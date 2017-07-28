У четырехместной новинки – простой дизайн и экстерьера, и интерьера, без излишеств, а также два багажника (спереди и сзади). Если снять заднюю надстройку и убрать второй ряд кресел, то трехдверный внедорожник превратится в пикап.

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В основе Bollinger B1 лежит алюминиевая рама. Автомобиль получил два электромотора, по одному на каждой оси, их общая отдача – 360 л.с. Для модели доступны батареи емкостью 60 или 100 кВт*ч.

В первом случае запас хода составляет 193 км, на зарядку от обычной сети переменного тока уйдет чуть более 7 часов, а используя специальную станцию, «заправить» электрокар можно за 45 минут. Со 100-киловаттной батареей внедорожник сможет проехать 322 км, обычная зарядка займет 12 часов, ускоренная – 75 минут.

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По данным Bollinger Motors, с места до 96 км/ч B1 разгоняется всего за 4,5 секунды. Новинку оснастили независимой гидропневматической подвеской, дорожный просвет меняется в диапазоне от 25 до 50 см.

Компания Bollinger Motors была основана в 2014 году, ее штаб-квартира находится в штате Нью-Йорк. Сейчас фирма ищет партнеров для того, чтобы наладить производство B1. При этом американцы надеются открыть предзаказ уже в следующем году.

Напомним, ранее стало известно о том, что Toyota намерена запустить в серию электромобиль, который можно будет зарядить всего за несколько минут.