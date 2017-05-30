Неудивительно, ведь рынок компактвэнов в России практически исчез. Если десять лет назад и более Ford C-Max и S-Max, Mitsubishi Grandis, Mazda 5, а также компакты от Opel, Peugeot и Citroen встречались довольно часто, то сейчас вместительных однообъемников у нас почти не сыскать. В силу своей немалой цены и не лучшей проходимости представители сегмента напрочь проиграли кроссоверам. А если попробовать еще раз? Например, недорогой китайский вариант?
Foton Gratour сделали сразу в четырех вариантах исполнений – на любой вкус, как говорится. При постоянной колесной базе в 2 760 мм изменяются не только внешние размеры, но и степень внутреннего оснащения. Базовые модели ix5 и ix7 обладают габаритами (ДхШхВ) 4 505 х 1 725 х 1 770 мм и 4 515 х 1 750 х 1 820 мм соответственно.
Простенько и со вкусом
При 185 см роста умещаюсь я за рулем этих автомобилей без всяких проблем, да и разница в сантиметрах по ширине практически неощутима. На вполне современной передней панели минимум кнопок и ручек, зато есть большой встроенный в центральную консоль мультимедийный тачскрин. На китайский взгляд – признак современных технологий. Вставки под карбон, кое-где мягкий пластик – все это сделано вполне недурно по качеству и сопряжению и даже со вкусом.
Компоновка второго ряда традиционная для компактвэна: два кресла с регулировками в продольном направлении, и далее складной третий ряд, причем трехместный. Говорить о полноценном размещении троих взрослых я бы не стал, но для детей вполне сгодится. В представленных версиях, даже базовых, обшивка кресел сделана из искусственной кожи, но неплохой. Запредельную цену за такую не запросят, но для априори семейного автомобиля такая обивка практична.
Под капотом «базы» не встретить никаких откровений: тут стоит популярнейший для китайского автопрома двигатель объемом 1,5 л и мощностью 115 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП. Мотор работает довольно тихо, хотя и с высокочастотными нотками. Пробую стартовать.
Никаких особых нареканий вроде нет. Для «китайца» поведение компакта самое обычное. Легкое сцепление, коробка передач с довольно длинными ходами штока, короткая первая передача и кажущаяся нехватка момента на второй и третьей. Остальные на импровизированном полигоне с выставленными конусами для «змеек» и не попробуешь. Весь маршрут – метров двести и без прямых.
Естественно, кому-то покажется, что автомобиль нужно доводить: прежде всего, по настройкам подвески, которая мягковата в поворотах, и рулевому управлению. Но компактвэн совершенно не предназначен для каких-то подвигов на дороге по определению, а с задачей перевезти семерых пассажиров и немного груза (немного, потому что багажник с поднятым третьим рядом маловат) Foton Gratour вполне справится. Зато открывающийся проем для погрузки тут просто огромный.
Для тех, кто побогаче
Версии im6 и im8 не только больше (4 700 х 1 780 х 1 820 мм и 4 730 х 1 780 х 1 820 мм), но и богаче по отделке и оснащению. Двухцветная приборная панель, опять же двухцветные кресла и даже возвышающийся над передней панелью огромный монитор-планшет – нескромная претензия на роскошь.
Помимо всего этого в автомобиль воткнули электронный стояночный тормоз, систему стабилизации, навигацию и климатику. Но главное, что 1,5-литровый мотор оснастили турбонаддувом, подняв мощность до 150 л.с., и снабдили бесступенчатым вариатором в качестве опции, которую покажут позже. Едет он куда интереснее и бодрее базового, и в этом случае уже можно говорить и о комфортном перемещении на дальние расстояния.
Впрочем, все показанные версии пока еще пробные, но, как нам показалось, именно старшие из них при условии адекватной цены имеют неплохую перспективу на российском рынке.
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