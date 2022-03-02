Новый Macan будет чисто электрическим? Да, и появится он уже 2023 году. Бензиновую машину будут какое-то время продавать параллельно, но сколько времени отведено ДВС, не знает точно никто. Может, поэтому так хочется жечь бензин в последних шедеврах внутреннего сгорания на обновленном Макане 2022 года?

Последний из Макан​

Хотя формально красующаяся передо мной машина – уже третье поколение модели, по сути это тот же Macan, который дебютировал еще в 2014 году и был модернизирован в 2018-м. Но прелесть Porsche в том, что эти машины стареют, как Джорж Клуни или Мерил Стрип – чертовски благородно! Даже восьмилетние экземпляры первого поколения, встретившиеся мне на тест-драйве в Воронеже, и близко не показались архаичным на фоне освеженного экстерьера «моего» экземпляра. А рядом с четырехлетками изменений по пальцам пересчитать. Пластиковый декор с трехмерным тиснением тут и там, перекроенная решетка радиатора и измененная оптика спереди, новое наполнение фонарей и массивный диффузор сзади – вот и все «десять отличий».

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В салоне тоже прежнее настроение, все по-спортивному фэншую (да простят меня апологеты «трушных» 911!): новый для Макана руль, позаимствованный у Taycan, плотная посадка в безупречно спрофилированных цепких креслах с регулировкой бокового подпора спинки и подушки и атмосфера кокпита, которую формирует широченная и высокая центральная консоль и массивная передняя панель. Естественно, все это щедро обернуто в алюминий и карбон и благоухает замшей.

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В духе времени физические кнопки уступили место сенсорным: почти всеми функциями можно управлять со стеклянной консоли Direct Touch Control, разве что граненые барашки регулировки температуры традиционные. По центру передней панели раскинулся коммуникационный центр Porsche Communication Management (PCM) с тачскрином диагональю 10,9 дюйма и классной прорисовкой деталей. Не хуже графика и у дисплея на панели приборов. Поклонники физических кнопок как всегда будут жаловаться, что управляться со всем этим на ощупь не получится. Да. Но в сравнении с большинством сенсорных аналогов вариант от Porsche – лучший по части тактильного отклика, быстродействия и логики меню. Ну и еще, будто в качестве компенсации, нам оставили аналоговые спидометр и тахометр. Ах, ну да – и стрелочные часы наверху панели приборов!

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Где у него кнопка?

Самая крутая кнопка есть не у каждого Макана – это роторное manettino на руле в стиле Ferrari, которое немцы впервые засветили в 2019 году на «девятьсот одиннадцатом». Теперь эту вкусную фишечку можно получить и в мощных версиях Макана. Я как раз за рулем топовой GTS. В Porsche решили перетасовать комплектации, в результате из гаммы исчезла Turbo с 3-литровым 440-сильным V6. Но по факту топовый GTS располагает теми же 440 «лошадьми» (крутящий момент 550 Нм), только теперь их выдает агрегат рабочим объемом 2,9 л с двумя турбинами в развале блока цилиндров.

В 2018 году в Porsche решили отказаться от дизелей и сосредоточиться на «гибридизации» модельного ряда и разработке модульной электрической платформы. Первый электрический Porsche по имени Taycan доказал: немцы запросто способны сохранить драйверские качества в меняющейся энергетической парадигме. Вот и принципиально новый электрический Macan, по уверению Porsche, будет самой спортивной машиной в сегменте среднеразмерных кроссоверов.

Не знаю, не знаю! Спорт для меня как для обывателя – это не только «секунды свысока». Я буду скучать по жару моторов, плевкам конденсата из выпускных труб и, конечно, звуку! Как можно переиграть в этом GTS, оснащенный спортивной выпускной системой, я не представляю.

Селектор робота PDK сохранил физическую связь с агрегатом, и поэтому в Макане не может быть реализована полностью автоматическая парковка. Да и бог с ней! Зато PDK безупречен в переборе семи передач, а если выбрать в Drive Mode режим Sport+, то упругий и моментальный выстрел вслед за касанием педали газа получите хоть с места, хоть со 100 км/ч. Реализовать максимальные возможности мотора в кайф с двух педалей. Активируешь Launch Control, нажав кнопку на волшебном manettino, и на 20 секунд Macan превращается в распрямляющуюся пружину, а разгон сопровождают вкусные прострелы выпуска на запрограммированных перегазовках. Спустя 4,3 с на спидометре уже первая сотня, и взрывной разгон продолжается далеко за пределы допустимых скоростей.



Самых мощных Маканов продается немного, около 13% от общего объема. Неудивительно: машина оценена минимум в 7 710 000 рублей, что для «входного билета» в мир Porsche, каким видит Macan производитель, прямо скажем, дороговато. Чуть доступнее и на толику спокойнее модификация S с тем же самым V6 объемом 2,9 л, но дефорсированную до 380 л.с. и 520 Нм. Эмоции тут не бьют через край, но это понимаешь лишь в сравнении с бешеным GTS: машина все равно кладет на лопатки подавляющее большинство оппонентов и воспринимается легкой на любых скоростях.

Да что там, даже базовый четырёхцилиндровый Macan, мощность которого выросла на 20 л.с., а крутящий момент на 30 Ньютонов – это сбалансированный кроссовер, назвать который медленным – это пойти против веры. С мотора снято 265 л.с., которых достаточно для спурта до первой сотни за 6,4 секунды.

Во всех тестовых машинах стоит адаптивная пневмоподвеска, и по части управляемости и комфорта они очень близки за исключением GTS. На этой модификации дорожный просвет по умолчанию 177 мм против 187 мм у остальных машин. При любом раскладе вы получаете филигранный отклик на минимальные отклонения руля и практически полное отсутствие кренов.

Четырехцилиндровая машина стелет по нашим дорогам помягче: здесь, в отличие от GTS и S, стоят девятнадцатые, а не двадцатые и не 21-дюймовые колеса. Но большинство покупателей предпочитает «пневме» обычную пружинную подвеску. Именно такие «простенькие» 265-сильные Маканы, которые стоили в совсем недавнем спокойном прошлом 5 550 000 рублей, и предпочитали 68% покупателей. Тем паче, что производитель готов собрать машину по вашему вкусу из 17 оттенков окраски, 23 вариантов отделки салона и более двух сотен опций.

Что будет теперь? Из новостей последних дней – приостановка поставок Porsche в Россию на неопределенный срок. Так что если вы подумывали о покупке нового дорогущего кроссовера – самое время действовать. Может статься, это не только последний бензиновый Macan в России, а просто – последний.