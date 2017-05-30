На прошедшем автосалоне в Шанхае один из представителей легковой линейки Foton – компактвэн Gratour – стал участником краткого журналистского теста. Причина такой «щедрости», не свойственной китайцам, вполне понятна: Foton, похоже, готов выступить на российском рынке, причём на этот раз в сугубо легковом сегменте.

Неудивительно, ведь рынок компактвэнов в России практически исчез. Если десять лет назад и более Ford C-Max и S-Max, Mitsubishi Grandis, Mazda 5, а также компакты от Opel, Peugeot и Citroen встречались довольно часто, то сейчас вместительных однообъемников у нас почти не сыскать. В силу своей немалой цены и не лучшей проходимости представители сегмента напрочь проиграли кроссоверам. А если попробовать еще раз? Например, недорогой китайский вариант?

Foton Gratour сделали сразу в четырех вариантах исполнений – на любой вкус, как говорится. При постоянной колесной базе в 2 760 мм изменяются не только внешние размеры, но и степень внутреннего оснащения. Базовые модели ix5 и ix7 обладают габаритами (ДхШхВ) 4 505 х 1 725 х 1 770 мм и 4 515 х 1 750 х 1 820 мм соответственно.

Простенько и со вкусом

При 185 см роста умещаюсь я за рулем этих автомобилей без всяких проблем, да и разница в сантиметрах по ширине практически неощутима. На вполне современной передней панели минимум кнопок и ручек, зато есть большой встроенный в центральную консоль мультимедийный тачскрин. На китайский взгляд – признак современных технологий. Вставки под карбон, кое-где мягкий пластик – все это сделано вполне недурно по качеству и сопряжению и даже со вкусом.

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Компоновка второго ряда традиционная для компактвэна: два кресла с регулировками в продольном направлении, и далее складной третий ряд, причем трехместный. Говорить о полноценном размещении троих взрослых я бы не стал, но для детей вполне сгодится. В представленных версиях, даже базовых, обшивка кресел сделана из искусственной кожи, но неплохой. Запредельную цену за такую не запросят, но для априори семейного автомобиля такая обивка практична.

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Под капотом «базы» не встретить никаких откровений: тут стоит популярнейший для китайского автопрома двигатель объемом 1,5 л и мощностью 115 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП. Мотор работает довольно тихо, хотя и с высокочастотными нотками. Пробую стартовать.

Никаких особых нареканий вроде нет. Для «китайца» поведение компакта самое обычное. Легкое сцепление, коробка передач с довольно длинными ходами штока, короткая первая передача и кажущаяся нехватка момента на второй и третьей. Остальные на импровизированном полигоне с выставленными конусами для «змеек» и не попробуешь. Весь маршрут – метров двести и без прямых.

Естественно, кому-то покажется, что автомобиль нужно доводить: прежде всего, по настройкам подвески, которая мягковата в поворотах, и рулевому управлению. Но компактвэн совершенно не предназначен для каких-то подвигов на дороге по определению, а с задачей перевезти семерых пассажиров и немного груза (немного, потому что багажник с поднятым третьим рядом маловат) Foton Gratour вполне справится. Зато открывающийся проем для погрузки тут просто огромный.

Для тех, кто побогаче

Версии im6 и im8 не только больше (4 700 х 1 780 х 1 820 мм и 4 730 х 1 780 х 1 820 мм), но и богаче по отделке и оснащению. Двухцветная приборная панель, опять же двухцветные кресла и даже возвышающийся над передней панелью огромный монитор-планшет – нескромная претензия на роскошь.

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Помимо всего этого в автомобиль воткнули электронный стояночный тормоз, систему стабилизации, навигацию и климатику. Но главное, что 1,5-литровый мотор оснастили турбонаддувом, подняв мощность до 150 л.с., и снабдили бесступенчатым вариатором в качестве опции, которую покажут позже. Едет он куда интереснее и бодрее базового, и в этом случае уже можно говорить и о комфортном перемещении на дальние расстояния.

Впрочем, все показанные версии пока еще пробные, но, как нам показалось, именно старшие из них при условии адекватной цены имеют неплохую перспективу на российском рынке.