Четырнадцать колес для «Тополя»: новые семиосные ракетоносцы МАЗ
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Четырнадцать колес для «Тополя»: новые семиосные ракетоносцы МАЗ

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Еще во времена, когда только начинались переговоры с Соединенными Штатами и странами НАТО об ограничении различных видов ракетного вооружения, в Советском Союзе развернулись совершенно секретные разработки перспективных ракетных систем на новых сверхмощных и эффективных многоосных автомобилях-шасси. Вслед за ракетными комплексами «Темп-2С» и «Пионер», о которых речь шла в трех предыдущих статьях, во второй половине 1970-х в СССР появился стратегический наиболее мощный и удачный подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Тополь» с межконтинентальными баллистическими ракетами, ставший главной ударной силой советских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
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Первая самоходная пусковая установка комплекса «Тополь» на шасси МАЗ-7912

Эти системы несли боевое дежурство как на стационарных боевых позициях, так и в постоянном движении по специальным замкнутым грунтовым трассам длиной в несколько сотен километров, причем наносить мощный ракетно-ядерный удар они могли с коротких остановок практически в любой точке маршрута и на любой местности, что делало их практически недосягаемыми для ответных действий противника.

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Запуск ракеты комплекса «Тополь» с заокеанской дальностью поражения (из архива МЗКТ)
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На марше межконтинентальные пусковые установки комплекса «Тополь» (фото автора)

Основой комплекса «Тополь» являлись уникальные как для советской, так и для мировой военно-автомобильной индустрии унифицированные друг с другом неполноприводные 63-тонные семиосные шасси МАЗ-7912 и МАЗ-7917 с необычной колесной формулой 14х12, созданные на базе своих шестиосных предшественников МАЗ-547В и МАЗ-7916 с разными кабинами.

Семиосные ракетоносцы для комплекса «Тополь»

В 1960-е годы проектирование многоосных ракетовозов начинал главный конструктор СКБ-1 Минского автозавода Борис Львович Шапошник. В середине 1970-х, когда по состоянию здоровья он мог выполнять лишь наблюдательные функции, разработку тяжелых спецшасси продолжил его последователь Владимир Ефимович Чвялев.

С конструктивной точки зрения автомобили МАЗ-7912 и МАЗ-7917 были непосредственным развитием 547-й гаммы, к которым добавили еще один неведущий управляемый мост. Столь оригинальное и спорное решение с нечетным количеством пар опорных колес было продиктовано требованиями минимального увеличения собственной массы машин и упрощения ее конструкции. Нетрадиционная несимметричная схема привела к созданию более прочного среднего моста, на который во время преодолевания невысоких неровностей грунтовых трасс на короткий момент могла приходиться почти вся масса машины, превышавшая 100 тонн.

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Семиосное шасси МАЗ-7912 с разными одноместными кабинами (из архива МЗКТ)

Оба автомобиля имели одинаковую общую конструкцию, в которой главной новинкой был многотопливный двигатель В-58-7 V12 мощностью 710–720 л.с. Челябинского тракторного завода, унифицированный с предыдущими 650-сильными агрегатами Д12А и В-38. В трансмиссию входили модернизированные гидротрансформатор и планетарная четырехступенчатая коробка передач, но передняя и задняя ведущие трехосные тележки остались прежними. Второй важной новинкой был дополнительный четвертый мост с увеличенным ходом подвески, выдерживавший тройную нагрузку. В дополнение к прежней тормозной системе применялось вспомогательное торможение двигателем.

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Автомобиль-шасси МАЗ-7917 для второго поколения комплексов «Тополь» (из архива МЗКТ)

МАЗ-7912 (1977–1985 гг.)

Работы по первому уникальному семиосному шасси МАЗ-7912 начались летом 1976 года. Его базой послужил автомобиль МАЗ-547В со сдвинутой назад и чуть приподнятой правой кабиной оператора. Прототип появился через год и прошел цикл испытаний. Мелкосерийное изготовление началось в 1977-м. На этом шасси впервые появились 710-сильный двигатель В-58-7 с улучшенными системами смазки, охлаждения, разогрева и средний неведущий мост. Все остальные агрегаты и узлы оставались прежними с несущественными модернизациями, связанными с введением еще одной пары колес. На переднем бампере сохранилась правая откидная консольная секция.

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Неполноприводное шасси МАЗ-7912 с многотопливным мотором V12 (из архива НИИЦ АТ)
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710-сильный автомобиль с четырьмя передними управляемыми мостами (из архива МЗКТ)

МАЗ-7917 (1984–1992 гг.)

Наиболее известный семиосный автомобиль МАЗ-7917 разрабатывался с 1982 года под руководством Владимира Чвялева как базовое шасси для пусковой установки ПГРК «Тополь». Первый прототип появился в 1984-м и через год поступил в производство. Конструктивно его унифицировали с моделью МАЗ-7912, но оборудовали левой двухместной кабиной от МАЗ-7916 и жестким неразрезным передним бампером. Для нужд РВСН собрали 402 шасси МАЗ-7917.

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Спецшасси МАЗ-7917 для комплекса «Тополь» с одно- и двухместной кабинами (из архива МЗКТ)

Военное и гражданское применение шасси МАЗ-7912 и МАЗ-7917

Стратегический подвижный ракетный комплекс «Тополь» стал первым советским ПГРК. Его проектирование началось в соответствии с секретным правительственным постановлением, принятым в июле 1976-го. Через год для монтажа пусковой установки было готово спецшасси МАЗ-7912 с четырьмя гидравлическими домкратами и гидросистемой подъема ракеты в вертикальное стартовое положение. Одновременно в СКБ-1 завода «Баррикады» началось проектирование первой опытной установки 15У128.1 с баллистической ракетой четвертого поколения.

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Пусковая установка 15У128.1 первого комплекса «Тополь-Т» на шасси МАЗ-7912

На боевое дежурство в составе ракетного комплекса 15П158.1 с условным обозначением «Тополь-Т» новая машина заступила в июле 1985 года. Длительные испытания, полигонные стрельбы и доработки этой системы продолжались до конца 1987-го. В ходе этих работ и опытной эксплуатации отрабатывались не только системы шасси, пусковой установки и ракетного вооружения, но и общий состав и организационная структура всего практически неуязвимого комплекса для осуществления боевого дежурства в постоянном движении, подобного которому не существовало нигде в мире.

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Серийная пусковая установка 15У168 комплекса «Тополь» на шасси МАЗ-7917 (из архива МЗКТ)

С 1987 года доработанный и опробованный наиболее удачный и эффективный советский ракетный комплекс 15П158 «Тополь» базировался на автомобиле МАЗ-7917. Дополнительно его оборудовали дизель-генераторной станцией переменного тока и гидроопорами с ускоренным опусканием на грунт, что позволило сократить до двух минут процесс развертывания установки из походного положения в боевое.

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Боевая машина 15У168 ПГРК «Тополь» на предстартовом обслуживании (из архива НИИЦ АТ)

На модернизированной пусковой установке 15У168 в транспортно-пусковом контейнере помещалась межконтинентальная баллистическая ракета РС-12М с термоядерной боеголовкой, способная поражать объекты противника на дальностях до 10,5 тысяч километров с точностью попадания до 400 метров. В состав боевой машины входили системы управления и жизнеобеспечения, средства связи, навигации, прицеливания и горизонтирования, а также гирокомпасное устройство АГК, смонтированное за правой одноместной кабиной. Боевая масса установки превышала 105 тонн.

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Подвижная грунтовая ракетная система «Тополь» на стационарной боевой позиции
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На подвижном дежурстве комплекс «Тополь» с пусковой установкой и машинами сопровождения

Полностью укомплектованные пусковые системы испытывали до конца 1988-го, и 1 декабря того же года, вскоре после подписания Договора о ликвидации РСМД, комплекс «Тополь» был официально принят на вооружение РВСН.

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Подготовка и запуск 22-метровой стратегической ракеты комплекса «Тополь» (из архива МЗКТ)

 

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Боевая установка после проведения запуска ракеты (из архива космодрома Плесецк)

Впервые публично комплекс «Тополь» был представлен на последнем советском военном параде на Красной площади 7 ноября 1990 года, вызвав в руководстве НАТО взрыв бессильной ярости и страха.

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Комплексы «Тополь» на параде в Москве в ознаменование 73-й годовщины Октября

В Российской Федерации в 2008–2009 годах эти комплексы вновь участвовали в возобновившихся военных парадах в Москве в честь Дня Победы.

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Боевые машины комплекса «Тополь», принимавшие участие в парадах в Москве в 2000-е годы (фото автора)
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Боевые машины комплекса «Тополь», принимавшие участие в парадах в Москве в 2000-е годы (фото автора)
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Боевые машины комплекса «Тополь», принимавшие участие в парадах в Москве в 2000-е годы (фото автора)

Развертывание «Тополей» продолжалось до 1992 года. По состоянию на конец 1996-го в РВСН находилось 360 комплексов, но к 2010 году, в связи с ликвидацией части машин после окончания сроков эксплуатации, эта цифра сократилась вдвое. На начало 2016 года оставалось всего 72 боевых машины, и совсем недавно легендарные установки «Тополь» стали занимать свое достойное место в ряде российских военно-исторических экспозиций.

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Пусковая установка 15У168 в Петербургском артиллерийском музее (фото автора)

В состав комплексов «Тополь» входила многоцелевая вспомогательная установка 15Т382 на шасси МАЗ-7917 без домкратов и АГК, которая не несла на себе никакого вооружения.

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Машина сопровождения 15Т382 с камуфляжной надписью «огнеопасно» на цистерне

Это была новая боевая машина сопровождения или агрегат колонны технического замыкания с длинной стальной цилиндрической цистерной, за что получила расхожее прозвище «труба». За цистерной помещался отсек для перевозки запчастей и приспособлений, похожий на кабину управления обычного топливозаправщика. По обеим сторонам «трубы» находились продольные рабочие площадки с перилами и лестницами. В летнее время в три ее горловины заливали обычную воду, а зимой засыпали песок, которые служили для доведения полной массы машины до величины, соответствовавшей общей массе боевой установки. По сведениям ветеранов на тактические учения она вывозила также до 50 тонн дизельного топлива.

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Габаритно-весовой агрегат 15Т382 для обучения и тренировки механиков-водителей (фото автора)

Спереди на цистерне крепилась пространственная трубчатая конструкция, указывавшая водителю размеры реальной пусковой установки. В такой комплектации машина служила для обучения механиков-водителей и тренировки боевых расчетов пусковых систем. Ее применяли также для проверки дорог и сооружений на пути следования ракетных комплексов.

Многоцелевые машины 15Т382 комплекса «Тополь» на парадах в Москве (фото автора)

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Для работы в качестве эвакуатора сзади крепились стальная труба жесткой сцепки для буксировки тяжелых аварийных машин и стыковочные приспособления для соединения с тормозной и рулевой системами буксируемой автотехники. Назначение и просто наличие металлической цепочки заземления, висевшей на задней поперечине рамы, отрицают даже опытные военные специалисты.

В начале 1990-х, в пору безудержной конверсии, активно прорабатывалась идея создания на базе ПГРК «Тополь», лишенного военного оснащения и секретных элементов, целого семейства мобильных многоцелевых ракетно-космических комплексов «Старт» для запуска малогабаритных космических аппаратов-спутников на низкие околоземные орбиты и проведения заказных коммерческих полетов. На них использовалась «разоруженная» штатная ракета от «Тополя», превращенная в безобидную ракету-носитель. Первый пуск военного спутника был произведен весной 1997-го с дальневосточного космодрома Свободный. Затем до апреля 2006 года там осуществили еще четыре запуска космических аппаратов научного и двойного назначения.

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Комплекс «Старт-1» на шасси МАЗ-7917 для запуска коммерческих ракет (из архива МЗКТ)

В начале 2000-х годов у боевого «Тополя» появился еще более мощный, совершенный и всемирно известный наследник — модернизированный межконтинентальный комплекс «Тополь-М». О нем читайте в следующем выпуска нашего журнала.

На заглавной фотографии — семиосные шасси МАЗ-7917 с ракетными комплексами «Тополь» (фото автора).

Теги: Военная техника , История , военная техника , военные внедорожники , военные машины
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