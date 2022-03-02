Тест-драйв ×

Porsche Macan: прощай Turbo, больше мощности и последний шанс для ДВС

02.03.2022 90 0 0

Новый Macan будет чисто электрическим? Да, и появится он уже 2023 году. Бензиновую машину будут какое-то время продавать параллельно, но сколько времени отведено ДВС, не знает точно никто. Может, поэтому так хочется жечь бензин в последних шедеврах внутреннего сгорания на обновленном Макане 2022 года?    

 

Последний из Макан​

Хотя формально красующаяся передо мной машина – уже третье поколение модели, по сути это тот же Macan, который дебютировал еще в 2014 году и был модернизирован в 2018-м. Но прелесть Porsche в том, что эти машины стареют, как Джорж Клуни или Мерил Стрип – чертовски благородно! Даже восьмилетние экземпляры первого поколения, встретившиеся мне на тест-драйве в Воронеже, и близко не показались архаичным на фоне освеженного экстерьера «моего» экземпляра. А рядом с четырехлетками изменений по пальцам пересчитать. Пластиковый декор с трехмерным тиснением тут и там, перекроенная решетка радиатора и измененная оптика спереди, новое наполнение фонарей и массивный диффузор сзади – вот и все «десять отличий».  

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13

В салоне тоже прежнее настроение, все по-спортивному фэншую (да простят меня апологеты «трушных» 911!): новый для Макана руль, позаимствованный у Taycan, плотная посадка в безупречно спрофилированных цепких креслах с регулировкой бокового подпора спинки и подушки и атмосфера кокпита, которую формирует широченная и высокая центральная консоль и массивная передняя панель. Естественно, все это щедро обернуто в алюминий и карбон и благоухает замшей.

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17

В духе времени физические кнопки уступили место сенсорным: почти всеми функциями можно управлять со стеклянной консоли Direct Touch Control, разве что граненые барашки регулировки температуры традиционные. По центру передней панели раскинулся коммуникационный центр Porsche Communication Management (PCM) с тачскрином диагональю 10,9 дюйма и классной прорисовкой деталей. Не хуже графика и у дисплея на панели приборов. Поклонники физических кнопок как всегда будут жаловаться, что управляться со всем этим на ощупь не получится. Да. Но в сравнении с большинством сенсорных аналогов вариант от Porsche – лучший по части тактильного отклика, быстродействия и логики меню. Ну и еще, будто в качестве компенсации, нам оставили аналоговые спидометр и тахометр. Ах, ну да – и стрелочные часы наверху панели приборов!

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14

Где у него кнопка?

Самая крутая кнопка есть не у каждого Макана – это роторное manettino на руле в стиле Ferrari, которое немцы впервые засветили в 2019 году на «девятьсот одиннадцатом». Теперь эту вкусную фишечку можно получить и в мощных версиях Макана. Я как раз за рулем топовой GTS. В Porsche решили перетасовать комплектации, в результате из гаммы исчезла Turbo с 3-литровым 440-сильным V6. Но по факту топовый GTS располагает теми же 440 «лошадьми» (крутящий момент 550 Нм), только теперь их выдает агрегат рабочим объемом 2,9 л с двумя турбинами в развале блока цилиндров.

В 2018 году в Porsche решили отказаться от дизелей и сосредоточиться на «гибридизации» модельного ряда и разработке модульной электрической платформы. Первый электрический Porsche по имени Taycan доказал: немцы запросто способны сохранить драйверские качества в меняющейся энергетической парадигме. Вот и принципиально новый электрический Macan, по уверению Porsche, будет самой спортивной машиной в сегменте среднеразмерных кроссоверов.

Не знаю, не знаю! Спорт для меня как для обывателя – это не только «секунды свысока». Я буду скучать по жару моторов, плевкам конденсата из выпускных труб и, конечно, звуку! Как можно переиграть в этом GTS, оснащенный спортивной выпускной системой, я не представляю.

Селектор робота PDK сохранил физическую связь с агрегатом, и поэтому в Макане не может быть реализована полностью автоматическая парковка. Да и бог с ней! Зато PDK безупречен в переборе семи передач, а если выбрать в Drive Mode режим Sport+, то упругий и моментальный выстрел вслед за касанием педали газа получите хоть с места, хоть со 100 км/ч. Реализовать максимальные возможности мотора в кайф с двух педалей. Активируешь Launch Control, нажав кнопку на волшебном manettino, и на 20 секунд Macan превращается в распрямляющуюся пружину, а разгон сопровождают вкусные прострелы выпуска на запрограммированных перегазовках. Спустя 4,3 с на спидометре уже первая сотня, и взрывной разгон продолжается далеко за пределы допустимых скоростей. 

Самых мощных Маканов продается немного, около 13% от общего объема. Неудивительно: машина оценена минимум в 7 710 000 рублей, что для «входного билета» в мир Porsche, каким видит Macan производитель, прямо скажем, дороговато. Чуть доступнее и на толику спокойнее модификация S с тем же самым V6 объемом 2,9 л, но дефорсированную до 380 л.с. и 520 Нм. Эмоции тут не бьют через край, но это понимаешь лишь в сравнении с бешеным GTS: машина все равно кладет на лопатки подавляющее большинство оппонентов и воспринимается легкой на любых скоростях.

Да что там, даже базовый четырёхцилиндровый Macan, мощность которого выросла на 20 л.с., а крутящий момент на 30 Ньютонов – это сбалансированный кроссовер, назвать который медленным – это пойти против веры. С мотора снято 265 л.с., которых достаточно для спурта до первой сотни за 6,4 секунды.

Во всех тестовых машинах стоит адаптивная пневмоподвеска, и по части управляемости и комфорта они очень близки за исключением GTS. На этой модификации дорожный просвет по умолчанию 177 мм против 187 мм у остальных машин. При любом раскладе вы получаете филигранный отклик на минимальные отклонения руля и практически полное отсутствие кренов.   

Четырехцилиндровая машина стелет по нашим дорогам помягче: здесь, в отличие от GTS и S, стоят девятнадцатые, а не двадцатые и не 21-дюймовые колеса. Но большинство покупателей предпочитает «пневме» обычную пружинную подвеску. Именно такие «простенькие» 265-сильные Маканы, которые стоили в совсем недавнем спокойном прошлом 5 550 000 рублей, и предпочитали 68% покупателей. Тем паче, что производитель готов собрать машину по вашему вкусу из 17 оттенков окраски, 23 вариантов отделки салона и более двух сотен опций.

Что будет теперь? Из новостей последних дней – приостановка поставок Porsche в Россию на неопределенный срок. Так что если вы подумывали о покупке нового дорогущего кроссовера – самое время действовать. Может статься, это не только последний бензиновый Macan в России, а просто – последний.    

Технические характеристики Porsche Macan (данные производителя)

 

Macan

Macan S

Macan GTS

Количество мест/дверей

5/5

Двигатель

Бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом

Расположение двигателя

Спереди продольно

Кол-во и расположение цилиндров 

4, рядно

6, V-образно

Рабочий объем, см3

1984

2894

Мощность, л.с. при об/мин

265 / 5000–6500

380 / 5200–6700

440 / 5700–6600

Крутящий момент, Нм при об/мин

400 / 1800–4500

520 / 1850–5000

550 / 1900–5600

Привод

Полный

Коробка передач

7-ступенчатая, роботизированная

Тормоза: передние / задние

Дисковые вентилируемые / дисковые вентилируемые

Подвеска: передняя / задняя

Независимая, пружинная (пневматическая) многорычажная / независимая, пружинная (пневматическая), многорычажная

Независимая, пневматическая, многорычажная / независимая, пневматическая, многорычажная

Длина/ширина/высота, мм

4726 х 1922 х 1621

4726 х 1927 х 1621

Колесная база, мм

2807

Клиренс, мм

187 (202)

187 (202)

177

Снаряженная масса, кг

1845

1930

1960

Объем топливного бака, л

65

Объем багажника, л

458 / 1503

Размер шин (спереди и сзади)

235 / 55 R19 и 255 / 50 R19

265 / 45 R20 и 295 / 40 R20

265 / 40 R21 и 295 / 35 R21

Максимальная скорость, км/ч

232

259

272

Разгон до 100 км/ч, с

6,4 

4,6

4,3

Расход топлива: смешанный цикл, л/100 км

9,3

10,2

10,3

Выбросы СО2, г/км, эк. класс

212 / Евро-6

233 / Евро-6

234 / Евро-6

Рекомендованная розничная цена, руб.

5 550 000

6 680 000

7 710 000

кроссовер Германия новые авто тест-драйв Porsche Porsche Macan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Статистика Нули у лидеров, стабильность в премиуме, и откуда взялся прирост: итоги рынка в 2021 году Четвертый квартал 2021 года предсказуемо оказался провальным для автомобильного рынка: сочетание дефицита микрочипов, постоянного роста цен на машины и сокращения финансовых запасов у населе... 75 0 0 02.03.2022
Статьи / Авто недели Можно подешевле, можно почти новый: стоит ли покупать Lexus NX I за 3 миллиона рублей Выбор премиального кроссовера за 2,5-3 миллиона весьма широк. Можно купить  Audi Q7, Lexus RX или даже замахнуться на настоящий внедорожник вроде Land Rover Discovery. Но что если в приорите... 995 2 0 01.03.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Opel Insignia A (G09) К середине нулевых годов в руководстве компании Opel AG созрело мнение, что с положением, при котором их продукция серьезно уступает по престижности автомобилям других немецких марок, мирить... 1151 2 0 01.03.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 19742 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 16681 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 15377 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings