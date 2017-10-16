На австралийский рынок выходит пикап Colorado в новом варианте исполнения Storm. На Зеленом континенте грузовик продают под брендом Holden.

Особая версия предусмотрена для полноприводного пикапа с двойной кабиной. Holden Colorado Storm получил «кенгурятник» с двумя встроенными датчиками парктроника, 18-дюймовые легкосплавные диски колес, кожаный салон, подогрев передних сидений.

Также в список оборудования новой комплектации вошли: ESC, обогрев наружных зеркал, круиз-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и спутниковой навигацией, камера заднего вида, климат-контроль.

Holden Colorado оснащен турбодизелем 2.8 мощностью 200 л.с., который сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом».

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Цена версии Storm стартует с отметки в 51 990 австралийских долларов, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 2 349 000 рублей по текущему курсу.

На прошлой неделе Holden представил другой особый Colorado – спецверсию, разработанную специально для австралийского серфингиста Мэтта Уилкинсона.