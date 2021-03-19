Самый «модно-молодежный» Субару в очередной раз освежился. В некотором смысле стал более русским по духу, потому как помимо малозаметного обновления внешности серьёзно переработали подвеску, а также перетряхнули комплектации, убрав наиболее доступные. Мы проехали на новинке полтысячи километров по бездорожью деревень и лесов Тверской губернии и оценили изменения, полученные моделью 2021 года.

XV, «Икс-Ви» или «двадцать пятый», если в шутку перевести это имя в римские цифры, – специфическая модель в гамме Subaru. Российским поклонникам марки, воспитанным на каноничных Форестерах и Аутбеках и грезившим ночами о «врыксах», сперва трудно было ассимилировать в сложившееся за годы коммьюнити дерзкого новичка, которого с трудом ассоциировали с любимым брендом. Однако «двадцать пятый» медленно, но верно занял свое место под солнцем и был принят в семью как не слишком практичный, но вполне соответствующий субаровской репутации управляемости и драйва.

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В облике обновленной машины изменений немного. Стала немного иной черная защитная накладка на передний бампер – боковые приливы возле противотуманной оптики заострились и теперь в большей степени напоминают клыки. Добавились два новых агрессивных и напоминающих фрезы рисунка оригинальных дисков в 17- и 18-дюймовых диаметрах да стал доступен новый цвет – так называемый «плазменно-желтый перламутр», являющийся разновидностью золотистого, если по-простому.

Все эти изменения адресованы горячим поклонникам модели вообще и знатокам Subaru в частности, так что основной массой водителей на дороге они едва ли будут замечены. Впрочем, «двадцать пятый», даже необновленный, продолжает привлекать внимание дерзким и броским видом, сочными красками кузовов, среди которых радикально чаще, чем у какой-либо иной марки и модели, встречаются жизнерадостные красная, желтая и оранжевая масти. Собственно, дерзко-красная машина попала и на наш тест.

Выезд из столицы в Тверскую область состоялся, как видите, в жуткую погоду – оттепель обнажила повсюду голый лед, а небо бесконечно разражалось зарядами секущего мокрого снега… Самая субаровская, к слову, погодка!

В салоне машины ярких изменений, собственно, тоже нет; куда не взглянешь – все узнаваемое! Вот раскинула характерные «крылья» с крупной оранжевой прострочкой торпеда, вот – восьмидюймовый мультимедийный сенсорный дисплей в ее центре, вот – хорошо видимый в любую погоду благодаря глубокой пещере под козырьком 6,3-дюймовый вспомогательный экран, отображающий данные климатической системы и разное прикладное инфо. Еще один цветной анимированный экран – между стрелочных шкал на приборке. Но все это имелось в XV и прежде, будем откровенны. Кнопка обогрева руля – на привычном месте, на самой «баранке», в глубине. Обогревы сидений – тоже, панель двухзонного климата – прежняя…

Теми же самыми остались и кресла: достаточно комфортные, с электрорегулировками, доступными лишь для водителя, с ручными регулировками у пассажира, умеренно просторные сзади – оптимальные для малорослых худеньких взрослых или в идеале детей. XV был и остается достаточно комфортным «горячим полноприводным хетчбеком», несмотря на модный термин «кроссовер», поэтому и багажник изменений не претерпел: он по-прежнему такой же крошечный, 310-литровый, но зато формирует с опущенными спинками дивана сплошную ровную поверхность и скрывает под собой полноразмерную запаску!

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Так что же в конце-концов изменилось по существу? А то все «прежнее», да «такое же»… Тезисно можно сказать так:

Полностью переработана подвеска – установлены пружины и амортизаторы с улучшенными характеристиками, сделавшие подвеску более энергоемкой и менее склонной к раскачке.

Появилось некоторое незначительное количество новых сервисных опций.

Все комплектации XV отныне идут с предустановленным полным комплексом электронных помощников EyeSight Safety Plus, ранее доступным лишь в максимальных пакетах.

Недорогие (и по факту маловостребованные покупателями) комплектации с моторами 1,6 литра 114 л.с. исчезли – для России остается один-единственный двухлитровый бензиновый 150-сильный двигатель.

Пробежимся по разным мелким полезностям и приятностям «сезона 2021». К примеру, появилась функция памяти положения сиденья водителя и зеркал. Плюс правое зеркало автоматически наклоняется на оптимальный угол при включении задней передачи. Кнопки памяти врезаны в карбоновую накладку на водительской двери.

Добавлена камера переднего вида, полезная при парковке в ограниченных условиях и внедорожных маневрах. Изображение с нее выводится на верхний шестидюймовый вспомогательный «климатический» экран в козырьке на верхушке торпедо с помощью клавиши View на руле.

Система EyeSight Safety Plus теперь по умолчанию ставится на все без исключения комплектации XV. Это и есть одно из самых важных обновлений, поскольку с ним XV, хотя и лишается бюджетных (относительно, разумеется) комплектаций, но зато выходит на новый уровень активной безопасности.

EyeSight – это целый комплекс электронных помощников водителя, наиболее важная часть которого, а именно – адаптивный круиз-контроль и помощь в удержании полосы движения, построена не на базе радара или лидара (как чаще бывает), а на базе стереоскопической камеры в верхней части ветрового стекла, фирменной технологии Subaru. Кстати, именно для этого все обновленные XV оснащаются дополнительным, третьим жиклером омывателя лобового стекла, целью которого является поддержание идеальной чистоты зоны объективов:

Что входит в состав EyeSight Safety Plus на Subaru VX?

Во-первых, конечно же, уже упомянутая система «автопилота». Да, безусловно, этот термин некорректен, однако распространен в «широких народных массах» и понятен. И на сегодняшний день массовый и доступный «автопилот» выглядит именно как система, позволяющая выбирать желаемый предел скорости и желаемую дистанцию до впереди идущего авто, и комфортно ехать, поставив на пол обе ноги, вдобавок получая подруливающие поправки от автомобиля при случайном уходе с полосы движения.

Этот функционал у Subaru VX интересен в том числе и тем, что работает без каких-либо ограничений во всем диапазоне скоростей, а также стабильно удерживается включенным и при попадании в глубокую лужу (при частичном аквапланировании), и при радикальном различии в покрытии под колесами правой и левой стороны (асфальт и голый лед, покрытый водой). Аналоги других марок таких условий не любят и порой произвольно дезактивируются в сложных условиях.

Управление адаптивным круизом осуществляется с помощью клавиш на рулевом колесе, а индикация отображается как на вспомогательном дисплее под козырьком, так и на дисплее на приборной панели. Две клавиши отвечают за выбор предельной дистанции до препятствия, а джойстик-«качалка» – за выбор скорости .

Помимо «автопилота» в набор систем безопасности «ИксВи» входят:



система автоматического экстренного торможения и предаварийного управления акселератором;

система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля;

система оценки усталости водителя;

система информирования водителя о возможном столкновении с перекрестным транспортом при движении задним ходом Rear Cross Traffic Alert (RCTA);

система обнаружения объектов в «слепых» зонах Blind Spot Detection (BSD);

система автоматического торможения при движении задним ходом Reverse Automatic Braking (RAB).

Разумеется, не все электронные помощники работают, используя данные со стереокамеры на лобовом стекле. Обнаружение объектов в слепых зонах реализуется традиционно с помощью радаров в заднем бампере, а система автоматического торможения при движении задним ходом использует ультразвуковые датчики парктроника.

Двигатель для российских XV остался, как уже говорилось, лишь один. У нас забрали бюджетный 1,6-литровый мотор и не дали 2,5-литровый, доступный для американского варианта XV по имени Crosstrek. Наш мотор – это хорошо известный и ранее двухлитровый 16-клапанный атмосферный оппозитник FB с непосредственным впрыском и мощностью 150 сил. Двигатель отдает максимальную мощность на 6200 оборотах и максимальный момент в 196 Нм на 400 оборотах. Он совмещен с коробкой-вариатором, которая безупречно реализует весь его потенциал во всем диапазоне оборотов без потерь времени и мощности.



Двигатель любит обороты и раскручивается весело и бодро, напоминая честные старые моторы с тросиковыми дросселями. Ну, почти... Машина адекватно и без пауз стартует и эффективно набирает скорость в режиме педали акселератора «в пол» – вариатор дает двигателю быстро раскручиваться без «захлеба», а система распределения момента по колесам позволяет не задумываться о типе покрытия под колесами. Впрочем, тут ничего принципиально нового нет – так же вел себя и «прежний XV».

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Каноничный же показатель динамики – время разгона до сотни – не слишком впечатляет. XV даже не выходит из «психологически важного рубежа» в 10 секунд, гарантируя сотню за 10,6 секунды и формально проигрывая, например, Lada Granta Sport, да простится мне это сравнение. На деле же, конечно, эта цифра не значит ровным счетом ничего – важна линейность разгона в широком диапазоне. А с ней у вариатора XV в тандеме с умным распределением момента по колесам в полноприводной трансмиссии все отлично.



После сотни двигатель не выказывает даже намека на угасание, а выдает стабильный момент на колеса, бодро подхватывая и после 120, и после 140. Откровенно говоря, больше 160 на платной трассе мы не разгонялись, но в этих пределах связка мотора и вариатора дает отличную линейную динамику и быстрое ускорение с любой скорости. Стоит утопить педаль в пол, и тахометр подпрыгивает до 5 тысяч оборотов, после чего начинает делать характерные «поклевки» в диапазоне от 5,5 до 6 тысяч оборотов, отображающие «переключения». Вой вариатора при динамичной езде не донимает, а, наоборот, бодрит – создается эдакий «авиационо-симуляторный» режим.



Наибольшая интенсивность его пения – в промежутке от 4,5 до 6 тысяч оборотов агрессивного разгона, ну а в спокойном режиме он не донимает: при равномерном и прямолинейном движении на скорости 160 км/ч двигатель крутится всего на 3000 оборотах, на 120 км/ч – на 2500 оборотах, ну а на сотне – всего на полутора тысячах. Собственно, при интенсивной езде по «платнику» под 140-160 км/ч, динамичной езде по ледяным проселкам деревень в районе города Кимры и с протяженным лесным участком расход на сотню вылился в 11,5 литров. Но это, подчеркнем, было сочетанием всех мыслимых режимов лютого расточительства. В спокойном режиме VX укладывается в 9/ 6/ 8 литров (город/ трасса/ микст), что весьма рационально и необременительно.

При желании можно пользоваться ручным режимом вариатора, который включается сдвиганием селектора АКП до упора назад и влево, а управляется подрулевыми лепестками. Интересно, что блок управления не ограничивает водителя в оборотах в этом режиме и позволяет крутить мотор вплоть до отсечных шести тысяч на любой виртуальной передаче, не вмешиваясь в процесс.

Подрулевая кнопочка «s/i» управляет переключением алгоритмов работы двигателя в рамках функции SI-DRIVE, которые визуализируются на дисплее в виде более крутого и более пологого графиков крутящего момента (хотя графики, разумеется, условные, не размеченные в цифрах и не имеющие осей абсцисс и ординат). Собственно, «i» тут обозначает «intelligent» и ориентировано на экономичность, а «s», соответственно, «sport» и ориентировано на динамику. Нам жалеть топливо нужды не было, и весь тест прошел в режиме «s», обещающем более острую реакцию на педаль газа и более позднее срабатывание отсечки. Впрочем, если говорить откровенно, существенного преображения поведения машины при переключении с «интеллиХента» на «спорЦмэна» я лично не отметил. Более-менее явно проявляется разве что реакция мотора в «спорте» на сброс газа – блок управления двигателем заставляет обороты слегка «подвисать», придерживая их в повышенной готовности к следующему нажатию на педаль.



Наиболее же выразительным обновлением XV образца 2021 года стала переработанная подвеска. Собственно, русификация любой модели любой марки традиционно начинается с установки «пакета для плохих дорог», и «ИксВи» тут не стал исключением, оказавшись, по сути, «русифицированным дважды»! Да, машина – не новинка, и к нашим дорогам она была превосходно адаптирована и ранее, но обновленный XV просто шикарен в этом плане! Подвеска с совершенно новыми пружинами и амортизаторами стала абсолютно не пробиваемой и еще менее склонной к кренам и раскачке, при этом сохранив комфорт в полной мере. На ней можно проходить крупные «лежачие полицейские» на скорости 50-60 километров в час, не боясь за позвоночник и зубы, лихо «козлить» по легкому бездорожью – её энергоемкость в какой-то момент приводит к мысли, что под тобой не легкий городской хетчбек (ну ладно-ладно, кроссовер – если вдруг чьи-то чувства задеты!), а крепкое рамное шасси полноценного среднеразмерного внедорожника. Опасная, кстати, иллюзия… Но до чего приятная!



Еще одной фишкой обновленного Subaru XV стала улучшенная двухрежимная система помощи при движении по бездорожью. Собственно, именно благодаря ей мы без зависаний и «галстука» прошли многокилометровый круг по мартовским лесовозным дорогам Оршинского лесничества Калининского района Тверской области! Лесорубы, живущие в лесных бытовках и перемещающиеся между делянками на тракторах, несколько удивились, увидев бодро проезжающий мимо их «Белоруса» чисто городской на первый взгляд автомобильчик!

Глубокий вязкий подтаявший снег, разбитая тракторами колея – условия, наверное, смешные для УАЗа, но без шуток суровые для XV с его весьма относительными внедорожными способностями. Однако «джуниор» из семейства Плеяд не спасовал – ровное днище, солидные колеса (R18 225/55 Hakkapelitta R3 SUV) и внедорожный алгоритм управления тягой X-MODE отработали отлично.

Эта функция (включающаяся отдельной кнопкой в районе селектора АКП) – не новинка для XV сама по себе, но прежде она была «одноступенчатой». На обновленном же автомобиле она может переключаться между стилями езды «снег/ грязь» и «глубокие снег/ грязь». В рамках режима X-MODE прежде замедлялась реакция на педаль газа, чтобы предотвратить закапывание колес и посадку на днище, оптимизировалось распределение крутящего момента по осям и несколько менялись алгоритмы антипробуксовочной системы. Также в нем можно было отдельным действием (нажатием соответствующей кнопки) выключить антипробуксовочную систему – но это делалось лишь осознанно, с пониманием того, что данные дорожные условия лучше преодолевать с инерцией, которую как раз отнимает «антибукс». Теперь же режим «глубокие снег/ грязь» как раз включает в себя в том числе автоматическую дезактивацию антипробуксовочной системы и максимально эффективен для преодоления участков слабого грунта ускоренным темпом, «с лету».

Безусловно, даже в обновленном XV можно набрать некоторый «пакет придирок». Не сказать, что их много, но мы отметили следующее:

Периодически отключающаяся в режиме «автопилота» система EyeSight. Нет, это в целом вполне допустимо, и инструкция многократно и постоянно предупреждает: «EyeSight может отключиться, когда сочтет комплекс условий неподходящим для работы, так что не считайте, что будущее уже наступило и машиной можно не управлять вручную»! Это как раз нормально и понятно, но у нас EyeSight, благополучно игнорируя лед и глубокие лужи на любой скорости, выключалась пару раз в совершенно обычных условиях ровного шоссе, а не, скажем, в туман или лютую грязь, что как раз было бы вполне объяснимым. Тем более что после повторной активации она тут же включалась как ни в чем ни бывало…

Удивительно, но в самой доступной из возможных комплектаций сиденье водителя не имеет электроприводов, а для пассажирского они недоступны и в самой дорогой… На фоне обилия электроники это более чем странно.

Шумоизоляцию хотелось бы видеть получше: на высоких скоростях крайне затруднен диалог между передним и задним рядом, а также сильно шумит ветер сверху – вероятно, завихряясь в рейлингах крыши, он пробивается в салон через крышу и остекление.

Несмотря на обилие дисплеев, интерфейс сложно назвать оптимальным. В отображении многочисленной информации не всегда можно найти системность, визуализация на экране приборной панели и вспомогательном дисплее под козырьком избыточная, в ней путается глаз и теряются мелкие пиктограммы и цифры. При этом, например, в режиме CarPlay при подключенном в качестве навигатора телефоне и работающем в фоне радио частота радио нигде не отображается – ни на одном из трех дисплеев.

Звучание аудиосистемы весьма средненькое – с пластмассовым оттенком, хотя и неискаженное даже на максимуме.

Торец подлокотника со стороны задних пассажиров выглядит просто удивительно – это простой пластиковый щит без ничего! Ни дефлекторов климата, ни вспомогательного управления аудиосистемой, ни гнезда USB или 12 вольт, ни даже простого подстаканника – пусто…

Ну а что можно сказать о ценах? Увы, тут поводов для радости формально стало меньше. Несмотря на то что мотор 1,6 литра был откровенно слабоватым, и лишь два литра и 150 сил представляют для XV определенный оптимум (а некоторым хочется и погорячее), его уход вкупе с усилением комплектаций привел к существенному поднятию минимального входного порога в мир новых Subaru. Комплектации Safety, Elegance и Premium, в которых представлен обновленный VX, стоят 2 459 000, 2 520 000 и 2 630 000 рублей. Доступным «двадцать пятый» уже больше не будет…