколько этапов RFC Russia, по итогам которых будет определена команда, которая представит Россию на финале RFC, который традиционно проходит в Малайзии.

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Rainforest Challenge – одна из самых сложных в мире гонок, состоит из коротких секций, которые можно преодолеть на пределе возможностей современных спортивных внедорожников. Обычно ее проходят менее половины стартовавших экипажей. В финальной гонке участвуют самые опытные экипажи из десятков стран.

Партнёрский материал