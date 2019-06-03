Впервые в Тольятти прошел ралли-рейд

18-19 мая 2019 года прошёл второй этап Кубка России по ралли-рейдам «Баха Тольятти» по территории Ставропольского района, Самарской области. Маршрут двух дней (ССУ, СУ, лиазон) составил свыше 250 километров.

Партнёрский материал

Гонка прошла без значимых происшествий и сходов. Все экипажи после прохождения маршрута вернулись в закрытый парк, хотя не обошлось без поломок, что помешало некоторым участниками добиться более значимых результатов.

Кубок России в спортивной дисциплине ралли-рейд «R»

1 место: Команда S&A Racing СУШЕНЦОВ Андрей, ЩАНОВ Александр. Mitsubishi Pajero. Итоговое время 2:16:17, зачёт 2:16:17.

2 место: Команда Team FORWARD КУПРИЯНОВ Сергей, ТЮПЕНКИН Владимир. Mitsubishi Pajero. Итоговое время 2:23:13, зачёт 2:23:13.

3 место: Команда GAZ RAID SPORT РЖЕВКИН Александр, ЧАПАЕВ Кирилл. ГАЗель NEXT. Итоговое время 2:29:10. Зачёт 2:29:10.

Кубок России в спортивной дисциплине ралли-рейд «N»

1 место: Команда УАЗ ПРОНЕНКО Виталий, АГАФОНОВ Дмитрий. УАЗ 23632 Пикап. Итоговое время 2:29:00, зачёт 2:29:00.

2 место: ЮРКОВСКИЙ Никита, ПЕРЕВЕРЗЕВ Сергей. ВАЗ 212140. Итоговое время: 2:33:43, зачёт 2:33:43.

3 место: УАЗ РЫБИН Дмитрий, БАТЕНКО Андрей. УАЗ 3163 Патриот. Итоговое время: 2:34:26, зачёт: 2:34:26.

Кубок России в спортивной дисциплине ралли-рейд «Т3»

1 место: СТК «ХАНСПОРТ» МИННИХАНОВ Раис, МИЗЮКАЕВ Вячеслав, Can-Am Maverick X3. Итоговое время 2:01:03, зачёт 2:01:03.

2 место: ГАТИЯТУЛИН Александр, КИРПИЧНИКОВ Владислав, Can-Am Maverick X3. Итоговое время 2:11:56, зачёт 2:11:56.

3 место: ФЕДОТОВ Вадим, КУПРИЯНОВ Александр, Can-Am Maverick X3. Итоговое время 2:13:26, зачёт 2:13:26.

Всего в соревнованиях приняло участие 26 экипажей из различных регионов России.

Организаторы соревнования: Министерство Спорта Самарской области; РООО ФАС Самарской Области и НП РОСРР (владелец прав на Чемпионат и Кубок России по ралли-рейдам).

Партнеры

Генеральный партнер мероприятия — ГК «АТС» — партнер ПАО АВТОВАЗ в серийном выпуске автомобилей на метане, партнер ООО «ГАЗПРОМ газомоторное топливо»; постоянные партнеры Чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам ООО «Газпром Добыча Астрахань» и спортивный бренд шин BFGoodrich.

Откровенные отзывы участников о мероприятии и ответы организаторов

Хмельницкий Игорь, (экипаж 251, Хмельницкий Игорь, Кожухов Дмитрий, Yamaha YXZ 1000 R, итоговое время нк, зачётный результат нк):

— Была очень хорошая программа открытия, хороший полигон Ваза, где все было – используйте его в следующий раз в том числе и для пролога, чтобы людям было интереснее, ведь ралли – рейды – это старт и финиш, больше ничего обыватель не сможет увидеть.

Кожухов Дмитрий, (экипаж 251, Хмельницкий Игорь, Кожухов Дмитрий, Yamaha YXZ 1000 R, итоговое время нк, зачётный результат нк):

— Надо было организовать автограф-сессию или предупредить зрителей, что они могут у участников взять автограф, а то карточки напечатали и все. Нам что самим надо за зрителями бегать?

Очень большой промежуток времени был между торжественным стартом и стартом ссу, порядка 1,5 часов. Для чего?

В остальном все нормально.

Еще будет гонка в Тольятти — приедем.

Орлов Александр, (экипаж 206, команда ATC Racing Team, Орлов Александр, Пономарёв Пётр, LADA 4×4 CNG, итоговое время 8:04:01, зачётный результат 8:04:01, место 8):

— Торжественное открытие на отлично, с размахом.

Площадка КВЦ на автодроме, супер, размещает всех участников и гостей.

Касаемо гонки, недорогие приборы слежения СММ и Инрич, что в Кубке России очень важно для участников с небольшим бюджетом.

Понравилось, трасса, живописные лесистые дорожки, много скоростных участков, на многих стояли судьи.

Не понравилось, как и всем задержка на старте, вот здесь именно организаторам по трассе надо изначально договариваться с местным населением, оповещать до гонки жителей, корректировать маршрут до начала старта, а не во время гонки.

— Ралли рейды в одном и том же месте надоедают, надо менять , вернее увеличивать локацию, Тольятти считаю как никак подходит для этого, являясь авто-спортивным городом.

Сам город расположен , близ регионов где много именно ралли рейдовых участников, Ульяновск, Казань, Саратов, Самара, Волгоград и т.д., что не так далеко добираться до этого этапа! Поэтому считаю соревнованиям в Тольятти быть.

Это первый опыт для города в проведении именно дисциплины ралли-рейдов, и, если были какие-то минусы, они не отразились на отличном настроении участников и зрителей.



Пономарёв Пётр, (экипаж 206, команда ATC Racing Team, Орлов Александр, Пономарёв Пётр, LADA 4×4 CNG, итоговое время 8:04:01, зачётный результат 8:04:01, место 8):

торжественное открытие было что нужно, проделали большую работу по карточкам экипажей, но про них ни разу не упомянул ведущий, поэтому знали о них только участники, хотя делалось это для зрителей! Закрытие было полным *****.

дорожки интересные, для этой дисциплины самое то;

дорожная книга написана коряво;

бивуак большой, удобный и это плюс;

круговая гонка не очень интересна, хотелось бы видеть линейную гонку;

регламент слабый, где будут проходить АП и ТИ, а также брифинг узнавали уже по факту на месте.

Мадьяров Айдар, (экипаж 257, команда CHINGISKHAN, Мадьяров Айдар, Сагдиев Ленар, Can-Am Maverick X3, итоговое время 2:19:12, зачётное время 2:19:12, место 4):

В целом все не плохо.

Трасса на мой взгляд хорошая, четко прописана , в организации небольшие недочеты — между су 2 и су 3 перерыв затянулся на часы — организаторы не договорились с собственниками земель , награждение хотелось бы более торжественное все таки статус соревнования!

Этап кубка России, все должно соответствовать, гонка мне понравилось хоть я первый раз участвую на кубке. Думаю, данный регион не нужно терять. Организаторы чуточку подтянутся и все будет отлично.

Сагдиев Ленар, (экипаж 257, команда CHINGISKHAN, Мадьяров Айдар, Сагдиев Ленар, Can-Am Maverick X3, итоговое время 2:19:12, зачётное время 2:19:12):

— Награждение участников должно проходить в более торжественной обстановке. Указание курса в определенных точках было бы не лишним, установить Sentinel* для безопасного обгона. Проверить трассу с утра и сообщить об изменениях (вспахали, затопило, дерево упало и т.д.).

Комментарии организаторов соревнований

Перетятко Дмитрий, генеральный директор НП РОСРР

Новый регион — это всегда сложно, свои порядки, свои законы у местного самоуправления, боязнь ряда служб взять на себя ответственность за масштабное и протяженное и по времени, и по километражу мероприятие. Приходится менять отлаженные алгоритмы работы служб, подстраиваться под правила региона, работать с новацией, а не с готовым и оптимизированным продуктом. Из года в год мы это проходим, но от движения в новые регионы не отказываемся. После гонки в Тольятти много недомолвок и «кривой» информации у спортсменов, поэтому была поставлена задача отработать все комментарии и дать ответы. Уверен, что критика поможет нам увидеть наши слабые позиции, а участникам данный диалог даст возможность лучше понимать организатора и его решения.

Кутузова Ирина, пресс-офицер гонки

Были трудности в совмещении торжественной части и спортивной, хотелось много праздника людям и было понимание что держать полдня спортсменов на площадке тоже не вариант, много раз переверстывали тайминг и в одной и во второй части. Дизайнер-макетировщик расстаралась и при помощи участников (отдельное Всем спасибо за обратную связь) сделала адресные карточки А6 каждому экипажу – такое мы делали вообще впервые. Всех за столы не представлялось возможным усадить, поэтому было принято решение автограф-карты раздать на АП, а далее участники могли бы их при интересе к ним зрителей отдать автограф-карту у своей машины/мотоцикла. Объявить о том, что можно взять автограф в зоне предстартового открытия было возможно, но очень долго всех собирали, офицер по связи с участниками несколько раз обходил парк и просил всех выставиться раньше, чтобы можно было поработать со зрителями.

Что касается награждения – в 18.00 к сцене пришло несколько участников, дополнительно пригласили в 18:00 на 18:10, проехав по бивуаку. Итогом в 18:10 у сцены так же было всего несколько человек. В связи с чем награждение и начали у сцены. В процессе награждения этих участников, не спеша стали подтягиваться остальные кто находился в бивуаке. Награждать пришлось тех, кто был на месте, в разнобой. Многие участники уехали домой. Думаю, что, если участники возьмут за правило оставаться на награждение и программу можно будет сделать достойную.

Игнатов Максим, заместитель комиссара по безопасности

В процессе согласования с администрацией Ставропольского района на территории которого находился СУ 2-3 мной была получена информация от глав сельских поселений о фермерских хозяйствах данного района, также велась работа с публичной кадастровой картой – все согласно установленному в НП РОСРР распорядку. С руководством фермерских хозяйств и сельских поселений процесс согласования был пройден, на основании которого в последствии было выдано разрешение на проведение нашего мероприятия. Тот участок трассы, на котором появилась проблема из-за решения которой пришлось отложить старт СУ 3, в публичных кадастровых картах является землей администрации района, он был согласован для проезда – местные жители же настаивали, что это их земля. И у нас, и у них на руках документы, с которыми мы могли разбираться не один день. Группа маршрута оперативно подготовила объезд спорного участка, МВД купировало выступления в адрес участников. Т.к. приоритет был спортивную составляющую сохранить – было найдено компромиссное решение, устраивающее и организаторов, и местных жителей. По итогам ситуации прошло совещание и приняты решения по изменению технологии подготовки маршрута, которые хоть и гораздо более трудоемки, но должны избавить нас от повторения таких ситуаций в дальнейшем.

Батаев Евгений, комиссар по маршруту

Как правило у некоторых пилотов с неудачным результатом виноват штурман, у штурмана в этом случае всегда виновата Дорожная книга. А если серьезно, мне очень важно мнение участников, и больше всего тех, у кого за плечами серьезный опыт. Перед награждением мне удалось поговорить со многими, вывод один, ошибок в Дорожной книге не было, да и не могло быть, ее проверяли за два дня до гонки. Были сложные короткие позиции, у опытных штурманов проблем с ними не было. Линейная гонка, конечно, всегда интереснее, но тут надо понимать, что не везде есть такая возможность, районы где в основном проводится этапы Кубка России густо населенные, и нет возможности набрать нужную дистанцию, также затрат на линейную гонку в разы больше, возникают некие трудности с обеспечением безопасности.

Трассу в этот раз открывали двое, я и Максим Игнатов, поделив ее на две части. При проезде нечего нового мы на ней не увидели, кроме небольших последствий посевных работ, изменения по ним не имели никакого смысла.

Что касается использования Sentinel* — тут согласен полностью, с ними в пыли было бы гораздо легче и безопасней, в оправдание организаторов могу сказать, что никто не ожидал такой пыли. За несколько дней до гонки в этом районе были проливные дожди, в связи с чем пришлось обрезать круг на 15км, но за 4 дня аномальной жары поля высохли.

Сергеева Марина, главный судья (руководитель гонки)

Регламент пишется за месяц до начала соревнования. На тот момент было решение Организатора сделать АП в Жигулёвской долине. Но по финансовым соображениям АП были перенесены накануне гонки. Для оповещения участников офицер по связи с участниками создал чат, куда были внесены участники, согласно номеров телефонов, указанных в их заявках. Кроме информации о переносе АП, была приложена схема с указанием места АП и информационным сообщением: «Уважаемые участники!

Место проведения административных проверок переносится с Технопарка «Жигулевская долина» на территорию Автодрома КВЦ. (место проведения АП указано красным маркером).

Тех. инспекции будут проводиться так же на территории Автодрома КВЦ прямо около арки».

* Sentinel — это сигнал от автомобиля к автомобилю. Он выполняет функцию «общения» между экипажами на спортивной трассе. Как только один экипаж (например, «А») догнал второй экипаж (например «Б»), он подает сигнал с просьбой пропустить его вперед (нажать в течение двух секунд на желтую кнопку). Экипаж «Б», получив сигнал («bip bip biiiip—-bip bip»), должен сделать все возможное, чтобы пропустить экипаж «А» вперед (со своей стороны «Б» также может нажать желтую кнопку, отправив «А» ответ: «услышал, уступлю дорогу при первой возможности»). Если экипаж сошел с трассы и стоит в опасном месте, то обязан также проинформировать другие экипажи об опасности (две кнопки аварийной остановки в течение двух секунд). Другие участники, находящиеся в радиусе 500 метров от остановившегося экипажа, получат сообщение о необходимости проявить осторожность.